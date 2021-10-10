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Игра, которая набрала максимальное количество негативных оценок

Игра, которая набрала максимальное количество негативных оценок (21 фото)

Автор:
10 октября 2021 19:11
Метки: eFootball 2022   Юмор   игры   интересно   симмулятор   футбол   
1128
21

В начале октября вышла новая часть футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2022 от KONAMI. Пользователи "по заслугам оценили" качество и реалистичность новой игры.

Игрок Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр (сверху) в eFootball 2022

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Компания обещает исправить все недоработки в конце октября. Интересно, как они возместят моральный ущерб всем пользователям этой игры из-за увиденного.

Авторский пост

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Метки: eFootball 2022   Юмор   игры   интересно   симмулятор   футбол   
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1k
Виталий Час назад
Судя по скрину у Месси водянка мозга.
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1k
閃光 Полчаса назад
Не надо ничего исправлять, переименовать в Pro Evolution Soccer: Bacchanalia.

p.s. ну не умеют рисовать.
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3k
a_komolow 40 минут назад
Криворукие программисты!
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21k
Правдоруб 41 минуту назад
Являюсь поклонником PES c 1999 года, когда она еще называлась Evolution Super Star Soccer. На тот момент она была просто революционна в сравнении с абсолютно заскриптованной серии ФИФА. Но потом были провалы и у PES, но вот эта часть это просто плевок в лицо всем поклонникам.
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27k
Добрый 53 минуты назад
Стоит учесть, что eFootball 2022 распространяется безвозмездно...
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