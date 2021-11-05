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Еще одна бригада скорой помощи уволилась в ЕАО

Еще одна бригада скорой помощи уволилась в ЕАО (4 фото)

Автор:
05 ноября 2021 11:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Вакцинация   ЕАО   скандал   скорая помощь   увольнение   
2941
4
История с увольнением всего коллектива скорой помощи в городе Облучье получила продолжение. К ранее уволившимся коллегам присоединились еще 12 человек.

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Метки: Вакцинация   ЕАО   скандал   скорая помощь   увольнение   
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97  комментариев
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Вполне здравые требования и желания. А то у нас сплошь и рядом раболепие перед начальством. Власть сама опустила зарплаты ниже плинтуса, так что людям в принципе все равно уже стало.
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25k
Ashabad 8 минут назад
Наверное, надо повторить ссылочку.

https://old.fishki.net/3993117-jeffekt-zemmelyvejsa-kak-spasitelja-materej-doveli-do-smerti-v-psihushke.htmlhttps://old.fishki.net/3993117-jeffekt-zemmelyvejsa-kak-spasitelja-materej-doveli-do-smerti-v-psihushke.html
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25k
Ashabad 12 минут назад
На фишках снова началась вакцинная война? Кому-то занесли денюжку, пришёл очередной транш? Кто-то не хочет, чтобы в России закончился лондаун?
Походу, так и есть.
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1k
Боцман 18 минут назад
таких врачей быть не должно.....гнать их в шею пускай идут землю копать
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4k
4ijik 19 минут назад
Врачи, отрицающие прививки, должны чем-нибудь другим заниматься...
Это не врачи, и дипломы похоже купленные.
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13k
aalexey3 19 минут назад
В Самаре скончался заведующий хирургическим отделением больницы Середавина...
Ковид 100% поражение лёгких.

И да, он был привитым!!!
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175
ton 24 минуты назад
Все, что нужно знать о вакцине
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38k
Олег Полчаса назад
Гнать! Гнать в три шеи! И дипломы отобрать! Врач-антипрививочник всё равно что астроном-плоскоземельщик...
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64k
Пулемет самому нужен. 41 минуту назад
Я прививаться не буду из за бесполезности этой дряни..
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3k
Taf Taffus Час назад
У меня один вопрос: СК уже проводит проверку того заведения, где эти упыри купили свои дипломы?
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14k
Роберт Шекли Час назад
49,3 млн чел вакцинировано в России. В новостях бьют тревогу, что 26 чел не захотели вакцинироваться. Логика?
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10k
Артем 2 часа назад
чем меньше глупых и не образованных людей в больницах, тем лучше! Как по мне, не место "антиваксерам" ни в обществе, ни тем более в больницах!
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308
Сергей Majul 17 минут назад
Я с вами не спорил что 2+2 равно или не равно чему то там. Я вам указал что если смешать 2 жидкости с разной плотностью суммарный обьем будет меньше, и не потому что что-то там испарилось. Если не учить физику мир будет наполнен чудесами.
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1k
Viktor 2 часа назад
Вот это правильно - пусть прокуратура поработает .
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956
GoInDown 2 часа назад
Ну уволились и уволились, в чем проблема? Это их личный выбор.
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