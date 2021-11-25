В рукава просунул руки — оказалось, это брюки: убойный пост о торопыжках и рассеянных людях

1018
17
Подборка смешных ситуаций, в которых оказывался хотя бы раз в жизни каждый взрослый человек. Вы же приходили на работу в перепутанных туфлях? Ну хотя бы разочек?!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Идеальный подарок - юмор, внезапность и немного душевности
- Лучшие из лучших: подборка самых убойных обманов
- Электросамокаты – вот настоящая проблема 2021 года
- Худшие из худших: пассажиры и попутчики в транспорте
- Всё о работе в офисе: ни цветмета украсть, ни бухнуть в бытовке
Метки: Юмор забывчивость подборка прикол рассеянность спешка
53
Понравилось53
Новости партнёров