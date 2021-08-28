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Питерский кот, якобы изводивший соседских собак, освобождён от ответственности

Питерский кот, якобы изводивший соседских собак, освобождён от ответственности (6 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2021 00:10
Сообщество : Животные
Метки: Ленобласть   Россия   администрация   видео   заявление   кот   отказ   пушок   
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В связи с отсутствием за недоказанностью состава преступления, административное преследование Пушка прекращено.

Напомним суть разбирательства, о котором мы уже рассказывали (ссылку на материал читатели найдут в конце статьи).

Жительница небольшого посёлка в Ленинградской области обвинила в терроризме соседского кота по кличке Пушок. По её убеждению, животное специально приходит на её участок после 11 вечера, когда по закону шуметь запрещено, и дразнит собак, которые громко лают и не дают спать. Ситуацию больше похожа на шутку, но мучимая бессонницей гражданка вполне осознанно написала реальное заявление на хозяина кота-злодея. И заявление приняли к рассмотрению.

Кота по кличке Пушок днём с огнём не сыщешь на участке размером почти девять соток, за которым ещё целое поле. 

По словам хозяина, у его питомца большой надел для прогулок и охоты. Вот только в один из дней Пушку вздумалось навестить чужой участок, где он ещё и собак соседских разозлил. Владелицу это настолько разозлило, что та наябедничала на питомца в сельскую администрацию.

Автором жалобы оказалась местная жительница Наталья Моторина. Она проживает через дорогу от дома Пушка. На своём участке она держит большое хозяйство.

Её животина обитает за сеткой, поэтому, по мнению Натальи, соседский кот также должен находиться под присмотром.
 
"Кот – это кто? Домашнее животное. Домашние животные где содержатся? Дома", – утверждает Наталья Моторина.

Как только, заявление возмущённой соседки оказалось на столе чиновников, делу пришлось дать ход. Хозяину кота вручили повестку и припугнули штрафом. 
 
"Если на каждого кота писать... Коты ходят, где хотят. Если так писать, работы прибавится", – считает хозяин Пушка Евгений Попов.


В администрации сообщают, что для них подобные жалобы вовсе не новость. В прошлом году разбирались с курицами, которые зашли на чужой участок. Они, как и кот Пушок, стали нарушителями закона Ленинградской области, который не допускает перемещения домашних животных за пределы места содержания без сопровождения владельца. Ответственность за нарушение закона составляет штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

"То, что кошка дразнит, установить не можем, это не наши полномочия, но то, что кошка находилась не на участке, специалистами проводилась проверка", – отмечает исполняющая обязанности главы администрации Бегуницского сельского поселения Наталья Михайлова.


Заявление Натальи чиновники рассмотрели и сняли все обвинения с Пушка. Жалобщица не смогла документально доказать наличие злого умысла в поведении кота. Теперь в  администрации ломают голову над тем, как бы примирить двух соседей, ведь у них так много общего, например, любовь к животным. (женить их надо, прим.авт.)  



Напомним, что ранее уже публиковался материал о заявлении, поданном на кошастого, сути обвинения в его адрес и возможных последствиях, инкриминируемых ему проделок.


А мы, как и обещали, следим дальше за развитием событий.


P.S.

Всё хорошо, что хорошо кончается.

Счастливой охоты Маугли Пушок!

Источник:

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Метки: Ленобласть   Россия   администрация   видео   заявление   кот   отказ   пушок   
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6k
Летучий Мыш 4 часа назад
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Laplander 19 минут назад
Бедный котейка.
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56k
Вырезано цензурой 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
Редька,грибы,которые ты куришь,оказались сильнее обычного
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7
Sergy Paramonov Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
уже по корявому заголовку безошибочно угадываю опусы редьки
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7
Sergy Paramonov Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
ну вот кстати да. Только что заголовок темы поменял наверное на более смишной по его мнению
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11k
кира 4 часа назад
В Питере все так хорошо, что судам нечем заняться, решили сажать котов.
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9k
ScorpionDS 4 часа назад
Глупая ситуация, кот конечно вполне может задрачивать собак, но те могли бы и молчать, зная что он постоянный гость. В любом случае это не та ситуация где может помочь "следствие".
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2k
canaille 5 часов назад
Поженить однозначно)
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20k
hebpat 6 часов назад
хозяин пушка может подать на соседку, о том что её собаки нарушают режим тишины в заявлении она чётко указала, что её псы гавкают после 11 вечера
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20k
Слепой Пью 6 часов назад
В районе Питера аномалия какая-то - то грозились принять закон супротив ночного топота котов, теперь на Пушка гавкают... сцобаки там во власти заседают, не?
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