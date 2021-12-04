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Уэлен – самый восточный населённый пункт России и Евразии

Уэлен – самый восточный населённый пункт России и Евразии (35 фото)

Автор:
04 декабря 2021 21:52
Метки: Россия   Уэлен   интересно   природа   фотографии   
309
35
На берегу Северного Ледовитого океана, в 15 километрах от мыса Дежнева находится Уэлен – самый восточный населённый пункт России и всей Евразии. От этого небольшого чукотского села до США всего 100 километров, а до Москвы больше 6000 по прямой. На узкой вытянутой косе проживают всего 600 человек, в основном занятых китобойным промыслом, рыболовством и резьбой по костям. В Уэлене самое восточное в России буквально всё: жилой дом, школа, магазин и тд.
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Метки: Россия   Уэлен   интересно   природа   фотографии   
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8  комментариев
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25k
Федор Час назад
Спасибо за пост! Интересно)) Если была бы возможность, я бы побывал там))
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6k
Ruk 14 минут назад
мдя, до Мыса Горн добраться легче, быстрее и дешевле. Китовые консервы в детстве ел - не экзотика была тогда.
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4k
Виктор Штурмаревич 14 минут назад
В Черноморском пароходстве был сухогруз Уэлен.На него ссылали штрафников по синьке и другим залётам.Ходила эта галера только в кабатаже с рублёвой зарплатой и работа на палубе до кровавых мозолей.
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1k
Stranger2018 15 минут назад
Спасибо за пост!

Очень интересно!
Автору однозначно +
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1k
AРТУР ITA Полчаса назад
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386
Сергей Миненко 52 минуты назад
Там я ещё не бывал)).
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Гёз Уленшпигель Час назад
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8k
MUZSER Час назад
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