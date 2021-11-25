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В рукава просунул руки — оказалось, это брюки: убойный пост о торопыжках и рассеянных людях

В рукава просунул руки — оказалось, это брюки: убойный пост о торопыжках и рассеянных людях (17 фото)

Автор:
25 ноября 2021 12:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забывчивость   подборка   прикол   рассеянность   спешка   
1018
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Подборка смешных ситуаций, в которых оказывался хотя бы раз в жизни каждый взрослый человек. Вы же приходили на работу в перепутанных туфлях? Ну хотя бы разочек?!
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Метки: Юмор   забывчивость   подборка   прикол   рассеянность   спешка   
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Пумба 4 минуты назад
"Вы же приходили на работу в перепутанных туфлях? Ну хотя бы разочек?!" Нет. Ибо нехрен по две пары туфель иметь! Одна пара сносилась - выбросил, купил другую. И никакой путаницы.
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