В Бурятии полицейские изъяли у "паломников по святым местам" 7,5 кг марихуаны

Вечером 25 ноября на автодороге Мухоршибирь-Балта-Кяхта инспекторы ГИБДД остановили иномарку, нарушившую правила дорожного движения. В салоне, кроме пассажиров, обнаружились два мешка с очень подозрительным содержимым.
Нет, не страшна осенняя хандра путникам, затерявшимся в ноябре в диких бурятских степях. Как пишет сайт 03.МВД.рф, встреча инспекторов ГИБДД с такси, полным сюрпризов, произошла неподалеку от села Шаралдай. Сотрудники правоохранительных органов остановили иномарку, которая нарушила ПДД. Дежурный осмотр транспортного средства явил правоохранителям два пластиковых мешка с запрещенной травой, название которой известно всем.
Пассажиры - двое мужчин и женщина, все жители Забайкальского края, рассказали полицейским, что вызвали такси для посещения святых мест республики Бурятии. Однако по дороге их внимание привлекло поле с дикорастущей коноплей. Решение приостановить богоугодное путешествие было принято незамедлительно. Мужчины, к слову, уже имеющие судимость, попросили водителя такси высадить их в поле, а спутницу отвезти по запланированному маршруту, чтобы на обратном пути забрать их уже вместе с урожаем.
Сказано - сделано. Так и поступили. Если бы не полицейские (или если бы не нарушение ПДД?) все могло и получиться. Теперь же все участники поломничества по конопляным угодьям задержаны, возбуждено уголовное дело по ст.228 ч.2 УК РФ.
Как задержанные рассказали следователю, наркотическое средство они заготовили для собственного употребления.
Источник:
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Интересно, хоть один мент рапорт написал, о том что на его участке само собой растет поле "дикой" конопли, которая попадая в сумки планокуров, сразу же экспертом классифицируется аки "Наркосодержащее вещество"?
Спецом нарушил на виду у ментов и "маякнул" на салон и пассажиров,к гадалке не ходи !!!
Ибо сказано - религия, есть опиум!
И про сбор наркосодержащих растений тоже.