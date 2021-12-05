Какие условия должна была выполнить девушка XIX века перед первым выходом в свет

Сегодня я вам поведаю об условиях, которые должна была соблюсти девушка, впервые выходящая в свет.
Несколько веков в России формировался как кодекс чести дворянина, так и представления о том, как полагается вести себя девушке из высшего общества. Своего апогея эти идеалы достигли примерно к XIX веку, и их подтверждение можно встретить во многих литературных произведениях.
Залог успеха на балу — многолетняя подготовка
Девушка выходит в свет не ранее 16 лет. До этого времени она обыкновенно пребывает в домашней обстановке, получая с гувернанткой семейное образование, говоря современным языком.
Если же девушка бедна или сирота, то образование она получает в государственном учебном заведении. Но в любом случае девушка должна уметь поддержать беседу, быть начитанной, хорошо рисовать, музицировать (игра на музыкальном инструменте — обязательное условие того времени), свободно владеть несколькими европейскими языками, уметь шить и знать несколько танцев. От того, какое впечатление девушка произведет на первом балу, во многом зависела ее дальнейшая репутация.
Требования к платью
Взрослая женщина могла себе позволить вычурный наряд почти любого цвета и фасона, но дебютантка должна была быть одета скромно и лаконично. Платье полагалось шить только из белой материи без глубокого декольте.
Украшением к платью могла служить голубая или розовая лента, нитка жемчуга, маргаритка или маленький бутон розы в волосах. Непременным условием бала, да и вообще нахождения в обществе, являлись перчатки, так как прикасаться голыми руками к кому бы то ни было считалось непозволительно.
Девушку на первый в своей жизни бал всегда сопровождали родители. Они же представляли ее своим друзьям. Таким образом устраивались своего рода смотрины, на которых кавалеры могли приглядеть себе пару. Если отца не было, девушку могла сопровождать мать или другой старший родственник: кстати, сопровождение дочери на бал без супруга не являлось предосудительным в отличие от других случаев, когда женщина появлялась в свете одна.
Застенчивость не равно скромность
Скромность в то время была главной женской добродетелью. Смотреть в упор и прямо кого-то разглядывать было верхом неприличия: девушке полагалось смотреть сквозь опущенные веки, разговаривать вполголоса и немного.
Но тут надо было соблюсти золотую середину, чтобы не прослыть гордой зазнайкой. Девушке полагалось быть легкой в разговоре, но не болтливой, приветливой, дружелюбной и не смущаться при каждом вопросе, а находить, что ответить.
Хороший тон — вести блокнот и все записывать
Девушка могла быть приглашена на танец не единожды. Чтобы не попасть в неловкое положение, пообещав мазурку сразу двум кавалерам, нужно было записывать, кому какой танец обещан. Перепутать танец или кавалера было для девушки того времени страшным кошмаром.
Негласные правила предписывали девушкам, как вести себя в обществе, но и юноши имели свой неписанный кодекс, но об этом мы расскажем в следующий раз.
Источник:
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Анекдот вспомнился :
Поручик Ржевский ,расскажите ваш секрет соблазнение девушек ?
Поручик; Да все очень просто ..Подходишь к девушке и на ухо ей шепчешь "мадам ,позвольте я вас трахну !" ..
Через какое то время юнный корнет прибегает с красным отпечатком на щеке ..
Поручик ,я сделал все как вы сказали ,но девушка мне дала пощечину !!!
Поручик задумчиво: Ну тридцать дают пощечину ,а 31 обычно соглашается