Странности исландцев, или чем их жизнь отличается от нашей

Причем из кранов исландцев течет вода из тех же целебных гейзеров и сероводородных источников. Возможно, поэтому тут много долгожителей. Средний возраст мужчины — 76 лет, женщины — 81, но и встретить человека старше 100 лет в Исландии не проблема.

Отношения в интернете

Современные социальные сети захватили и Исландию. Ввиду удаленности населенных пунктов друг от друга, исландцы с удовольствием общаются через интернет. Почти все зарегистрированы в Facebook, а еще активно посещают национальный сайт Íslendingabók, где можно посмотреть свое генеалогическое древо и узнать, приходишься ли ты родственником Бьорк. Кстати, фамилии исландцы не используют, только имена и отчества, заканчивающиеся на «доттир» (дочь) или «сон» (сын). При подборе имени ребенку нужно свериться с реестром имен. Если же вам захотелось назвать своего малыша как-то иначе, необходимо согласовать это с властями, тогда имя внесут в список.

Отношения с другими странами

Исландцы — это абсолютно не воинствующие люди. Здесь граждане доверяют друг другу и не боятся подвоха, обмана или воровства, они также не ждут неприятностей со стороны. В стране просто нет армии.