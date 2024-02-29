Правила русского языка, в которых многие допускают ошибки

В интернете можно наткнуться не только на мемасики, но и реально полезные блоги. Например, авторы сообщества "Я люблю русский язык" регулярно публикуют разные правила, рассказывают просто о сложном, делятся интересными фактами из истории. В этом посте собраны различные правила, которые часто вызывают сомнения.