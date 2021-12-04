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Неудачная коллекция платьев стала поводом для флешмоба

Неудачная коллекция платьев стала поводом для флешмоба (31 фото)

Автор:
04 декабря 2021 11:11
Сообщество : Юмор
Метки: target   Юмор   забавно   модная коллекция   модники-фермеры   платья   смешно   флэшмоб   
874
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Американская сеть универсамов Target выпустила новую коллекцию платьев - крайне неудачную. Как выразился один остряк, "они подойдут для разорившихся фермерш". На волне этой шутки тут же родился тэг #TargetDressChallenge - и все новые шутники стали фотографироваться в платьях от Target в фермерских образах. Платья стали стремительно распродаваться. В общем, коллекция зашла, хотя и не так, как задумано.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: target   Юмор   забавно   модная коллекция   модники-фермеры   платья   смешно   флэшмоб   
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Татьяна Юсова 2 часа назад
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Злобный Члегр 5 минут назад
Да, да, больше нигр, гомосятины и козочек! Жри, хавай, пипл!
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Ruk 8 минут назад
почему так много мужиков их надели? это смешно или они просто 3,14дорасы?
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Глеб Чурсин 53 минуты назад
А платья-то раскупили... да и фотки отличные
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11k
Александр 2 часа назад
У нас в таких халатах бабки давно ходят.
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Гур 3 часа назад
Маркетологи гении!! И не надо мне говорить, что случайно родился хэштэг...
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