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В Индонезии 50 собак спасли по пути на мясную ферму

В Индонезии 50 собак спасли по пути на мясную ферму (10 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 14:10
Сообщество : Животные
Метки: животные   индонезия   истории   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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Больше 50 собак спасли от печальной судьбы в провинции Центральная Ява в Индонезии. Защитники животных освободили собак из грузовика, который направлялся на ферму собачьего мяса. Дрожащие от страха собаки, завернутые в мешки, были счастливы спасению.

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Метки: животные   индонезия   истории   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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3  комментария
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958
Alex Час назад
Двойные стандарты. Почему коров и свиней никто не спасает по пути на бойни. Никто не врывается на птицефермы с целью освободить угнетенных куриц.
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BHU1004 Час назад
Судя по качеству видео, это было в 1850-ом году.
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mercure

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