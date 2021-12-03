Уже 73... Или ещё?

Сегодня исполняется 73 года Великому и Ужасному. Парни, я не буду выписывать историю жизни из вики. Кому хочется, сам найдёт и прочитает. Но я думаю, кто его хорошо знает, не нужно это читать. Я просто хочу Поздравить его с Днём рождения и пожелать здоровья. Ну и выставлю несколько клипов, чтобы не забывали.