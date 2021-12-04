Интернет-знатоки рассказали людям об их любопытных находках

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
Вопрос: «Пластиковая и полая штука, размером с большой внедорожник. Прилив никогда не добирается до неё, и она прикреплена к земле»
Ответ: «Это бампер для больших кораблей. Используются для предотвращения столкновения огромных кораблей с пирсом. Должно быть, его вымыло во время шторма»
Вопрос: «Круглый металлический предмет, наполовину торчащий из земли, найденный в Западной Германии. Побоялся подойти ближе. Что-то взрывоопасное? Я позвонил в полицию. Они очистили территорию и сказали мне, чтобы я шёл заниматься своими делами»
Ответ: «Это колпак с автомобиля Trabant 601»
Trabant — марка восточногерманских микролитражных автомобилей, серийно производившихся с 1957 по 1991 гг.
Вопрос: «Что это за штука висит рядом с камином? Кажется, внутри неё есть шестеренки, и она поворачивается в сторону камина»
Ответ: «Это заводной вертел для автоматического вращения мяса»
Как видно из скрина, в отверстие вставляется ключ, с помощью которого заводится механизм, вращающий ось под собой в разные стороны, пока не кончится завод
Вопрос: «Что это за чугунная штука в виде клетки с увеличительным стеклом?»
Ответ: «Это подвесное кашпо для орхидей, с увеличительным стеклом, чтобы рассматривать цветы»
Вопрос: «Не уверена, что это за штука торчит из моей шины. Она маленькая, размером с батарейку. Больше напоминает какое-то сверло или пулю. Это сдуло мою шину. Никто не знает, что это такое. Мы проезжали мимо стройки, но не уверена, оттуда ли это»
Ответ: «Это бита для шуруповёрта, если вы вытащите её, то на другом конце будет 6-гранное крепление. Этот круглый выступ посередине — магнит, удерживающий головку болта».
Позже автор опубликовал фото «штуковины», после извлечения её из шины, и это действительно оказалась бита для шуруповёрта
Вопрос: «Металлическая штука с ручкой и острым краем с полукруглыми лезвиями (ложка для масштаба) На ней нет названия бренда»
Ответ: «Это нож для измельчения продуктов»
Вопрос: «Полая овальная штука на трёх ножках из стекла с прозрачной пробкой. На дне есть углубление с отверстием. Что это такое?»
Ответ: «Это ловушка для мух/ос, вы наливаете сладкую воду через верхнее отверстие и закрываете его пробкой. Насекомые залетают через отверстие на дне, но не могут выбраться оттуда»
Вопрос: «Что это за зеркальные штучки на головных уборах голландских женщин?»
Ответ: «Это традиционное голландское украшение, называемое “kissers”»
Кстати, это не зеркала, чаще всего эти украшения состояли из отполированных до блеска золотистых пластин, которые крепились к головному убору, что должно было говорить о достатке
Вопрос: «Нашёл эти блоки из прозрачной эпоксидной смолы у себя дома. Без понятия, что это за пушистые шарики внутри»
Ответ: «Внутри этих блоков сердцевидные морские ежи»
Вопрос: «10 лет назад купил это в Тайване. Выглядит и ощущается как стекло, но я много раз ронял это, и оно не разбилось. А ещё она светится в темноте. Что это?»
Ответ: «Это стеклянная хурма — распространенный подарок на Тайване. Только твоя светится»
Вопрос: «Металл конической формы, возможно, алюминий. Есть крючки»
Ответ: «Это конусы для сбора сока из кленового дерева»
Вопрос: «Что это за старая скамья? Есть подставки для ног, прямоугольная часть в центре, которая выглядит съемной, и петли под подлокотниками»
Ответ: «Это съёмная антикварная скамья для телеги. Владелец телеги мог в любое время убрать скамью, чтобы освободить место для перевозки вещей»
Вопрос: «Для чего нужны эти странные очки? Google понятия не имеет. Такие очки не отпускаются по рецепту, и они действительно лишают периферического зрения»
Ответ: «Это своеобразные снежные очки, такие традиционно использовали северные народы для предотвращения снежной слепоты»
Также такие очки могут использовать моряки, чтобы уберечь свои глаза от солнечных бликов на воде. Очки такого типа в принципе можно использовать как солнцезащитные, так как они снижают количество поступаемого в глаза солнечного света, но при этом не искажают цвета
Вопрос: «Маленькие тонкие серебряные туфельки, найденные в личных вещах недавно умершего человека (ручка для масштаба)»
Ответ: «Это винтажные украшения для свадебного торта, популярные в 70-х годах»
Вопрос: «Этот инструмент лежал с разными вещами. На нем нет ни надписей, ни цифр. Изготовлен из пластика и металла. Металлическая часть ввинчивается в ручку. Понятия не имею, что это может быть»
Ответ: «Это инструмент для удаления стержней в ремешках часов».
Источник:
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Плюс однозначно, хотя я за такие посты и так плюсую всегда, но тут парочку хочется поставить.
была учебной бетонной миной.
Ну и по аналогии с колпаком от Трабанта