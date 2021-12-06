Язык тела: о чем говорят наши жесты?

Часто мы не обращаем внимания на жесты собеседников, хотя они порой могу рассказать и о собеседнике и об его отношении к нам гораздо больше слов. Очевидно, что если собеседник искренне улыбается, то он настроен дружелюбно, а если его брови нахмурены, то, вероятно, он не желает общения. Но есть и другие, вроде бы привычные, жесты, которые мы часто не берем во внимание.
Если руки лежат на бедрах, локти смотрят в сторону, а большие пальцы назад – это значит, что человек доминирует в данной ситуации и чувствует себя вполне уверенно. Специалист по языку тела Джон Наварро, 25 лет работающий в ФБР, утверждает, что такая поза говорит о вовлеченности человека и, вероятно, о его готовности задать интересующий его вопрос.
При этом «влиятельная» поза может быстро стать позой «любопытствующей», если переставить большие пальцы вперед, а остальные назад.
Жест показывает уверенность человека в себе и в ситуации. Неуверенный человек не будет знать, куда деть руки, при этом стиплинг показывает авторитет. Если при диалоге у человека были руки в стиплинге, а затем он начал их тереть, то вероятно, он потерял свою уверенность.
Частота моргания вырастает в стрессовой ситуации, а также, если человек врет. В среднем человек моргает 15-20 раз в минуту. Наварро приводит пример допроса Никсона, который моргал от 12 до 70 раз в минуту, я Билл Клинтон во время дачи показаний моргал с чистотой почти 100 раз.
Когда человек находится в стрессовой ситуации, ему становится жарко, и он оттягивает воротник в попытке проветриться. И это вполне нормально. Если, например, священник попадет в рок бар, то, вероятно, оттянет воротник, что будет свидетельствовать, что ему неуютно и непривычно в этой обстановке.
Многие уверены, что этот жест говорит о блокировке и дистанцировании человека. Но по мнению Джанин Драйвер из Института языка тела, скрещенные руки помогают успокоиться и сосредоточиться. Наварро с этим согласен, отмечая, что иногда руки просто устают и с ними надо что-то делать.
Многие также уверены, что если собеседник избегает смотреть в глаза, то он врет. Это тоже неверно. Кстати, есть миф о том, что если человек смотрит вправо и вверх или влево и вверх, то он придумывает ложь, и этот миф уже развенчали.
Все визуальные подсказки, по мнению Наварро, ненадежны. В том числе, если человек трогает нос, это может означать, что нос просто чешется. А если человек избегает взгляд - то вероятно он просто устал вас слушать и находится в своих мыслях.
Это признак заинтересованности. Если вы копируете жесты рук собеседника, это значит, что вы заинтересованы в общении с ним и желаете ему понравиться. Отзеркаливая, вы показываете собеседнику, что погружены в его слова. Также, если в беседе вы заметили, что человек повторяет ваши жесты, то можете быть уверены, что ему не все равно на вашу встречу.
Если в баре или клубе вы видите, как объект вашего интереса при взгляде на вас начинает поправлять волосы, то будьте уверены, что он также заинтересован в вас. Этот бессознательный жест часто проделывают и вполне сознательно для флирта. Помимо волос человек может поправлять одежду, выпрямляться, в целом, замечая направленное на себя внимание, он будет показывать, как он хорош.
Губы вообще выдают нас с головой. Ими мы улыбаемся, усмехаться во время злобы, кусать, когда нервничаете. А если кто-то губы сжимает, то вероятно он недоволен происходящим вокруг.
Если мы слышим что-то, что нам неприятно, что мы считаем неправильным или глупым, то мы хмурим брови. Если у вашего собеседника хмурые брови, то вероятно ему не нравится, что вы говорите, или он не понимает вашу мысль.
Источник:
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- Дорогая, запомни, если я возвращаюсь домой и тюбетейка моя сдвинута на
левый бок-значит я в чудесном настроении, можешь со мной поговорить,
обнять, приласкать..... А если ты увидишь мою тюбетейку сдвинутой на
правый бок - берегись, беги накрывать на стол и не попадайся под горячую
руку!
Жена выслушала его внимательно и говорит:
- Послушай, милый, а если ты придешь домой и увидишь, что мои руки вот
так (ставит руки на пояс), то е"ать я хотела, на каком боку у тебя
тюбетейка.
когда я с цработы иду домой, если у меня кепка на правую сторону
повернута, то у меня хорошее настроение, я тебя приласкаю, обниму, если
на левую - то не попадайся мне на глаза, я злой...".
Она: "А теперь ты меня послушай, дорогой, если я тебя встречаю с работы
стоя на крыльце и у меня руки на груди - то я добрая, накормлю, напою, а
если руки в боки - то мне по барабану, на какой стороне у тебя кепка!!!"