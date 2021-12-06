Язык тела: о чем говорят наши жесты?

Часто мы не обращаем внимания на жесты собеседников, хотя они порой могу рассказать и о собеседнике и об его отношении к нам гораздо больше слов. Очевидно, что если собеседник искренне улыбается, то он настроен дружелюбно, а если его брови нахмурены, то, вероятно, он не желает общения. Но есть и другие, вроде бы привычные, жесты, которые мы часто не берем во внимание.