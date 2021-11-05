Еще одна бригада скорой помощи уволилась в ЕАО

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История с увольнением всего коллектива скорой помощи в городе Облучье получила продолжение. К ранее уволившимся коллегам присоединились еще 12 человек.
Сотрудники филиала скорой помощи в населённом пункте Пашково решили, что хоть они не хотят саботировать работу, но и прививаться «непроверенными» вакцинами не готовы. Напомним, причиной конфликта стало требование местных властей привить всех медработников региона до 15 декабря. Медики в свою очередь настаивают на том, что у них уже сформировался иммунитет из-за частых контактов с больными COVID-19.
Главврач станции скорой Владислав Коган, комментируя случившееся, отмечает, что в создавшейся ситуации он как работодатель остаётся виноватым в любом случае. Разрешить работать непривитым сотрудникам он не может, за это его ждет крупный штраф. Но при увольнении персонала, жителям двух населенных пунктов придется дольше ждать приезда скорой медицинской помощи, что вызовет законное недовольство граждан.
С сотрудниками встретились местные депутаты и помощник прокурора Облученского района. Уточнили, достаточно ли хорошо информированы медики о необходимости обязательной вакцинации медперсонала. При этом у чиновников не нашлось ответа на главный вопрос медиков, что им делать в этой ситуации.
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Метки: Вакцинация ЕАО скандал скорая помощь увольнение
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Походу, так и есть.
Это не врачи, и дипломы похоже купленные.
Ковид 100% поражение лёгких.
И да, он был привитым!!!
Слесари сейчас не согласятся, ибо это не хочется признавать. Но это так. Сейчас у меня в подчинении есть слесарь. Если он отсутствует, то я без проблем выполняю его работу.
Это на сварщика или токаря нужно учиться и опыт набирать.
Не спорю, есть мастера-слесари, которых действительно трудно заменить. Но их мастерство требуется крайне редко.
Ну и, конечно, есть ещё необучаемые кадры. Такие даже территорию будут мести хреново. После двух месяцев обучения
Развивайтесь умственно хоть немного, пока в свои 60+ лет Вы на уровне 16-летнего подростка застыли. И это пугает.
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нотыпиши.пиши. Возможно у тебя когда нибудь. получиться меня подколоть или потролить. :-)