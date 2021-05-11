FISHKINET
Сообщество Юмор 12244 поста • 2643 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Шёл второй год пандемии

Шёл второй год пандемии (17 фото)

Автор:
11 мая 2021 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: Covdi-19   Юмор   коронавирус   медицинские маски   подборка   прикол   
2712
17

Как-то так получилось, что люди свыклись с коронавирусом. Люди стали реже пожимать друг другу руки при встрече, в транспорте и магазинах без медицинской маски возрос риск возникновения конфликтной ситуации. А чудики с масками стали обыденностью.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Covdi-19   Юмор   коронавирус   медицинские маски   подборка   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
insaider 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
463
iKrek 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
776
Андрей 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото) Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото) Остап Бендер бы заплакал от такого: всё о мошенниках Остап Бендер бы заплакал от такого: всё о мошенниках Убойные приблуды, сделанные точно не на трезвую голову Убойные приблуды, сделанные точно не на трезвую голову Как построить дом, когда у тебя всего полсотки Как построить дом, когда у тебя всего полсотки Даже не фотошоп: игра света и тени Даже не фотошоп: игра света и тени Неповторимое мастерство экспертов лиги лени Неповторимое мастерство экспертов лиги лени
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

993319



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями
3
96
20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями
Мемы с осуждающим котиком, которые рассмешат любого
7
45
Мемы с осуждающим котиком, которые рассмешат любого
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пьеса Горького «На дне» как острая социально-философская драма
0
2
Пьеса Горького «На дне» как острая социально-философская драма
Willys Jeep Station Wagon Camper 1949 — да здравствует отдых на чистом воздухе
0
1
Willys Jeep Station Wagon Camper 1949 — да здравствует отдых на чистом воздухе
Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото)
Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#люди#в мире#интересное#приколы#жизнь#забавно#позитив
#Юмор#СССР#фотографии#прикол#красота#подборка#сша#9 мая#космос#шоу бизнес
#интересно#Россия#картинки#природа#животные#кино#прикольные#ВОВ#мемы#день победы

На что жалуетесь?

Вернуться