13 горилл заразились коронавирусом в американском зоопарке

В зоопарке утверждают, что нет никаких доказательств того, что гориллы могут передавать вирус людям, и говорят, что в целом посетители находятся слишком далеко, чтобы заразиться от горилл.

В настоящее время смотрители зоопарка лечат горилл, подверженных риску развития осложнений, моноклональными антителами. Они тестируют всех 20 горилл Зоопарка Атланты, которые проживают в четырёх отрядах.

«Мы очень обеспокоены тем, что эти заражения случились, особенно учитывая то, что наши протоколы безопасности при работе с человекообразными обезьянами и другими восприимчивыми видами животных являются и на протяжении всей пандемии были чрезвычайно строгими», — говорится в заявлении доктора Сэма Риверы (Sam Rivera), старшего директора зоопарка по охране здоровья животных.