FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5297 постов • 1096 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Правила русского языка, в которых многие допускают ошибки

Правила русского языка, в которых многие допускают ошибки

Автор:
29 февраля 2024 07:47
Сообщество : Факты
Метки: забавно   интересно   правила   правила русского языка   русский язык   фото   
863
17

В интернете можно наткнуться не только на мемасики, но и реально полезные блоги. Например, авторы сообщества "Я люблю русский язык" регулярно публикуют разные правила, рассказывают просто о сложном, делятся интересными фактами из истории. В этом посте собраны различные правила, которые часто вызывают сомнения.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: забавно   интересно   правила   правила русского языка   русский язык   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Андрей Кузнецов 36 минут назад
ну... раз гололЁд, тогда и логопЁд, он же тоже на земле не валяется ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
546
Чудак 11 минут назад
Гололёд - очень спорно. Словари русского языка в этом отношении делятся. У Ожегова Гололед слой льда на поверхности земли или на предметах, образовавшийся после замерзания капель дождя, мороси; время, когда образуется такой слой льда. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/40374https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/40374 так что и на поверхности земли бывает гололед, а значит поскользнуться вполне реально.
В "Словаре синонимов и антонимов русского языка" А.С.Гавриловой слова являются взаимозаменяемыми. Тут вообще сложно говорить о неправильном применении слов в различных ситуациях. Спорить - туда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69879



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Главу узбекского землячества внесли в реестр террористов и экстремистов
Главу узбекского землячества внесли в реестр террористов и экстремистов
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизме
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Странные игры и странный игрок
Странные игры и странный игрок
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#интересное#факты#аварии#авто аварии#фильм#милота#США
#животные#автомобили#Прикол#позитив#забавно#ДТП#Автовсячина#дети#собака#Реакция
#Юмор#автомир#люди#кино#история#интересно#кот#Китай#инцидент#улыбнуло
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Простые правила в русском, в которых многие совершают ошибки Простые правила в русском, в которых многие совершают ошибки Послания на купюрах, с помощью которых деньги с нами говорят Послания на купюрах, с помощью которых деньги с нами говорят Безумные дизайны, которые вызывают много вопросов Безумные дизайны, которые вызывают много вопросов 20+ слов, которые мы используем и не подозреваем, что они на самом деле не из русского языка 20+ слов, которые мы используем и не подозреваем, что они на самом деле не из русского языка Почему панды такие добрые и дурашливые? Почему панды такие добрые и дурашливые?

На что жалуетесь?

Вернуться