В Индонезии 50 собак спасли по пути на мясную ферму

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Больше 50 собак спасли от печальной судьбы в провинции Центральная Ява в Индонезии. Защитники животных освободили собак из грузовика, который направлялся на ферму собачьего мяса. Дрожащие от страха собаки, завернутые в мешки, были счастливы спасению.
К сожалению, в некоторых азиатских странах продолжает процветать индустрия собачьего мяса - с чем ежегодно борются защитники животных со всего мира. Недавно в округе Сукохарджо в Индонезии остановили грузовик, который перевозил более 50 собак на мясную ферму. Полиция сообщила об этом организации Dog Meat Free Indonesia, и сотрудники компании сразу вызвались помочь.
53 собаки, завернутые в мешки, дрожали от страха, лежа в грузовике. Многие из них были в ошейниках. На момент задержания грузовика собаки проделали путь в 10 часов в крайне некомфортных условиях. "Мое сердце бешено колотилось в груди, когда мы приблизились к грузовику, потому что я слышала жалобное поскуливание. Затем я увидела собак в мешках и с перевязанными мордочками. Они были очень напуганы," - рассказала сотрудница спасательной компании, Лола Веббер.
Полиция Сукохарджо также арестовала водителя грузовика, потенциального продавца собачьего мяса. Этот торговец, как утверждается, находится в центре торговли собачьим мясом на острове Ява уже более 20 лет. Он подозревается в координации поставок сотен собак на убой каждый месяц, и убийстве в среднем 30 собак в день. Полиция продолжит это расследование с целью ликвидации собачьей фермы.
Тем временем, спасенные 53 собаки получили экстренную ветеринарную помощь, после чего их перевезли во временный приют. Некоторых из них поймали на улице, а других украли прямо из домов - поэтому команда попытается найти хозяев собак с ошейниками. Других отправят в приют в Канаде, где для них также подыщут любящие дома.
В Индонезии нет общенационального запрета на торговлю собачьим мясом. Хотя власти обещают бороться с этим, меры принимают пока только региональные правительства. "Мы получаем много жалоб на деятельность незаконных торговцев собачьим мясом. Собаки - друзья, а не еда, и торговля ими уже незаконна и запрещена исламским законодательством. Некоторые считают потребление собачьего мяса культурой - но культура имеет свойство развиваться, поэтому мы не должны стоять на месте," - сказал Тарджоно Нугрохо, начальник отдела полиции Сукохарджо.
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