Необычные тайники в винтажных вещах

Разве найдётся человек, который не удивится тайному ящику в диване или коробке с двойным дном? Давайте посмотрим, какие ещё секреты можно иногда обнаружить!
Особое очарование старинных предметов и вещей с барахолок в том, что в них всегда есть некий элемент таинственности — не всегда даже точно можно сказать, когда они были изготовлены. А уж если к этому прибавить и настоящие «секретики», вещь принесёт даже в два раза больше удовольствия!
Сначала подумала, что это просто браслет. Здорово, люблю необычные часы!
Обнаружил этот столик с секретом
Владелец магазина сказал, что этому ящичку уже 50 или 60 лет!
Маслёнка моих бабушки и дедушки
Нечаянно уронил старенького верблюда и выяснил, что он открывается, о чём я и не догадывался
Роняйте свои вещи почаще, может, обнаружите ещё что-нибудь интересное!
Несколько лет назад в обычном комиссионном
Моя новая тарелка для сервировки!
Мама купила трость на блошином рынке. О таком она и не думала!
Винтажный флакон для парфюма
Купила эту шляпную коробку, ни о чём не подозревая
Оказалось, что у неё фальшивый верх, и внутри хранится вот эта всеми забытая красавица с нарядами.
Секретный ящик. Никогда такого раньше не видел!
Разобрал лампу из 70-х, которая была у меня всегда, и обнаружил вторую лампочку
Тайная дверь на моих новых часах с котиком за 7$!
В воротник моего винтажного платья вшит утяжелитель, чтобы он не загибался
В диване моего друга есть тайный отсек для хранения вина
Источник:
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Ага! Спасибо уронил любимый хрустальный стакан, выяснил, что он не собирается обратно. И порез на ладони болит очень...