В рукава просунул руки — оказалось, это брюки: убойный пост о торопыжках и рассеянных людях

Подборка смешных ситуаций, в которых оказывался хотя бы раз в жизни каждый взрослый человек. Вы же приходили на работу в перепутанных туфлях? Ну хотя бы разочек?!

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2. Утро добрым не бывает. Как люди собираются на работу 0 Источник:

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3. Может быть у неё был день большой стирки? 0 Источник:

4. Отлично обулись 0 Источник:

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7. А потом в квартиру попасть не могут 0 Источник:

8. Вы ничего не потеряли? 0 Источник:

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10. Что-то пошло не так 0 Источник:

11. Кое-что пошло не по плану 0 Источник:

12. Когда слишком торопишься покинуть машину 0 Источник:

13. Угадайте, кто в первую очередь озаботился сумочкой, а не лифом 0 Источник:

14. Концовка просто ужасная... 0

15. Если позволяет здоровье, то зачем наступать? 0

16. Всегда так! 0