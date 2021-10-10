Игра, которая набрала максимальное количество негативных оценок

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В начале октября вышла новая часть футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2022 от KONAMI. Пользователи "по заслугам оценили" качество и реалистичность новой игры.
Игрок Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр (сверху) в eFootball 2022
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А это как вы успели догадаться Криштиану Роналду - португальский футболист с самым большим количеством подписчиков в instagram (354 миллиона фоловеров)
Одноклубник Месси и восходящая звезда Килиан Мбаппе выглядит, как персонаж из GTA нулевых годов
Рафаэль Варан в реальной жизни, найдите хоть одно отличие с игровой моделью в eFootball 2022
Компания обещает исправить все недоработки в конце октября. Интересно, как они возместят моральный ущерб всем пользователям этой игры из-за увиденного.
Авторский пост
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Метки: eFootball 2022 Юмор игры интересно симмулятор футбол
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p.s. ну не умеют рисовать.