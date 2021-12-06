Пьяный чиновник с женой устроили пьяное ДТП и напали на полицейских

Первый замглавы администрации Новосильского района Орловской области Юрий Трусов находясь за рулём автомобиля и будучи в неадекватном состоянии, наехал на дерево, а после принялся "наезжать" на сотрудников ДПС. Впрочем, кто был за рулём доподлинно неизвестно (возможно, его жена), но это уже не имеет значения. Авария в их случае - это мелочи. Следственный комитет возбудил против обоих уголовные дела о применении насилия и оскорблении сотрудников полиции.

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