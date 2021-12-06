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Удивительная история мозаики из плавучего "Дворца удовольствий" Калигулы

Удивительная история мозаики из плавучего "Дворца удовольствий" Калигулы (5 фото)

Автор:
06 декабря 2021 16:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакт   вот это да!   древний рим   интересно   калигула   мозаика   удивительная находка   
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Несколько лет назад был найден бесценный артефакт, некогда утерянный кусок древнеримской истории. Это часть мозаики, украшавшей один из "прогулочных" кораблей императора Калигулы. И нашли эту мозаику совершенно случайно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакт   вот это да!   древний рим   интересно   калигула   мозаика   удивительная находка   
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au3 3 часа назад
"К сожалению, немецкая армия сожгла эти бесценные корабли в 1944 году, отступая из Италии."

Какая цивилизованная нация ....
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