Пьяный чиновник с женой устроили пьяное ДТП и напали на полицейских

Обоим грозит до 5 лет колонии.
Первый замглавы администрации Новосильского района Орловской области Юрий Трусов находясь за рулём автомобиля и будучи в неадекватном состоянии, наехал на дерево, а после принялся "наезжать" на сотрудников ДПС. Впрочем, кто был за рулём доподлинно неизвестно (возможно, его жена), но это уже не имеет значения. Авария в их случае - это мелочи. Следственный комитет возбудил против обоих уголовные дела о применении насилия и оскорблении сотрудников полиции.
Инцидент произошёл 2 декабря в Новосиле. После приезда полицейских, Трусов и его супруга не только отказались от медосвидетельствования, но и решили показать, кто в доме хозяин. Они угрожали и оскорбляли автоинспекторов, а затем и вовсе принялись драться с сотрудниками ГИБДД. Пришлось применять силу и спецсредства. Первым мордой
в пол в снег лёг Трусов, а через несколько минут к нему присоединилась и жена, видимо, вспомнив супружескую клятву о совместном горе и радости.
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«В ходе выяснения обстоятельств дорожной аварии водитель с пассажиром стали оскорблять сотрудников полиции, угрожать им, рвать форменное обмундирование и применять физическое воздействие. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения граждане не реагировали. Они были доставлены для разбирательства в отдел полиции», - сообщили в местном главке МВД.
Против супругов возбуждены уголовные дела по статьям 318 и 319 УК РФ. И если за оскорбление полицейских им, скорее всего, выпишут штраф, то за применение насилия светит до 5 лет лишения свободы. В добрый путь!
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Причем это не применительно к какой-то отдельной стране, но национальный колорит добавляет ярких красок!
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Кусок говна вообразил себе не по чину....
От чела зависит.