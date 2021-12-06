Удивительная история мозаики из плавучего "Дворца удовольствий" Калигулы

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Несколько лет назад был найден бесценный артефакт, некогда утерянный кусок древнеримской истории. Это часть мозаики, украшавшей один из "прогулочных" кораблей императора Калигулы. И нашли эту мозаику совершенно случайно.
Дарио Дель Буфало - итальянский знаток древнего камня и мрамора. В 2013 году Дель Буфало был в Нью-Йорке, где проводил автограф-сессию и читал лекцию по своей книге "Порфирий". Как позднее рассказывал Дель Буфало, к его столику подошла "женщина с молодым парнем в странной шляпе, и он сказал ей: "Какая красивая книга. О, Хелен, смотри-ка, а на этой картинке твоя мозаика".
Услышав это, Дель Буфало подошел ним и спросил, о чем идет речь. Женщина подтвердила, что в ее квартире на Манхэттене есть журнальный столик, выложенный мозаикой, и она точь в точь как на иллюстрации в книге. Даму эту звали Хелен Фиоратти и она была известным арт-дилером и владелицей художественной галереи в Нью-Йорке.
Услышав это, Дель Буфало подошел ним и спросил, о чем идет речь. Женщина подтвердила, что в ее квартире на Манхэттене есть журнальный столик, выложенный мозаикой, и она точь в точь как на иллюстрации в книге. Даму эту звали Хелен Фиоратти и она была известным арт-дилером и владелицей художественной галереи в Нью-Йорке.
Это действительно оказалась та самая древнеримская мозаика с корабля Калигулы
В интервью New York Times в 2017 году Фиоратти подробно рассказала, как мозаичный столик попал к ней. Оказалось, что они с мужем, Нерео Фиоратти, купили его в конце 1960-х годов у потомков одной из аристократических итальянских семей. Хелен подчеркнула, что это была "невинная покупка", одна из многих. Столик стал любимой вещью в семье и служил им верой и правдой 45 лет.
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На снимке: Дарио Дель Буфало на выставке мозаики Калигулы, март 2021 г.
За десятки веков до того, как мозаика начала служить журнальным столиком в квартире на Манхэттене, она была частью мозаичного пола на специальном "корабле для развлечений", заказанном императором Калигулой незадолго до его убийства.
Калигула был императором Рима всего четыре года, но успел вписать свое имя в историю - в основном благодаря своему садизму, жестокости и большой любовью к роскоши и дорогим вещам. Судя по древним записям, Калигула буквально опустошил императорскую казну, постоянно устраивая экстравагантные развлечения, игры и зрелища.
Калигула был императором Рима всего четыре года, но успел вписать свое имя в историю - в основном благодаря своему садизму, жестокости и большой любовью к роскоши и дорогим вещам. Судя по древним записям, Калигула буквально опустошил императорскую казну, постоянно устраивая экстравагантные развлечения, игры и зрелища.
Бюст императора Калигулы
Во время своего короткого правления в качестве императора Калигула построил два корабля на озере Неми в Италии - как водится, за огромные деньги. Эти корабли были, по сути, роскошными плавучими дворцами, причем один корабль был такой же длины, как Airbus A380, или 73 метра в длину.
Говорят, в этих плавучих дворцах император устраивал оргии с участием жен сенаторов и даже собственных сестер. После убийства Калигулы в 41 году н. э. его корабли, вероятно, были затоплены, чтобы стереть все следы его правления. Они оставались под водой до 1920-х годов и были найдены в период правления Бенито Муссолини, когда осушили озеро Неми.
Говорят, в этих плавучих дворцах император устраивал оргии с участием жен сенаторов и даже собственных сестер. После убийства Калигулы в 41 году н. э. его корабли, вероятно, были затоплены, чтобы стереть все следы его правления. Они оставались под водой до 1920-х годов и были найдены в период правления Бенито Муссолини, когда осушили озеро Неми.
На снимке: один из кораблей на озере Неми, октябрь 1931 г.
К сожалению, немецкая армия сожгла эти бесценные корабли в 1944 году, отступая из Италии.
Однако, возвращаясь к истории о журнальном столике: на его мозаике не было следов от огня, а следовательно, этот кусок мозаики был либо украден из музея до 1944 года, либо еще раньше, сразу после извлечения из озера Неми, и с тех пор находился в частной коллекции.
Сегодня мозаика возвращена в Италию и теперь служит экспонатом в Музее римских кораблей в Неми.
По словам Дель Буфало, он очень сочувствует Хелен Фиоратти, поскольку она потеряла свое любимое произведение искусства. Он даже предложил сделать для нее точную копию, такую, что она не заметит разницы.
Однако, возвращаясь к истории о журнальном столике: на его мозаике не было следов от огня, а следовательно, этот кусок мозаики был либо украден из музея до 1944 года, либо еще раньше, сразу после извлечения из озера Неми, и с тех пор находился в частной коллекции.
Сегодня мозаика возвращена в Италию и теперь служит экспонатом в Музее римских кораблей в Неми.
По словам Дель Буфало, он очень сочувствует Хелен Фиоратти, поскольку она потеряла свое любимое произведение искусства. Он даже предложил сделать для нее точную копию, такую, что она не заметит разницы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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