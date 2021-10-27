Локдаун* всё ближе – мемов всё больше

FISHKINET
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать... 16 маленьких киноляпов, которые заметил не каждый 16 маленьких киноляпов, которые заметил не каждый Перед локдауном не надышишься: москвичи готовятся к коронавирусным каникулам Перед локдауном не надышишься: москвичи готовятся к коронавирусным... Почему мы не встретились раньше: парочки пошутили, почему в прошлом у них не было шансов быть вместе Почему мы не встретились раньше: парочки пошутили, почему в... Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Электросамокатчики — главная опасность на дорогах и тротуарах Электросамокатчики — главная опасность на дорогах и тротуарах Обмани меня, обмани: 20 фейков из сети, которые врут нам напропалую Обмани меня, обмани: 20 фейков из сети, которые врут нам напропалую Сообразительная пастушья собака выводит овец на прогулку Сообразительная пастушья собака выводит овец на прогулку Обыкновенный ёж: Кромсает змей особой тактикой и измеряет количество клещей. Совершенно новый взгляд на привычного зверя Обыкновенный ёж: Кромсает змей особой тактикой и измеряет... Житель Приморья избил пойманных за поджогом травы китайцев Житель Приморья избил пойманных за поджогом травы китайцев «Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами «Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного... Субботние покатушки юных стритрейсеров завершились внезапным и неприятным финишем Субботние покатушки юных стритрейсеров завершились внезапным и... Уральский фермер привязал зампрокурора к машине и "прокатил" по асфальту несколько метров Уральский фермер привязал зампрокурора к машине и "прокатил" по... Вещи, которые происходят только в кино, но никогда в реальной жизни Вещи, которые происходят только в кино, но никогда в реальной жизни «Особенности национальной охоты». 10 забавных фактов о самой народной комедии 90-х «Особенности национальной охоты». 10 забавных фактов о самой... "Я не стану ни под кого прогибаться": неожиданный поворот в деле об отмене чернокожего комика "Я не стану ни под кого прогибаться": неожиданный поворот в деле... В суде Амстердама решили передать золото скифов из музеев Крыма Украине В суде Амстердама решили передать золото скифов из музеев Крыма... Главврач из Иркутска посоветовал больным «помирать дома». Вот что на это ответил Минздрав Главврач из Иркутска посоветовал больным «помирать дома». Вот что...
Локдаун* всё ближе – мемов всё больше

Локдаун* всё ближе – мемов всё больше (15 фото)

Автор:
27 октября 2021 10:19
Метки: Юмор   выходные   коронавирус   локдаун   подборка   прикол   
917
15
Извините, не "локдаун", а выходные за счёт работодателя. Тем временем с момента выхода первого поста о новых внеочередных выходных прошло меньше недели, а контента набралось на новый пост.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   выходные   коронавирус   локдаун   подборка   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Максим Минуту назад
Вот решил проверить последнюю картинку и б-я...

Мэрия Москвы обсуждает варианты продления локдауна после 8 ноября. Один из них продление карантина еще на неделю, до 15 ноября. Обсуждается и более жесткий вариант продления ограничений до 1 января 2022 года. Их введение будет зависеть от стабилизации ситуации с коронавирусом.
https://news.mail.ru/society/48495859/https://news.mail.ru/society/48495859/

Вот можно не надо? Это же два месяца плюс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? Обычный день в России: 17 колоритных фотографий Обычный день в России: 17 колоритных фотографий Шёл второй год пандемии Шёл второй год пандемии 17 забавных работ от мастера фотошопа 17 забавных работ от мастера фотошопа Понты дороже... здравого смысла Понты дороже... здравого смысла Подборка забавных и смешных комментариев Подборка забавных и смешных комментариев
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10732



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Чечне подарили автомобили обладателям краповых беретов
2
292
В Чечне подарили автомобили обладателям краповых беретов
Самые странные магазины СССР
1
225
Самые странные магазины СССР
Набирающие популярность
Джазмен
0
1
Джазмен
Существуют ли идеальные дети, и нужно ли требовать от своего ребенка быть всегда послушным?
0
9
Существуют ли идеальные дети, и нужно ли требовать от своего ребенка быть всегда...
Человек, обманувший смерть. История солдата, выжившего с пулей во лбу (3 фото)
Человек, обманувший смерть. История солдата, выжившего с пулей во лбу (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Ynews#люди#животные#фотографии#в мире#автомобили#актеры#приколы
#Юмор#прикол#подборка#авто аварии#кино#познавательно#интересное#автомир#страна#СССР
#интересно#дтп#аварии#Россия#фильм#история#полиция#Разное#картинки#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться