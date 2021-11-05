Еще одна бригада скорой помощи уволилась в ЕАО

С сотрудниками встретились местные депутаты и помощник прокурора Облученского района. Уточнили, достаточно ли хорошо информированы медики о необходимости обязательной вакцинации медперсонала. При этом у чиновников не нашлось ответа на главный вопрос медиков, что им делать в этой ситуации.