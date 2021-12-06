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Пьяный чиновник с женой устроили пьяное ДТП и напали на полицейских

Пьяный чиновник с женой устроили пьяное ДТП и напали на полицейских (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 13:09
Сообщество : Криминал
Метки: ДПС   Пьяное дтп   администрация   нападение   орловская область   чиновник   
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Обоим грозит до 5 лет колонии.

Первый замглавы администрации Новосильского района Орловской области Юрий Трусов находясь за рулём автомобиля и будучи в неадекватном состоянии, наехал на дерево, а после принялся "наезжать" на сотрудников ДПС. Впрочем, кто был за рулём доподлинно неизвестно (возможно, его жена), но это уже не имеет значения. Авария в их случае - это мелочи. Следственный комитет возбудил против обоих уголовные дела о применении насилия и оскорблении сотрудников полиции.

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Инцидент произошёл 2 декабря в Новосиле. После приезда полицейских, Трусов и его супруга не только отказались от медосвидетельствования, но и решили показать, кто в доме хозяин. Они угрожали и оскорбляли автоинспекторов, а затем и вовсе принялись драться с сотрудниками ГИБДД. Пришлось применять силу и спецсредства. Первым мордой в пол в снег лёг Трусов, а через несколько минут к нему присоединилась и жена, видимо, вспомнив супружескую клятву о совместном горе и радости.

«В ходе выяснения обстоятельств дорожной аварии водитель с пассажиром стали оскорблять сотрудников полиции, угрожать им, рвать форменное обмундирование и применять физическое воздействие. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения граждане не реагировали. Они были доставлены для разбирательства в отдел полиции», - сообщили в местном главке МВД.

Против супругов возбуждены уголовные дела по статьям 318 и 319 УК РФ. И если за оскорбление полицейских им, скорее всего, выпишут штраф, то за применение насилия светит до 5 лет лишения свободы. В добрый путь!

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Метки: ДПС   Пьяное дтп   администрация   нападение   орловская область   чиновник   
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27  комментариев
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2k
no_found 2 часа назад
Глава ск РФ, ваш выход пожалуйста
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2k
Kons 10 минут назад
Почему-то возникает ощущение, что чиновники делятся не на честных и нечестных - а на тех кто спалился и кто нет


Причем это не применительно к какой-то отдельной стране, но национальный колорит добавляет ярких красок!
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3k
PLT LDR 11 минут назад
Вроде бы хотели запретить публиковать должности чиновников в новостях... :)
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14k
Ser 17 минут назад
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6k
BenderRodriguez 22 минуты назад
Почему меня не удивляют такие заголовки?
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1k
Estie Полчаса назад
Ничего им не сделают. Сколько уже было новостей о возбуждении уголовного дела против таких вот пьяных "пиджачков закона", и только единицы действительно понесли наказание за свои поступки.
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3k
Нескучный сад 38 минут назад
ВСЕ-ГО ХОРО-ШЕ-ГО этим шалунам. Ох и трудно будет устроиться в жизни с непогашенной судимостью, ох и трудно... И первое, с чем они сейчас столкнутся - это то,что все друзья-коллеги тихой сапой сольются
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345
Andy 39 минут назад
Ммм, какое восхитительное видео!
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2k
Sergius SPb 48 минут назад
Первый замглавы администрации Новосильского района Орловской области
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Кусок говна вообразил себе не по чину....
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−73
detective 55 минут назад
в рф все можно, если есть связи половые...
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902
Миша Час назад
Так я не понял, дерево уже спилили или нет. Сволочь зелёная, вылезло пьяное на дорогу, машину чиновника подрезало, к жене небось приставало. А сотрудники ГИБДД так это вообще! Короче - уволить из рядов по собственному желанию, без всяких полумер!
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1k
Max Час назад
У нас нет такой клятвы при вступлении в брак. При венчании тоже.
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6k
Pravednik84 Час назад
У меня маленький вопросик. Где и у кого они подсмотрели столь забавную манеру поведения?
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4k
Неизвестно Час назад
Любой чиновник по определению дерьмо,а полицай вдвойне.
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120k
arek14 Час назад
Дерево, в которое они врезались, не пострадало ?
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−36
патриот ваня 2 часа назад
единорос
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341
Гиви 2 часа назад
Последует классическая схема : бабло из кармана одного чиновника перекочует в карман другого чиновника. Вопрос лишь в количестве и номинале денежных знаков.
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Комментарий удален
−6
41k
dima423 2 часа назад
Пьяный чиновник с пьяной женой устроили пьяное ДТП и совершили пьяное нападение на пьяных полицейских... это Россия детка)))
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