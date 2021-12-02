FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 30 постов • 2 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия 
Автовор пытался похитить иномарку с помощью нанятого эвакуатора

Автовор пытался похитить иномарку с помощью нанятого эвакуатора (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 19:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Audi   Автомобиль   санкт-петербург   угон   эвакуатор   
1255
2
1

Иномарку, которая стояла рядом с одним из жилых домов в Санкт-Петербурге уже почти угнали, но что-то, как всегда, пошло не так.

Зачем вскрывать машину в людном месте, если можно "без шума и пыли" вывезти ее подальше от чужих глаз? Так решил автоворишка из Санкт-Петербурга и нанял для приглянувшейся Audi S5 эвакуатор. К перевозке авто злоумышленник основательно подготовился, предоставив водителю эвакуатора документы на аналогичную машину, только битую. План был, на первый взгляд, идеальный. Грандиозный факап случился, когда происходящее увидел случайно появившийся на месте событий настоящий владелец Audi.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение о попытке угнать Audi S5 от дома №4 по улице Черняховского в отдел полиции Центрального района Петербурга поступило от 30-летнего жителя Санкт-Петербурга, который рассказал, что неизвестный на эвакуаторе пытается похитить его автомобиль, стоящий в разукомплектованном состоянии.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы, вора не застали, зато задержали водителя эвакуатора, который рассказал, что его нанял неизвестный мужчина для перевозки якобы своей Audi, к перекрестку проспекта Славы и Софийской улицы. Не смотря на снятое на телефон видео, на котором видно, как неудачливый автовор, поняв, что план провалился, убегает от разъяренного водилы эвакуатора, последнего задержали и доставили в отделение полиции, где он и провел почти сутки, доказывая свою невиновность.

"Собственник «Ауди» совершенно случайно оказался там, у него в аренде склад. Он в час ночи пришел за каким то пакетом. Мне крупно повезло, что он там появился. Иначе я бы намного дольше объяснял бы сотрудникам полиции, что я не соучастник", - написал позже в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» водитель эвакуатора. Его слова приводит "КП-СПб".

Подозреваемого, который засветил свое лицо на всех камерах, которые только были поблизости, задержали на следующий день. В отношении злоумышленника возбуждено сразу два уголовных дела – по статьям «Кража» и «Покушение на кражу».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Audi   Автомобиль   санкт-петербург   угон   эвакуатор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Luc72 50 минут назад
Вспомнилось, как один тоже увез тачку на эвакуаторе, но там подоплека была совсем другая...
Автовладельцу, вроде из московской области, стали приходить штрафы с Питера. На фото - его авто (марка, цвет, госномер). Кто то создал автомобиль-двойник его авто. Он каким то образом вычислил (вроде, даже частного детектива нанимал), где то авто стоит по ночам. Авто было "конструктор", с его номерами ВИН, госномером и т.д., т.е. полный двойник.
Недолго думая чел нанял эвакуатор, выбрал время, приехал с ним, предявил все документы, которые естественно полностью подходили, погрузил и увез к себе домой
. Потом, наверное, использовал как донора, по запчастям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Billi_Bons 9 минут назад
Шутки шутками, но у меня в 2003 году таким же способом машину украли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50
Raingold Fischer 17 минут назад
Что за байда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Denis Час назад
Ну не знаю. Мне уже два раза посчастливилось пользоваться услугами эвакуатора и оба раза водитель эвакуатора просил показать техпаспорт. Куда смотрел этот водила если он не соучастник?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 2 часа назад
По методу Юрия Деточкина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах "А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах История мотороллеров "Муравей" История мотороллеров "Муравей" В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации Глупее не придумаешь: угонщик спросил дорогу у полиции и был арестован Глупее не придумаешь: угонщик спросил дорогу у полиции и был арестован Водитель депутата Госдумы проигнорировал ограждение и перелетел через разводящийся мост Водитель депутата Госдумы проигнорировал ограждение и перелетел через разводящийся мост По три с половиной года за пранк. Каждому! По три с половиной года за пранк. Каждому!
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13277



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фото, которые демонстрируют запредельный уровень жизни в Дубае
3
245
Фото, которые демонстрируют запредельный уровень жизни в Дубае
"Ты знаешь, кто я такой?": бывший петрозаводский депутат вместе с другом избил семейную пару, которая попросила их не шуметь
0
271
"Ты знаешь, кто я такой?": бывший петрозаводский депутат вместе с другом избил...
Набирающие популярность в сообществах
Бордюр побеждает поребрик: как с циклоном справились две столицы
0
15
Бордюр побеждает поребрик: как с циклоном справились две столицы
Статуи "атакуют"
0
4
Статуи "атакуют"
Мы им проблему, они нам решение
Мы им проблему, они нам решение
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Россия#ватермарк#картинки#автомир#кино#фотографии#коронавирус#как приготовить
#Юмор#факты#животные#в мире#автомобили#Ynews#СССР#еда#позитив#познавательно
#история#прикол#люди#интересное#дтп#подборка#Разное#новости#путешествия#Жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться