Nissan выплатит бывшему сотруднику 2,6 млн рублей за искалеченную ногу

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В Петербурге завершился суд, постановивший выдать работнику Nissan солидную компенсацию за ампутированную стопу.
Три года бывший сотрудник Nissan добивался справедливости от предприятия. Наконец, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с предприятия 2,6 млн рублей. Они станут для Алексея Киселева компенсацией морального вреда. Хотя вряд ли деньгами можно измерить перенесенные им постоянные боли и пять операций за три года. У него ампутирована правая стопа. А причиной страданий стала производственная травма.
Адвокат пострадавшего Алексей Соколов рассказал журналистам, что ответчик в течение всех прошедших с момента травмы лет вел себя цинично. Представители Nissan игнорировали и травмированного Алексея, и его защитников. На суде они заняли оборонительную позицию и, по сути, отрицали вину.
Киселев же мучается от сильных болей, медики не могут помочь ему восстановиться. ЧП произошло в ноябре 2018 года в Парголово. Коллега Алексея, один из операторов электрокара Андрей Ильин, перепутал педали. Кар придавил ногу Алексея к стеллажу, что и стало причиной серьезной травмы.
Нарушение правил безопасности налицо, уверены следователи. Но сроки давности по данному правонарушению к моменту судебного разбирательства уже истекли. Уголовное дело против Ильина прекращено.
Адвокат пострадавшего Алексей Соколов рассказал журналистам, что ответчик в течение всех прошедших с момента травмы лет вел себя цинично. Представители Nissan игнорировали и травмированного Алексея, и его защитников. На суде они заняли оборонительную позицию и, по сути, отрицали вину.
Киселев же мучается от сильных болей, медики не могут помочь ему восстановиться. ЧП произошло в ноябре 2018 года в Парголово. Коллега Алексея, один из операторов электрокара Андрей Ильин, перепутал педали. Кар придавил ногу Алексея к стеллажу, что и стало причиной серьезной травмы.
Нарушение правил безопасности налицо, уверены следователи. Но сроки давности по данному правонарушению к моменту судебного разбирательства уже истекли. Уголовное дело против Ильина прекращено.
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Метки: Nissan Травма ампутация вред компенсация суд электрокар
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Если оформлено как положено по форме Н-1, а именно так должно оформляться все что произошло на рабочем месте, то срок давности - 45 лет. Скорее всего дело сначала замяли, сделали компенсацию небольшую в пару окладов и отправили на больничный, а потом и уволили по состоянию здоровья, либо сразу уволили. А потом либо сам потерпевший, либо "науськал кто-то", решил что как он дальше жить будет и надо еще денег срубить. Отсюда мораль, надо было сразу все оформлять как производственная травма, тогда не 2 ляма получили бы, а оплачиваемую пенсию от работодателя и даже с судом не пришлось бы заворачиваться, а если бы и пришлось то явно не три года, т.к. в данном случае у работадателя 0 шансов на выигрыш дела.