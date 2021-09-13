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13 горилл заразились коронавирусом в американском зоопарке

13 горилл заразились коронавирусом в американском зоопарке (4 фото)

Автор:
13 сентября 2021 08:22
Сообщество : Животные
Метки: в мире   гориллы   животные   ковид   коронавирус   сша   
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В США в зоопарке Атланты по меньшей мере 13 западных равнинных горилл заразились коронавирусом. Сотрудники заметили, что животные кашляют, у них насморк и снижение аппетита.


В Зоопарке Атланты рассказали, что по крайней мере 13 западных равнинных горилл дали положительный результат на COVID-19, в том числе их старейший самец — 60-летний Оззи (Ozzie).

Ветеринарная лаборатория Университета Джорджии дала положительные результаты тестов на респираторное заболевание. Теперь же Зоопарк Атланты ожидает подтверждения от Национальной лаборатории ветеринарной службы в Эймсе, штат Айова.


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Представители зоопарка говорят, что вирус, по их мнению, передали животным вакцинированные сотрудники, ухаживающие за гориллами. Они отметили, что это произошло невзирая на то, что на сотрудниках было защитное снаряжение, включавшее маски и перчатки.


В зоопарке утверждают, что нет никаких доказательств того, что гориллы могут передавать вирус людям, и говорят, что в целом посетители находятся слишком далеко, чтобы заразиться от горилл.

В настоящее время смотрители зоопарка лечат горилл, подверженных риску развития осложнений, моноклональными антителами. Они тестируют всех 20 горилл Зоопарка Атланты, которые проживают в четырёх отрядах.

«Мы очень обеспокоены тем, что эти заражения случились, особенно учитывая то, что наши протоколы безопасности при работе с человекообразными обезьянами и другими восприимчивыми видами животных являются и на протяжении всей пандемии были чрезвычайно строгими», — говорится в заявлении доктора Сэма Риверы (Sam Rivera), старшего директора зоопарка по охране здоровья животных.




Ривера сообщил изданию Atlanta Journal-Constitution, что гориллы из Зоопарка Атланты, по-видимому, являются второй группой человекообразных обезьян, заразившихся COVID-19 — после 8 горилл из сафари-парка Зоопарка Сан-Диего, заболевших в январе этого года.

Ривера отметил, что поскольку гориллы обычно имеют очень тесную взаимосвязь друг с другом, не представляется возможным изолировать инфицированных животных. Он сказал, что Зоопарк Атланты будет вакцинировать горилл ветеринарной вакциной. Также в Зоопарке Атланты сейчас проводится вакцинация борнейских и суматранских орангутанов, суматранских тигров, африканских львов и дымчатого леопарда.

Также в зоопарке заявили, что были усилены меры по борьбе с инфекциями, включая большее число защитных масок, костюмов, более интенсивную уборку и усиленную вентиляцию.

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Метки: в мире   гориллы   животные   ковид   коронавирус   сша   
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Шурман 45 минут назад
Опять какой то Нига контактировал с горилками :)
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