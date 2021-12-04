Неудачная коллекция платьев стала поводом для флешмоба

874
31
Американская сеть универсамов Target выпустила новую коллекцию платьев - крайне неудачную. Как выразился один остряк, "они подойдут для разорившихся фермерш". На волне этой шутки тут же родился тэг #TargetDressChallenge - и все новые шутники стали фотографироваться в платьях от Target в фермерских образах. Платья стали стремительно распродаваться. В общем, коллекция зашла, хотя и не так, как задумано.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Остроумные способы решения проблем
- Когда Вселенная тебя троллит, и тебе не смешно
- 25 неудачников и их несчастная жизнь
- Веселые картинки для хорошего настроения
- Просто истерика: пародии на фотографии знаменитостей
18
Понравилось18
Новости партнёров