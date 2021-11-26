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Необычные тайники в винтажных вещах

Необычные тайники в винтажных вещах (16 фото)

Автор:
26 ноября 2021 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: винтаж   винтажные вещи   забавно   подборка   секретик   тайник   фото   
526
16

Разве найдётся человек, который не удивится тайному ящику в диване или коробке с двойным дном? Давайте посмотрим, какие ещё секреты можно иногда обнаружить!

Особое очарование старинных предметов и вещей с барахолок в том, что в них всегда есть некий элемент таинственности — не всегда даже точно можно сказать, когда они были изготовлены. А уж если к этому прибавить и настоящие «секретики», вещь принесёт даже в два раза больше удовольствия!


Сначала подумала, что это просто браслет. Здорово, люблю необычные часы!

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Обнаружил этот столик с секретом

Владелец магазина сказал, что этому ящичку уже 50 или 60 лет!

Маслёнка моих бабушки и дедушки

Нечаянно уронил старенького верблюда и выяснил, что он открывается, о чём я и не догадывался

Роняйте свои вещи почаще, может, обнаружите ещё что-нибудь интересное!

Несколько лет назад в обычном комиссионном

Моя новая тарелка для сервировки!

Мама купила трость на блошином рынке. О таком она и не думала!

Винтажный флакон для парфюма

Купила эту шляпную коробку, ни о чём не подозревая

Оказалось, что у неё фальшивый верх, и внутри хранится вот эта всеми забытая красавица с нарядами.


Секретный ящик. Никогда такого раньше не видел!

Разобрал лампу из 70-х, которая была у меня всегда, и обнаружил вторую лампочку

Тайная дверь на моих новых часах с котиком за 7$!

В воротник моего винтажного платья вшит утяжелитель, чтобы он не загибался

В диване моего друга есть тайный отсек для хранения вина

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Метки: винтаж   винтажные вещи   забавно   подборка   секретик   тайник   фото   
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5  комментариев
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19k
SolomonA Час назад
Ага. "Старенький" верблюд с неодимовыми магнитами... Прямо винтаж.. Наверное 15 век... :sarcasm^

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2k
Куронека 11 минут назад
Радиоактивная масленка из урановго стекла это тру. Сейчас такое не купить.
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108k
Барон Мюнхгаузен. 38 минут назад
Название поста не соответствует содержимому.
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543
Lexx Cocles 48 минут назад
"Роняйте свои вещи почаще, может, обнаружите ещё что-нибудь интересное!"
--------------
Ага! Спасибо уронил любимый хрустальный стакан, выяснил, что он не собирается обратно. И порез на ладони болит очень...
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