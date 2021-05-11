Шёл второй год пандемии

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Как-то так получилось, что люди свыклись с коронавирусом. Люди стали реже пожимать друг другу руки при встрече, в транспорте и магазинах без медицинской маски возрос риск возникновения конфликтной ситуации. А чудики с масками стали обыденностью.
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