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В московском метро произошла очередная межнациональная драка

В московском метро произошла очередная межнациональная драка (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 11:51
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   драка   метро   приезжие   
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На этот раз, к счастью, всё закончилось малой кровью. Судя по видео, пострадал только мигрант.

Московский метрополитен снова стал ареной для межнациональных конфликтов. В вагоне на станции метро "Пушкинская" сцепились двое мигрантов и москвич. Неизвестно, что они не поделили, но как сообщают СМИ, по требованию машиниста они покинули вагон и продолжили разборки уже на платформе.


Там, на глазах очевидцев, они сошлись врукопашную. К счастью, их успели вовремя разнять, потому как неизвестно, что сделал бы двухметровый житель Москвы с мигрантами. А так, один из приезжих отделался лишь травмой копчика и несколькими зуботычинами.

Инцидент произошел несколько дней назад. И ни в пресс-службе метрополитена, ни в полиции этот случай комментировать не хотят.

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Метки: Москва   видео   драка   метро   приезжие   
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25k
Vazari 2 часа назад
Почему разняли?
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8k
Ntvl 5 минут назад
люблю смотреть как гнид черножопых п.и.з.д.я.т!!! p.s. ослоёбом разрешается меня минусовать. Посмотрим сколько вас тварей тут сидит.
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3k
A 8 минут назад
Это им не к девушкам приставать и толпой одного избивать. Парень его как котенка швырнул)
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1k
azuver 19 минут назад
Хреново,что чурка мало пострадал.Не нужно было разнимать. Эх,собрать бы всех в кучу черносраких и депортировать в родной аул,гора кишлак.
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2k
Sergius SPb 22 минуты назад
Разве это драка? Потолкались.
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4k
Том Джоуд 24 минуты назад
Ентому, безродному-то, хорошо прилетело. Аж взбеленился, чуть с портков не выскочил.
Неужели началось?
Тот паренек из метро, вставший один против трех безродных, открыл таки ящик Пандоры.
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23k
Владимир Полчаса назад
Несколько дней пришлось сразу после открытия метро ехать, в 5:30.
Сука будто в сраный узбекистан попал, одни чурки косорылые. Специями и потищем воняет ептвоюмать спасибо непричемышу и его сраной команде.
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Полчаса назад
как српля летала ,мужик молодец
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6k
Shade116 42 минуты назад
Обезьянка через чур дикая попалась, а что с дикими делаю? правильно усыпляют
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8k
trak 44 минуты назад
Хорошее видео , но надо было всё таки добить .
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10k
Linuksoid 45 минут назад
Вот так всегда, как наши побеждают, так разнимают.
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5k
молотый Либентроп 58 минут назад
Почему не хотят комментировать говорите?
А может быть сразу по федеральным каналам заявить: "Россия для русских, Москва для москвичей"? Так лучше будет?
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17k
Эрик Час назад
Скорее всего это не мигрант, а кавказоид. Мигранты так не одеваются и не борзеют в людным местах.
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841
Vad Час назад
вот как раз тот случай, когда надо было дать добить!!!
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2k
просто программист Час назад
Люди не пострадали, это главное. А зачем чумазых спасать-то было?
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1k
Василий Час назад
неужели просыпается Россия???
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1k
Иван Иванов Час назад
Потом будет братьям рассказывать, как ему эти козлы помешали, а так то он русского уже добивал, своим лицом все кулаки парню избил.
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255
Виктор Глущенко 2 часа назад
Зачем растащили - пусть добивает .
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310
ASER POKU Виктор Глущенко Час назад
Чтоб не присел парень на ровном месте, телефонистов кругом море, да, и камеры наблюдения.
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358
Шоу :-) продолжается 2 часа назад
как мало нам для счастья надо
лишь бы один другого бил
толпа в восторге, очень рада
ей лучше чтоб вообще убил...
что б размотал кишки во веткам
и череп с ребрами на кол
хотя бы в глаз ввинтил бы метко
и с маху уложил на пол...
что б били мы, а нас ни в коем
как можно нас? не.. нас нельзя!
мы же духовнее с тобою
у нас особая стезя!!!
У нас ракеты всех быстрее
у нас хоккейна льду, балет
У нас в конце концов идея!
ну а у них, у них их нет...
И посему они не люди
вернее "недо..." так сказать
и посему мы бить их будем
им нас нельзя!!! едрёна мать...
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463
Олег Шоу :-) продолжается Час назад
Не, обезьян надо бить чаще
Ибо тупые как скоты
Ведь слов они не понимают,
А лишь когда им дашь п.и.з.д.ы.
Есть люди с юга с заграницы,
А есть тупые чурки б.л.я.д.ь.
Хороший чурка - битый чурка
Чурок е.б.а.ш.и.т.ь. нужно б.л.я.д.ь!!!
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−16
Александр Внучкин 2 часа назад
По новым правилам заголовок должен быть, драка между москвичами.
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3
Вкусный 2 часа назад
Там же рельсы рядом. Просто положили бы обезьянку под поезд
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