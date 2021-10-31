В Иерихоне восстановили гигантскую древнюю мозаику

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Массивный мозаичный пол площадью около 900 квадратных метров с потрясающе художественными и реалистичными изображениями льва, атакующего оленя, и двух газелей, которые символизируют мир, отреставрирован во дворце Хишама в Иерихоне.
После нескольких лет реставрационных работ стоимостью $12 миллионов палестинское министерство туризма и древностей представило одну из самых больших мозаик полов в мире в городе Иерихон на Западном берегу Иордана.
Эта огромная мозаика, напоминающая тонкий ковер, покрывает 8998 квадратных футов дворца Хишама, замка в пустыне Омейяд, датируемого VIII веком. Одна картина включает в себя сцену нападения льва на оленя, символизирующe. войну, другая - двух пасущихся газелей, символизирующих мир. Обе группы животных находятся под тем, что губернатор Иерихона Маджед аль-Фитьяни назвал «деревом жизни».
Мозаика состоит из 38 различных панелей, сделанных из более чем пяти миллионов кусков камня, сообщает газета Haaretz. Она включает в себя нежные цветочные и геометрические узоры, состоящие из 21 цвета, включая красный, синий и охристый.
Дворец Хишама оставался заброшенным на протяжении столетий, пока его не открыли заново в XIX веке.
Британский археолог Роберт Гамильтон подробно исследовал его в 1930-х годах, когда мозаика была впервые обнаружена в главной бане дворца.
Британский археолог Роберт Гамильтон подробно исследовал его в 1930-х годах, когда мозаика была впервые обнаружена в главной бане дворца.
Мозаичные плиты были погребены под обломками, вызванными землетрясением, которое поразило Иерихон в 947 году нашей эры.
С момента своего открытия двухэтажный дворец стал одним из самых важных исламских памятников в Палестине и главной туристической достопримечательностью как для местных жителей, так и для иностранцев.
С момента своего открытия двухэтажный дворец стал одним из самых важных исламских памятников в Палестине и главной туристической достопримечательностью как для местных жителей, так и для иностранцев.
По данным Министерства туризма и древностей, дворец ежегодно посещают более 40 000 человек. Однако мозаика оставалась закрытой. Долгое время она была накрыта холстом и засыпана землей, чтобы защитить ее от солнца и дождя.
Пять лет назад дворец закрыли для посетителей и провели в нем реставрационные работы стоимостью в $12 миллионов. Их профинансировало японское правительство, чтобы восстановить первоначальную красоту мозаики.
Пять лет назад дворец закрыли для посетителей и провели в нем реставрационные работы стоимостью в $12 миллионов. Их профинансировало японское правительство, чтобы восстановить первоначальную красоту мозаики.
Министр туризма Палестины Рула Маая сказала, что мозаика является международным достоянием как из-за ее огромных размеров, так и из-за того, что она сохранилась на своем первоначальном месте.
Археологи ненадолго сняли защитное покрытие с мозаики, чтобы публика и пресса могли ее увидеть, но вскоре его снова накрыли. Она останется закрытой до тех пор, пока в следующем году не будет завершена реставрация крыши дворца. Лишь после этого ее откроют для публики.
Археологи ненадолго сняли защитное покрытие с мозаики, чтобы публика и пресса могли ее увидеть, но вскоре его снова накрыли. Она останется закрытой до тех пор, пока в следующем году не будет завершена реставрация крыши дворца. Лишь после этого ее откроют для публики.
Салех Тавафша, заместитель министра туризма и древностей Палестины, выразил надежду, что реставрация привлечет туристов в Иерихон, расположенный на Западном берегу Иордана.
Мало что известно о династии Умейядов, которая просуществовала с 660 по 750 год нашей эры и была первой исламской империей, основанной после смерти Мухаммеда. Именно во времена ее правления был построен дворец. Он расположился в Хирбат-эль-Мафьяре, примерно в 5 километрах от Иерихона и в 30 километрах от Мертвого моря. Считается, что он был основан халифом Хишамом бин Абд аль-Маликом или его племянником и преемником аль-Валидом II между 724 и 743 годами нашей эры в качестве зимней резиденции.
Аль-Валид II использовал дворец как зимний курорт. Тем не менее, он не был еще окончательно завершен, когда землетрясение разрушило большую часть строения в 749 году.
Более поздние строения на территории дворца, добавленные во время халифата Аббасидов, который длился с 750 по 950 год нашей эры, включают мечеть, зал аудиенций, монументальный фонтан и различные лепные скульптуры, в том числе частично обнаженные женские фигуры.
В данный момент развитие сельского хозяйства и рост городов в регионе ограничивает дальнейшие археологические исследования, и в 2010 году Фонд глобального наследия внес дворец в список десятков мест, находящихся под угрозой «непоправимой утраты и разрушения».
Палестинская администрация внесла дворец Хишама на рассмотрение как объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Палестинская администрация внесла дворец Хишама на рассмотрение как объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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