Александр Невский отметил 50-летие вместе с Арнольдом Шварценеггером

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Звезда «Терминатора» подарил имениннику одежду своего бренда, коллекционный хьюмидор и сигары.
Александр Невский («Убийство в Вегасе», «Чёрная роза» и «Разборка в Маниле») отметил своё 50-летие 17 июля. Судя по фотографиям в инстаграме, свой день рождения Невский отпраздновал в калифорнийском ресторане в Беверли-Хиллз.
В гости к актёру пришли Арнольд Шварценеггер и немецкий культурист Ральф Мёллер («Гладиатор»), которых сам Невский называет кумирами. Шварценеггер подарил Невскому коллекционную шкатулку для хранения сигар, а также другой мерч, включая фирменную одежду своего бренда.
Звезда «Терминатора» пожелал актёру и дальше продолжать «качаться», а также назвал его другом.
Звезда «Терминатора» пожелал актёру и дальше продолжать «качаться», а также назвал его другом.
Невский поблагодарил двух звёзд за то, что они вдохновили его на борьбу для достижения поставленных целей и за «многолетнюю дружбу и поддержку».
Позже актёр также отпраздновал юбилей в кругу остальных друзей.
Позже актёр также отпраздновал юбилей в кругу остальных друзей.
Среди грядущих фильмов Невского — вестерн «Нападение на Рио Браво», в котором он сыграет роль стрелка
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Насчет трейлера фильма. Да боевики из Уганды и то лучше смотрятся!
Звезда появилась,он к ней сразу подсел,сфотался и в сеть выложил, типа мой лучший друг звезда Голливуда.
А так конечно Курицын, сцука,пробивной черт.
Актерского таланта 0, но энергии на свое продвижение и зарабатывании денег до хуа.
Такие бы таланты да в мирные цели.
Впрочем, это даже хорошо что этот деятельный бездарь околачивается в США, нам меньше бед.
Плис ду!
Уот так от!
Например если он сыграет гомосека культуриста и совет раша страдающего от неразделённых чувств к престарелой западной звезде он запросто может отхватить оскар.
Помница фильм Коммандо лишил меня "девственности" в плане боевиков на домашнем видео.
PS Я в курсе что я зануда)
напряжённые глаза,
Тяжело на дне рожденья,
под стволом дробовика.
Бэдкомидиан скучает.......