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Как испортить День благодарения

Как испортить День благодарения (31 фото)

Автор:
27 ноября 2021 10:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   день благодарения   забавно   не зашло   облом   смешно   сша   хохмы   
829
31
Для американцев День благодарения - один из самых любимых праздников, в который полагается встречаться с родными, есть индейку и пребывать в прекрасном настроении. Но у некоторых не получилось.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   день благодарения   забавно   не зашло   облом   смешно   сша   хохмы   
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9  комментариев
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5k
молотый Либентроп Час назад
А что это такое - день благодарения для пиндосов?
Это когда индейцы в 17 веке помогли пережить зиму сброду, приплывшему из Европы, научили их вести сельское хозяйство на местных землях. А потом "благодарные мигранты" устроили геноцид местного населения.
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353
Чумной Доктор 7 минут назад
у нас нет дня благодарения и нам не понять как у них щемит сердце от упоминания об этом дне. это как нам сказать "Майские шашлыки "
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644
vijilante 12 минут назад
Зато мы в любой другой день и праздники так можем обойтись и с индейкой и с курицей и с пирогом !
Не ждём какой-то сраный "День Благодарения" - делаем ВЕЩИ когда хотим !
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6k
Trenzel2003 Полчаса назад
Ну тупые! Даже курицу приготовить не могут.
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−44
9k
Алексей Час назад
Рукожопы сраный... И еще радуются своему рукожопству
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64k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Mixan Доктор Джонс Час назад
Как испортить ? Да есть такие народы ограбленные и униженные ..пиндосами ..

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