Какие условия должна была выполнить девушка XIX века перед первым выходом в свет

Требования к платью

Взрослая женщина могла себе позволить вычурный наряд почти любого цвета и фасона, но дебютантка должна была быть одета скромно и лаконично. Платье полагалось шить только из белой материи без глубокого декольте.

Украшением к платью могла служить голубая или розовая лента, нитка жемчуга, маргаритка или маленький бутон розы в волосах. Непременным условием бала, да и вообще нахождения в обществе, являлись перчатки, так как прикасаться голыми руками к кому бы то ни было считалось непозволительно.

Девушку на первый в своей жизни бал всегда сопровождали родители. Они же представляли ее своим друзьям. Таким образом устраивались своего рода смотрины, на которых кавалеры могли приглядеть себе пару. Если отца не было, девушку могла сопровождать мать или другой старший родственник: кстати, сопровождение дочери на бал без супруга не являлось предосудительным в отличие от других случаев, когда женщина появлялась в свете одна.





Застенчивость не равно скромность

Скромность в то время была главной женской добродетелью. Смотреть в упор и прямо кого-то разглядывать было верхом неприличия: девушке полагалось смотреть сквозь опущенные веки, разговаривать вполголоса и немного.