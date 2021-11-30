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Nissan выплатит бывшему сотруднику 2,6 млн рублей за искалеченную ногу

Nissan выплатит бывшему сотруднику 2,6 млн рублей за искалеченную ногу (1 фото)

Автор:
30 ноября 2021 18:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Nissan   Травма   ампутация   вред   компенсация   суд   электрокар   
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В Петербурге завершился суд, постановивший выдать работнику Nissan солидную компенсацию за ампутированную стопу.
Три года бывший сотрудник Nissan добивался справедливости от предприятия. Наконец, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с предприятия 2,6 млн рублей. Они станут для Алексея Киселева компенсацией морального вреда. Хотя вряд ли деньгами можно измерить перенесенные им постоянные боли и пять операций за три года. У него ампутирована правая стопа. А причиной страданий стала производственная травма.

Адвокат пострадавшего Алексей Соколов рассказал журналистам, что ответчик в течение всех прошедших с момента травмы лет вел себя цинично. Представители Nissan игнорировали и травмированного Алексея, и его защитников. На суде они заняли оборонительную позицию и, по сути, отрицали вину.

Киселев же мучается от сильных болей, медики не могут помочь ему восстановиться. ЧП произошло в ноябре 2018 года в Парголово. Коллега Алексея, один из операторов электрокара Андрей Ильин, перепутал педали. Кар придавил ногу Алексея к стеллажу, что и стало причиной серьезной травмы.

Нарушение правил безопасности налицо, уверены следователи. Но сроки давности по данному правонарушению к моменту судебного разбирательства уже истекли. Уголовное дело против Ильина прекращено.

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Метки: Nissan   Травма   ампутация   вред   компенсация   суд   электрокар   
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2k
Мизантропище 2 часа назад
Меньше 35 тысяч баксов за ампутацию ступни из-за производственной травмы? А они не охренели? ИМХО, даже для ежегодной выплаты сумма издевательски мала, а уж для разовой...
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609
Евген Полчаса назад
"Нарушение правил безопасности налицо, уверены следователи. Но сроки давности по данному правонарушению к моменту судебного разбирательства уже истекли."
Если оформлено как положено по форме Н-1, а именно так должно оформляться все что произошло на рабочем месте, то срок давности - 45 лет. Скорее всего дело сначала замяли, сделали компенсацию небольшую в пару окладов и отправили на больничный, а потом и уволили по состоянию здоровья, либо сразу уволили. А потом либо сам потерпевший, либо "науськал кто-то", решил что как он дальше жить будет и надо еще денег срубить. Отсюда мораль, надо было сразу все оформлять как производственная травма, тогда не 2 ляма получили бы, а оплачиваемую пенсию от работодателя и даже с судом не пришлось бы заворачиваться, а если бы и пришлось то явно не три года, т.к. в данном случае у работадателя 0 шансов на выигрыш дела.
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487
Алексей Евген 18 минут назад
Страховые взносы уплачены. ФСС бы платило, а не работодатель. Это уже ответственность государства перед своими гражданами.
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8k
Juli Час назад
Солидная компенсация? Серьезно? Почему в таком случае нельзя взыскать средний доход по региону до достижения пенсионного возраста? еще и ежегодную индексацию.
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2k
Mowgley Час назад
2,6 млн - это всего один -Trail.

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7k
sivanov1079 Час назад
Чет мало информации. Вина работодателя должна определяться нормативными актами, как то допустили водителя электрокара без инструктажа, допуска, неисправна техника, потерпевший находился там без инструктажа, выполнял не прописанные в ТД функции и т.д.
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932
Oort Час назад
Мутное дело.
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1k
Andrey 2 часа назад
Один раздолбай оторвал второму раздолбаю ногу, а виновник работодатель?
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5k
Echo 2 часа назад
Представители Nissan должны выплатить бабки и сделать себе харакири на японамать лад, а юристам ещё колумбийский галстук забабахать
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