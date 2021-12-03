В московском метро произошла очередная межнациональная драка

Московский метрополитен снова стал ареной для межнациональных конфликтов. В вагоне на станции метро "Пушкинская" сцепились двое мигрантов и москвич. Неизвестно, что они не поделили, но как сообщают СМИ, по требованию машиниста они покинули вагон и продолжили разборки уже на платформе.

Там, на глазах очевидцев, они сошлись врукопашную. К счастью, их успели вовремя разнять, потому как неизвестно, что сделал бы двухметровый житель Москвы с мигрантами. А так, один из приезжих отделался лишь травмой копчика и несколькими зуботычинами.