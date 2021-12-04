Неудачная коллекция платьев стала поводом для флешмоба

Американская сеть универсамов Target выпустила новую коллекцию платьев - крайне неудачную. Как выразился один остряк, "они подойдут для разорившихся фермерш". На волне этой шутки тут же родился тэг #TargetDressChallenge - и все новые шутники стали фотографироваться в платьях от Target в фермерских образах. Платья стали стремительно распродаваться. В общем, коллекция зашла, хотя и не так, как задумано.

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Вот она, знаменитая коллекция платьев от Target! 0 Источник:

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А так проходит #TargetDressChallenge! 0 Источник:

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