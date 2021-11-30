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В Бурятии полицейские изъяли у "паломников по святым местам" 7,5 кг марихуаны

В Бурятии полицейские изъяли у "паломников по святым местам" 7,5 кг марихуаны (1 фото)

Автор:
30 ноября 2021 21:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Кяхта   бурятия   мешки   наркотики   такси   трасса   
779
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Вечером 25 ноября на автодороге Мухоршибирь-Балта-Кяхта инспекторы ГИБДД остановили иномарку, нарушившую правила дорожного движения. В салоне, кроме пассажиров, обнаружились два мешка с очень подозрительным содержимым.

Нет, не страшна осенняя хандра путникам, затерявшимся в ноябре в диких бурятских степях. Как пишет сайт 03.МВД.рф, встреча инспекторов ГИБДД с такси, полным сюрпризов, произошла неподалеку от села Шаралдай. Сотрудники правоохранительных органов остановили иномарку, которая нарушила ПДД. Дежурный осмотр транспортного средства явил правоохранителям два пластиковых мешка с запрещенной травой, название которой известно всем.

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Пассажиры - двое мужчин и женщина, все жители Забайкальского края, рассказали полицейским, что вызвали такси для посещения святых мест республики Бурятии. Однако по дороге их внимание привлекло поле с дикорастущей коноплей. Решение приостановить богоугодное путешествие было принято незамедлительно. Мужчины, к слову, уже имеющие судимость, попросили водителя такси высадить их в поле, а спутницу отвезти по запланированному маршруту, чтобы на обратном пути забрать их уже вместе с урожаем.

Сказано - сделано. Так и поступили. Если бы не полицейские (или если бы не нарушение ПДД?) все могло и получиться. Теперь же все участники поломничества по конопляным угодьям задержаны, возбуждено уголовное дело по ст.228 ч.2 УК РФ.

Как задержанные рассказали следователю, наркотическое средство они заготовили для собственного употребления.

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Метки: Кяхта   бурятия   мешки   наркотики   такси   трасса   
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1k
Dorell Час назад
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Владимир 2 минуты назад
и как им теперь до святых мест добираться? вообще о людях не думают...
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12k
Bill Полчаса назад
Сомневаюсь что с дикорастущей конопли торкает, но вот вам карта. Не благодарите.
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882
Миша 39 минут назад
Святотатцы, паломников скорбили, невозможно посещать святыни бурятского народа.
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5k
Sabay 43 минуты назад
Менты поди охраняли "поле дикорастущей конопли" (ехидно улыбается)
Интересно, хоть один мент рапорт написал, о том что на его участке само собой растет поле "дикой" конопли, которая попадая в сумки планокуров, сразу же экспертом классифицируется аки "Наркосодержащее вещество"?
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6k
Alex 45 минут назад
Паломничество к святым местам состоялось... Просто для всех свои святые места. Представляете, как они молились на этом поле?
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696
vijilante 46 минут назад
Таксист - пи# # гнойный !
Спецом нарушил на виду у ментов и "маякнул" на салон и пассажиров,к гадалке не ходи !!!
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7k
Pillin Alex 59 минут назад
Круто, а можно ещё карту святых мест опубликовать?
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3k
A Час назад
У всех свои святыни
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41k
Химический Али Час назад
Ну а как ещё чакры оттопыривать?
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82k
Taras Kozalupko Час назад
Какие святые места без конопли?
Ибо сказано - религия, есть опиум!
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1k
Иннокентий Час назад
От таких названий, любой закурит :))))
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1k
Леонид Час назад
если Конопля сорная , то называть её наркотикосодержащей не совсем корректно , содержание Тетрагидроканнабинола в ней ничтожно мало, ну это как квас называть алкогольным продуктом . И второй нюанс - если конопля росла на поле , то у поля есть хозяин , тогда и его надо подтянуть за выращивание конопли.
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28k
АнтонПолднев Час назад
У каждого свои святые места...
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7k
Акакий Час назад
тем временем российские олигархи, на деньги народа скупают акции пендосских производителей каннабиса)
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Ruk 2 часа назад
нет там наркотика, это просто конопля. ментам лишь бы палку рубануть
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