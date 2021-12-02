Автовор пытался похитить иномарку с помощью нанятого эвакуатора

Иномарку, которая стояла рядом с одним из жилых домов в Санкт-Петербурге уже почти угнали, но что-то, как всегда, пошло не так.
Зачем вскрывать машину в людном месте, если можно "без шума и пыли" вывезти ее подальше от чужих глаз? Так решил автоворишка из Санкт-Петербурга и нанял для приглянувшейся Audi S5 эвакуатор. К перевозке авто злоумышленник основательно подготовился, предоставив водителю эвакуатора документы на аналогичную машину, только битую. План был, на первый взгляд, идеальный. Грандиозный факап случился, когда происходящее увидел случайно появившийся на месте событий настоящий владелец Audi.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение о попытке угнать Audi S5 от дома №4 по улице Черняховского в отдел полиции Центрального района Петербурга поступило от 30-летнего жителя Санкт-Петербурга, который рассказал, что неизвестный на эвакуаторе пытается похитить его автомобиль, стоящий в разукомплектованном состоянии.
Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы, вора не застали, зато задержали водителя эвакуатора, который рассказал, что его нанял неизвестный мужчина для перевозки якобы своей Audi, к перекрестку проспекта Славы и Софийской улицы. Не смотря на снятое на телефон видео, на котором видно, как неудачливый автовор, поняв, что план провалился, убегает от разъяренного водилы эвакуатора, последнего задержали и доставили в отделение полиции, где он и провел почти сутки, доказывая свою невиновность.
"Собственник «Ауди» совершенно случайно оказался там, у него в аренде склад. Он в час ночи пришел за каким то пакетом. Мне крупно повезло, что он там появился. Иначе я бы намного дольше объяснял бы сотрудникам полиции, что я не соучастник", - написал позже в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» водитель эвакуатора. Его слова приводит "КП-СПб".
Подозреваемого, который засветил свое лицо на всех камерах, которые только были поблизости, задержали на следующий день. В отношении злоумышленника возбуждено сразу два уголовных дела – по статьям «Кража» и «Покушение на кражу».
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Автовладельцу, вроде из московской области, стали приходить штрафы с Питера. На фото - его авто (марка, цвет, госномер). Кто то создал автомобиль-двойник его авто. Он каким то образом вычислил (вроде, даже частного детектива нанимал), где то авто стоит по ночам. Авто было "конструктор", с его номерами ВИН, госномером и т.д., т.е. полный двойник.
Недолго думая чел нанял эвакуатор, выбрал время, приехал с ним, предявил все документы, которые естественно полностью подходили, погрузил и увез к себе домой. Потом, наверное, использовал как донора, по запчастям.