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Александр Невский отметил 50-летие вместе с Арнольдом Шварценеггером

Александр Невский отметил 50-летие вместе с Арнольдом Шварценеггером (8 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 08:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Невский   Арнольд Шварценеггер   день рождения   знаменитости   фото   
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Звезда «Терминатора» подарил имениннику одежду своего бренда, коллекционный хьюмидор и сигары.

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Метки: Александр Невский   Арнольд Шварценеггер   день рождения   знаменитости   фото   
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25  комментариев
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7k
tank35 Час назад
не позорь полководца , твоя фамилия курицын
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10k
Василий Сургайло 13 минут назад
Кто такой этот Невский и что такое хьюмидор?
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154
Александр Цуркан 19 минут назад
Бэдкомедиан ждет твой новый "шедевр".
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11k
Кархародон 22 минуты назад
Смотрел «Разборка в Маниле» как кинокомедию, чисто поугарать.. Чувак все сцены в джунглях стрелял из автомата от бедра, как Джон Рембо и Джон Мэтрикс тридцать пять лет назад. Лишь один выстрел сделал прицельно... С откинутым целиком

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21k
Михаил Сметанкин 41 минуту назад
В гости значит? У Невского дома свое собственное кафе? Кажется я понимаю, почему на видео с Арни нет звука. Там Арни говорит "Слухайте, отвалите уже от меня! Я вас не знаю! Зачем вы ко мне подсели?"
Насчет трейлера фильма. Да боевики из Уганды и то лучше смотрятся!
Ссылка www.youtube.com
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2k
Sergius SPb 50 минут назад
Курица отирается по голливудским ресторанам в ожидании звезд.
Звезда появилась,он к ней сразу подсел,сфотался и в сеть выложил, типа мой лучший друг звезда Голливуда.
А так конечно Курицын, сцука,пробивной черт.
Актерского таланта 0, но энергии на свое продвижение и зарабатывании денег до хуа.
Такие бы таланты да в мирные цели.
Впрочем, это даже хорошо что этот деятельный бездарь околачивается в США, нам меньше бед.
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2k
Шварценфегель 53 минуты назад
Водка внутри, а бутылка снаружи!
Плис ду!
Уот так от!
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31k
Aleksandr 55 минут назад
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190
Nаnе First NameLаst Час назад
Какой ещё Невскй? Он вышел замуж и сменил свою девичью фамилию Курицын? Уотак так уот!
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−11
_____________ Час назад
что за хрен ?
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2k
Frank Borman Час назад
Арни, ну как так то? Великий Арни водит дружбу с Саньком Курицыным.
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3k
Outcast 2 часа назад
Курицын выбрал неверную стратегию. То типаж который он изображает, был популярен в 80е. И немного в начале 90х. Сейчас ему что бюы добиться успеха надо стать геем.
Например если он сыграет гомосека культуриста и совет раша страдающего от неразделённых чувств к престарелой западной звезде он запросто может отхватить оскар.
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5k
Shade116 2 часа назад
Вообще по3,14й на него
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2k
kirka72 2 часа назад
Уот так уот!
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Неестественные лица,
напряжённые глаза,
Тяжело на дне рожденья,
под стволом дробовика.
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326k
Лан не урчи 2 часа назад
Ссылка vk.com
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9k
Kostick 2 часа назад
курицын про многолетнюю дружбу сам рассказал? не?
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62k
Доктор Джонс 2 часа назад
Сколько Курицын Арни заплатил?
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Саня, где же "ШЕДЕВРЫ"?
Бэдкомидиан скучает.......
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