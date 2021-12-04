Интернет-знатоки рассказали людям об их любопытных находках

Ответ: «Это бита для шуруповёрта, если вы вытащите её, то на другом конце будет 6-гранное крепление. Этот круглый выступ посередине — магнит, удерживающий головку болта».

Позже автор опубликовал фото «штуковины», после извлечения её из шины, и это действительно оказалась бита для шуруповёрта