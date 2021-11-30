В Бурятии полицейские изъяли у "паломников по святым местам" 7,5 кг марихуаны

Нет, не страшна осенняя хандра путникам, затерявшимся в ноябре в диких бурятских степях. Как пишет сайт 03.МВД.рф, встреча инспекторов ГИБДД с такси, полным сюрпризов, произошла неподалеку от села Шаралдай. Сотрудники правоохранительных органов остановили иномарку, которая нарушила ПДД. Дежурный осмотр транспортного средства явил правоохранителям два пластиковых мешка с запрещенной травой, название которой известно всем.

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Пассажиры - двое мужчин и женщина, все жители Забайкальского края, рассказали полицейским, что вызвали такси для посещения святых мест республики Бурятии. Однако по дороге их внимание привлекло поле с дикорастущей коноплей. Решение приостановить богоугодное путешествие было принято незамедлительно. Мужчины, к слову, уже имеющие судимость, попросили водителя такси высадить их в поле, а спутницу отвезти по запланированному маршруту, чтобы на обратном пути забрать их уже вместе с урожаем.

Сказано - сделано. Так и поступили. Если бы не полицейские (или если бы не нарушение ПДД?) все могло и получиться. Теперь же все участники поломничества по конопляным угодьям задержаны, возбуждено уголовное дело по ст.228 ч.2 УК РФ.

Как задержанные рассказали следователю, наркотическое средство они заготовили для собственного употребления.