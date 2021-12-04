Уэлен – самый восточный населённый пункт России и Евразии

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На берегу Северного Ледовитого океана, в 15 километрах от мыса Дежнева находится Уэлен – самый восточный населённый пункт России и всей Евразии. От этого небольшого чукотского села до США всего 100 километров, а до Москвы больше 6000 по прямой. На узкой вытянутой косе проживают всего 600 человек, в основном занятых китобойным промыслом, рыболовством и резьбой по костям. В Уэлене самое восточное в России буквально всё: жилой дом, школа, магазин и тд.
1.
Мыс Дежнёва находится на стыке двух континентов — Евразии и Северной Америки, двух стран — России и США, двух океанов — Северного Ледовитого и Тихого, и даже двух дней. Потому что первые лучи солнца здесь – первые для всей Земли. Мыс открыт первопроходцем Семёном Дежнёвым в 1648 году, он пересёк Берингов пролив за 80 лет до Витуса Беринга. Это суровое, но красивое место, где заканчивается один мир и начинается другой, о котором до XV века европейцы только догадывались.
2.
В окрестностях мыса Дежнёва располагается заброшенный эскимосский посёлок Наукан, основанный в XIV веке. Он был расформирован в 1958 году в рамках кампании по укрупнению сельских районов. До расформирования Наукан носил звание самого восточного поселения Евразии, но потом передал его Уэлену.
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5.
Название села встречалось в русских документах еще в самом начале XVIII столетия как «Увэлен», что в переводе означает «черная земля»: «ув» — чёрный, «э лен» — земля. Чукчи объясняют название так: когда путник подъезжает к селу с западной стороны, то на склоне горы, у подножия которой оно расположено, издалека заметен чёрный бугорок, расположенный между ручьём и отвесным обрывом к морю.
7.
Поездка до Уэлена может растянуться на несколько суток. Сначала – самолет до Анадыря. После нужно добраться до села Лаврентия. Дальше все зависит от удачи. Можно добраться на катере или подождать вертолёта, который летает в Уэлен раз в две недели. Зимой — на вездеходах и буранах. Изредка на собачьих упряжках.
8.
Зимы в селе обычно не слишком морозные. Средняя температура — минус 15. Но в поселке, с двух сторон окруженном водой, очень ветрено. Осенью сильно штормит: волны доходят почти до самых домов. Летняя температура, с июля по август, — около +7 °C.
11.
Надпись «Уэлен», сложенная из китовых костей – основного элемента традиционного художественного промысла резьбы по кости.
13.
Самая восточная школа России. По совместительству – самое высокое здание в Уэлене, состоящее из трех этажей. Все дома в посёлке стоят на сваях: так строят на вечной мерзлоте.
14.
Часовня в честь Воскресения Христова в Уэлене была построена в 2002 году в память русских первопроходцев. Из-за сложностей строительства в условиях вечной мерзлоты была предложена особая конструкция фундамента «якорь» и «трехчастный» сруб.
15.
В посёлке есть Уэленская косторезная мастерская, основанная в 1931 году. Причиной основания мастерской был успех чукотских студентов Института народов Севера в Ленинграде: многие работы были отмечены наградами на Всемирной выставке в Париже. Созданные в мастерской изделия хранятся в музеях Москвы и Санкт-Петербурга.
Сейчас при мастерской устроен музей с коллекцией произведений искусства из моржовой кости, кожи, меха и китового уса.
Сейчас при мастерской устроен музей с коллекцией произведений искусства из моржовой кости, кожи, меха и китового уса.
18.
Национальный парк «Берингия» – здесь расположились природные и исторические памятники эскимосской и чукотской культуры. На территории парка насчитывается более 600 видов арктической флоры, 50 птичьих базаров с более чем 3 миллионами особей, млекопитающие, часть которых занесена в Красную книгу.
19.
Уэлен – родина писателя Ю.С. Рытхэу, почитаемого на территории всей Чукотки. Им написано множество рассказов, очерков, стихов и даже киносценариев, посвященных жизни представителей его народа – чукчам. Международному аэропорту Анадырь было присвоено имя Ю.С. Рытхау.
20.
У Дежнёвых сопок располагается моржовое лежбище и массовые гнездовья птиц. В морской акватории обитают серый и гренландский киты. Есть рыба: лососевые, сайка, камбала, дальневосточная навага. На побережье водятся белый медведь, волк, песец, росомаха, лисица, заяц-беляк.
21.
Китобойный промысел – важная часть культуры и традиция коренных народов Чукотского автономного округа. Археологические находки показывают, что на побережье Чукотки история китобойного промысла насчитывает более 1500 лет. С древних времён ловля китов по большей части не является коммерческой деятельностью. Это необходимость, обусловленная отсутствием постоянного источника мяса в условиях Крайнего Севера.
22.
Сейчас Чукотка — один из немногих регионов, где разрешена некоммерческая охота на китов и моржей. Чукчи, как и другие коренные народы Севера, могут добывать 140 серых китов в год по квотам китобойной комиссии. Данный промысел не нарушает популяцию китообразных даже при условии роста населения. Проблема сохранения ресурсов решается с помощью мониторинга популяций и расчета квот на добычу, распределяемых среди населения.
23.
Как только кит показывается на поверхности водной глади, охотник бросает гарпун. Его наконечник остается в теле кита. Чаще всего одного попадания недостаточно, и в дело вступают другие охотники. На втором конце веревки привязан красный буй. Они помогают определить местонахождение кита и заставить млекопитающее подплывать ближе к поверхности.
25.
Масса взрослой особи достигает 30 тонн, и для вытягивания на сушу может понадобиться сцепка из двух тракторов.
28.
Для полной разделки туши кита достаточно несколько часов. То, что остается после разделки, съедается чайками.
29.
Китовое мясо имеет ярко-розовый цвет. По своему вкусу оно напоминает говядину, но его отличает выраженный запах рыбьего жира. Мясо может использоваться в консервах, идти на приготовление различных мясных блюд – паштет, холодец, котлеты.
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Метки: Россия Уэлен интересно природа фотографии
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