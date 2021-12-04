Уэлен – самый восточный населённый пункт России и Евразии

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Мыс Дежнёва находится на стыке двух континентов — Евразии и Северной Америки, двух стран — России и США, двух океанов — Северного Ледовитого и Тихого, и даже двух дней. Потому что первые лучи солнца здесь – первые для всей Земли. Мыс открыт первопроходцем Семёном Дежнёвым в 1648 году, он пересёк Берингов пролив за 80 лет до Витуса Беринга. Это суровое, но красивое место, где заканчивается один мир и начинается другой, о котором до XV века европейцы только догадывались.