В московском метро произошла очередная межнациональная драка

На этот раз, к счастью, всё закончилось малой кровью. Судя по видео, пострадал только мигрант.
Московский метрополитен снова стал ареной для межнациональных конфликтов. В вагоне на станции метро "Пушкинская" сцепились двое мигрантов и москвич. Неизвестно, что они не поделили, но как сообщают СМИ, по требованию машиниста они покинули вагон и продолжили разборки уже на платформе.
Там, на глазах очевидцев, они сошлись врукопашную. К счастью, их успели вовремя разнять, потому как неизвестно, что сделал бы двухметровый житель Москвы с мигрантами. А так, один из приезжих отделался лишь травмой копчика и несколькими зуботычинами.
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Инцидент произошел несколько дней назад. И ни в пресс-службе метрополитена, ни в полиции этот случай комментировать не хотят.
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Неужели началось?
Тот паренек из метро, вставший один против трех безродных, открыл таки ящик Пандоры.
Сука будто в сраный узбекистан попал, одни чурки косорылые. Специями и потищем воняет ептвоюмать спасибо непричемышу и его сраной команде.
А может быть сразу по федеральным каналам заявить: "Россия для русских, Москва для москвичей"? Так лучше будет?
лишь бы один другого бил
толпа в восторге, очень рада
ей лучше чтоб вообще убил...
что б размотал кишки во веткам
и череп с ребрами на кол
хотя бы в глаз ввинтил бы метко
и с маху уложил на пол...
что б били мы, а нас ни в коем
как можно нас? не.. нас нельзя!
мы же духовнее с тобою
у нас особая стезя!!!
У нас ракеты всех быстрее
у нас хоккейна льду, балет
У нас в конце концов идея!
ну а у них, у них их нет...
И посему они не люди
вернее "недо..." так сказать
и посему мы бить их будем
им нас нельзя!!! едрёна мать...
Ибо тупые как скоты
Ведь слов они не понимают,
А лишь когда им дашь п.и.з.д.ы.
Есть люди с юга с заграницы,
А есть тупые чурки б.л.я.д.ь.
Хороший чурка - битый чурка
Чурок е.б.а.ш.и.т.ь. нужно б.л.я.д.ь!!!