Уже 73... Или ещё?

Сегодня исполняется 73 года Великому и Ужасному. Парни, я не буду выписывать историю жизни из вики. Кому хочется, сам найдёт и прочитает. Но я думаю, кто его хорошо знает, не нужно это читать. Я просто хочу Поздравить его с Днём рождения и пожелать здоровья. Ну и выставлю несколько клипов, чтобы не забывали.
2.
Источник:
3.
Источник:
4.
Источник:
5.
Источник:
6.
Источник:
7.
Источник:
8.
Источник:
Авторский пост
- Александр Невский отметил 50-летие вместе с Арнольдом Шварценеггером
- 20 ностальгических картинок, которые перенесут вас в далекие дни рождения
- 37 человек, чей день рождения не задался
- Он улетел и не обещал вернуться: англичанка упустила именинный подарок
- Дважды подумайте, прежде чем ткнуть именинника лицом в торт
Понравилось65
С днем рождения!