Александр Невский отметил 50-летие вместе с Арнольдом Шварценеггером

В гости к актёру пришли Арнольд Шварценеггер и немецкий культурист Ральф Мёллер («Гладиатор»), которых сам Невский называет кумирами. Шварценеггер подарил Невскому коллекционную шкатулку для хранения сигар, а также другой мерч, включая фирменную одежду своего бренда.



Звезда «Терминатора» пожелал актёру и дальше продолжать «качаться», а также назвал его другом.