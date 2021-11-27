Как испортить День благодарения

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Для американцев День благодарения - один из самых любимых праздников, в который полагается встречаться с родными, есть индейку и пребывать в прекрасном настроении. Но у некоторых не получилось.
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"Нас завалило снегом, до магазина не доехать. Пришлось собирать индейку из того, что было в доме"
"Все очень удивились, узнав, что я мариную индейку прямо в ящике холодильника... А что не так?"
"В День благодарения меня госпитализировали с острой болью в животе. Обезболивающие стали для меня лучшим праздничным блюдом"
"Мне лень делать шоты с фруктами в больших количествах, поэтому на День благодарения в нашем доме по традиции подается фруктовое желе с водкой"
"На День благодарения мы компанией сожгли сразу две индейки, но нам все равно было весело!"
"Жаловаться на поведение родственников на семейном обеде в День благодарения - это давняя традиция, но мои - настоящие монстры!"
"Мой друг готовил индейку ко Дню благодарения впервые в жизни. Он отлично все сделал... и в конце уронил готовое блюдо"
"А я в первый раз в жизни готовила яблочный пирог ко Дню благодарения. И тоже уронила. Со мной была шикарная истерика!"
"До индейки, приготовленной к ужину в День благодарения, первым сумел добраться наш пес. Приятного ему аппетита!"
"А у нас в таунхаусе сегодня был пожар. Похоже, кто-то перестарался при готовке праздничного ужина"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это когда индейцы в 17 веке помогли пережить зиму сброду, приплывшему из Европы, научили их вести сельское хозяйство на местных землях. А потом "благодарные мигранты" устроили геноцид местного населения.
Не ждём какой-то сраный "День Благодарения" - делаем ВЕЩИ когда хотим !