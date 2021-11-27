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Странности исландцев, или чем их жизнь отличается от нашей

Странности исландцев, или чем их жизнь отличается от нашей (7 фото)

Автор:
27 ноября 2021 09:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   исландия   люди   факты   фото   
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В маленькой Исландии нет армии, в случае развода супруги не перестают общаться, а еще исландцы уверены, что сморкаться вредно.



Отношения между людьми

Исландия — одна из самых малонаселенных стран. Численность жителей всей страны равняется числу жителей Сочи или Нижнего Тагила, представляете? Конечно, многие друг друга знают.

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Потому дома обычно не закрывают, выходя куда-нибудь недалеко, ключи от машины могут оставить в ней же, не боясь угона, и даже ребенка в коляске спокойно оставляют рядом с магазином. При расставании пары часто остаются друзьями, потому что не хотят терять общий круг знакомых и друзей.


Если в браке появились дети, то родителям тем более важно оставаться в хороших отношениях, и в этом можно брать пример с исландцев.


Отношения с природой

В Исландии очень маленькая плотность населения: всего 3 человека на 1 км кв. Соответственно, исландцы живут в окружении прекрасной природы. Вовсе не редкость увидеть дом, одиноко стоящий где-нибудь посреди цветущего луга. Исландия — страна северная, но зимой там не так уж и холодно: считается экстремально холодно, когда температура снижается до -5°C.


Зато и летом не слишком тепло: если температура поднимется выше +15°C, для исландца это будет чем-то невиданным. Такой умеренный климат без резких температурных перепадов сложился благодаря двум океаническим течениям: холодному с одной стороны и теплому — с другой. Любимая одежда, ввиду ветреной прохладной погоды в стране, — шерстяные свитера.


Их вяжут из шерсти местных овец, причем она настолько высоко ценится, что ее закупают другие страны. Иной популярный способ согреться в Исландии — окунуться в геотермальный источник. Ими страна также славится на весь мир.


Причем из кранов исландцев течет вода из тех же целебных гейзеров и сероводородных источников. Возможно, поэтому тут много долгожителей. Средний возраст мужчины — 76 лет, женщины — 81, но и встретить человека старше 100 лет в Исландии не проблема.


Отношения в интернете

Современные социальные сети захватили и Исландию. Ввиду удаленности населенных пунктов друг от друга, исландцы с удовольствием общаются через интернет. Почти все зарегистрированы в Facebook, а еще активно посещают национальный сайт Íslendingabók, где можно посмотреть свое генеалогическое древо и узнать, приходишься ли ты родственником Бьорк. Кстати, фамилии исландцы не используют, только имена и отчества, заканчивающиеся на «доттир» (дочь) или «сон» (сын). При подборе имени ребенку нужно свериться с реестром имен. Если же вам захотелось назвать своего малыша как-то иначе, необходимо согласовать это с властями, тогда имя внесут в список.


Отношения с другими странами

Исландцы — это абсолютно не воинствующие люди. Здесь граждане доверяют друг другу и не боятся подвоха, обмана или воровства, они также не ждут неприятностей со стороны. В стране просто нет армии.


Есть полиция и береговая охрана, но и они не имеют огнестрельного оружия.


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Метки: Жизнь   исландия   люди   факты   фото   
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