Локдаун* всё ближе – мемов всё больше

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Извините, не "локдаун", а выходные за счёт работодателя. Тем временем с момента выхода первого поста о новых внеочередных выходных прошло меньше недели, а контента набралось на новый пост.
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Мэрия Москвы обсуждает варианты продления локдауна после 8 ноября. Один из них продление карантина еще на неделю, до 15 ноября. Обсуждается и более жесткий вариант продления ограничений до 1 января 2022 года. Их введение будет зависеть от стабилизации ситуации с коронавирусом.
https://news.mail.ru/society/48495859/https://news.mail.ru/society/48495859/
Вот можно не надо? Это же два месяца плюс.