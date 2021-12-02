Автовор пытался похитить иномарку с помощью нанятого эвакуатора

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение о попытке угнать Audi S5 от дома №4 по улице Черняховского в отдел полиции Центрального района Петербурга поступило от 30-летнего жителя Санкт-Петербурга, который рассказал, что неизвестный на эвакуаторе пытается похитить его автомобиль, стоящий в разукомплектованном состоянии.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы, вора не застали, зато задержали водителя эвакуатора, который рассказал, что его нанял неизвестный мужчина для перевозки якобы своей Audi, к перекрестку проспекта Славы и Софийской улицы. Не смотря на снятое на телефон видео, на котором видно, как неудачливый автовор, поняв, что план провалился, убегает от разъяренного водилы эвакуатора, последнего задержали и доставили в отделение полиции, где он и провел почти сутки, доказывая свою невиновность.