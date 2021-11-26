Необычные тайники в винтажных вещах

Особое очарование старинных предметов и вещей с барахолок в том, что в них всегда есть некий элемент таинственности — не всегда даже точно можно сказать, когда они были изготовлены. А уж если к этому прибавить и настоящие «секретики», вещь принесёт даже в два раза больше удовольствия!

Сначала подумала, что это просто браслет. Здорово, люблю необычные часы!