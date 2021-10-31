В Иерихоне восстановили гигантскую древнюю мозаику

Министр туризма Палестины Рула Маая сказала, что мозаика является международным достоянием как из-за ее огромных размеров, так и из-за того, что она сохранилась на своем первоначальном месте.

Археологи ненадолго сняли защитное покрытие с мозаики, чтобы публика и пресса могли ее увидеть, но вскоре его снова накрыли. Она останется закрытой до тех пор, пока в следующем году не будет завершена реставрация крыши дворца. Лишь после этого ее откроют для публики.