В Индонезии 50 собак спасли по пути на мясную ферму

53 собаки, завернутые в мешки, дрожали от страха, лежа в грузовике. Многие из них были в ошейниках. На момент задержания грузовика собаки проделали путь в 10 часов в крайне некомфортных условиях. "Мое сердце бешено колотилось в груди, когда мы приблизились к грузовику, потому что я слышала жалобное поскуливание. Затем я увидела собак в мешках и с перевязанными мордочками. Они были очень напуганы," - рассказала сотрудница спасательной компании, Лола Веббер.