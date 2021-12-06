Удивительная история мозаики из плавучего "Дворца удовольствий" Калигулы

К сожалению, немецкая армия сожгла эти бесценные корабли в 1944 году, отступая из Италии.



Однако, возвращаясь к истории о журнальном столике: на его мозаике не было следов от огня, а следовательно, этот кусок мозаики был либо украден из музея до 1944 года, либо еще раньше, сразу после извлечения из озера Неми, и с тех пор находился в частной коллекции.



Сегодня мозаика возвращена в Италию и теперь служит экспонатом в Музее римских кораблей в Неми.



По словам Дель Буфало, он очень сочувствует Хелен Фиоратти, поскольку она потеряла свое любимое произведение искусства. Он даже предложил сделать для нее точную копию, такую, что она не заметит разницы.