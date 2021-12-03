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Уже 73... Или ещё?

Уже 73... Или ещё? (1 фото + 7 видео)

Автор:
03 декабря 2021 18:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Оззи   день рождения   хеви-метал   
484
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Сегодня исполняется 73 года Великому и Ужасному. Парни, я не буду выписывать историю жизни из вики. Кому хочется, сам найдёт и прочитает. Но я думаю, кто его хорошо знает, не нужно это читать. Я просто хочу Поздравить его с Днём рождения и пожелать здоровья. Ну и выставлю несколько клипов, чтобы не забывали.

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Метки: Оззи   день рождения   хеви-метал   
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23  комментария
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16k
Наталья 3 часа назад
Еще 73, ИМХО.
С днем рождения!
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12k
Алекс 18 минут назад
С удовольствием смотрел "семейка Озборн". Как скучно я живу....
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4k
aleksei 19 минут назад
Одно то, что он курит, пьет и еще кое что употребляет и при этом дожил до таких лет, заслуживает уважения
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17k
Alush 20 минут назад
А мне сегодня 51 стукнуло. Самое интересное, что встретил сегодня случайно, на улице , скажем так-бывшую по молодости, которую не видел много лет. А у неё тоже сегодня днюха! Я это может быть никогда бы и не вспомнил, если бы у на дни рождения не совпадали. И надо же, встретились, после стольких лет и именно в этот день! Чудны дела твои, Господи.
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246
Andrey 22 минуты назад
К сожалению очень сильно сдал за последний год дед (((( Оззи- долгих лет жизни тебе!
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3k
RelaniumZ Полчаса назад
Я старый верный металлист, но должен признатся, что Озик, хоть и люб мне, но оставил намного следа и впечатлений по сравнению с... ну пусть даже Удо Дишнайгером(Акцепт), или Металликой, АС/ДС Элис Купером, Дэф Лепард, даже Кисс и Ледяными Девами. Он, Озик, был очень популярен именно в США, а у нас больше своим эпатажем. Это не умоляет его творчества, Озик один из моих кумиров юности, но... но не Велик он, просто не у нас
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6k
Бегемот 47 минут назад
Жил так словно не рассчитывал и до 30 дожить!) А тут бац и 73)))
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2k
Peter Griffin 59 минут назад
В 96 купил на ВДНХ диск "Ozzmosis".Любимый альбом этого мужчины.Диск до сих пор жив.
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2k
Lejnevo Час назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Lejnevo Час назад
Ссылка www.youtube.com
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29k
LEPA 2 часа назад
Вот,насколько я не любил Black Sabbath,вот ровно на столько же я полюбил его сольную карьеру. Он был как брюлик без оправы,а потом вырвавшись на свободу зазвучал на все 100!

Ссылка vk.com
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967
greesevold 2 часа назад
Великий, ужасный, превосходный!
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1k
andrey 2 часа назад
Довелось побывать на концерте. Ощущение невозможно передать словами.
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60k
Опиум для народа 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Андрей А 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Вася 3 часа назад
Ссылка coub.com
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13k
Вася 3 часа назад
голос не спутаешь, очень узнаваем. Лирический рокер
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1k
Sandmännchen (DDR) 3 часа назад
Is a classic
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