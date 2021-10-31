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В Иерихоне восстановили гигантскую древнюю мозаику

В Иерихоне восстановили гигантскую древнюю мозаику (12 фото + 1 видео)

Автор:
31 октября 2021 15:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: Иерихон   археологи   археология   дворец Хишама   интересно   история   мозаика   находки   
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Массивный мозаичный пол площадью около 900 квадратных метров с потрясающе художественными и реалистичными изображениями льва, атакующего оленя, и двух газелей, которые символизируют мир, отреставрирован во дворце Хишама в Иерихоне.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Иерихон   археологи   археология   дворец Хишама   интересно   история   мозаика   находки   
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3  комментария
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29k
MatveiVainrub Час назад
Шедевр коему нет аналогов в мире . Очень красиво .
Мастера раньше были чёткие ...
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473
да пох 41 минуту назад
А один вопрос .С какого хера еврейская история, стала наследием арабского сброда .
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5k
Ruk Час назад
два вопроса 1 - зачем это японцам надо? 2 - а чо народу то делать? В данный момент развитие сельского хозяйства и рост городов в регионе ограничивает дальнейшие археологические исследования. Палестинская администрация внесла дворец Хишама на рассмотрение как объект всемирного наследия ЮНЕСКО. администрация расчитывает кормиться с денег юнеско, а народу то что с этого?
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