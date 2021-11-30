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Портсигар для туристов и "никотиновый удар": странные и необычные приспособления для курильщиков

Портсигар для туристов и "никотиновый удар": странные и необычные приспособления для курильщиков (14 фото)

Автор:
30 ноября 2021 12:58
Сообщество : RealFishki
Метки: real   изобретения   интересное   история   сигареты   табак   фото   
890
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Если сейчас курение - это пагубная привычка, с которой многие пытаются бороться, то раньше курение было скорее досугом. Люди собирались на перекур, отдыхали от работы и общались в это время. Век назад курение не считалось вредом, а было просто увлечением.

Никто не думал особо о вреде курения. Одно время табак даже прописывали от болей в легких или мигрени, а не давали его детям лишь потому, что стоил он очень дорого. Для заядлых курильщиков существовало много разных приспособлений: портсигары, мундштуки, пепельницы разных форм и размеров. Но вместе с этими привычными гаджетами существовали и необычные, для эстетов и гурманов.

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Этот мундштук создан специально для тех, кому мало одной сигареты. Дело в том, что женские сигареты были тоньше и легче, но иногда курильщице хотелось покрепче. Курить мужские сигареты было неприлично, поэтому появился такой девайс.

Но даже если вам мало двух сигарет, существует "Никотиновый удар". Пока дамы курили две сигареты сразу, некоторые мужчины могли скурить целую пачку за раз.

Это устройство больше напоминает кальян с сигаретой. Он состоит из шланга, пепельницы и самой сигареты.

Эта пепельница надевается на сигарету, что бы пепел не падал на пол. Задумка выглядит весьма рациональной.

Благодаря палке с дыркой раненый товарищ может покурить сигарету и не уронить на себя уголь. В этом ему поможет верный друг.

Как ни странно, но устройство не такое уж и глупое. Даже в 2000-х годах продавались такие необычные часы в ларьках.

Ещё одна полезная штука родом из прошлого века. Чтобы не потерять трубку, джентльмены носили её с собой в специальной кобуре.

Ещё одно логичное, но не очень удобное устройство. С одной стороны, пепельница - полезная штука, но угольки могут попортить костюм.

Курильщики, как и многие, любили искупаться голышом. Но куда девать сигареты? Специально для таких целей был создан портсигар на резиночке.

Для каких целей он был выдуман, мы так и не решили. Есть два мнения: для того, чтобы знать, сколько ты скурил или для того, чтобы давать сигареты в долг. В то время они стоили дорого и ими просто так не раскидывались.

Даже век назад сигаретный дым доставлял неудобства. Для этой цели было придумано устройство, которое отводит дым за спину.

Теперь мы знаем, с чего началась курьерская доставка)) На самом деле это так и не сработало, но люди пытались облегчить себе жизнь, как могли.

Они отлично подошли бы к портсигару на резиночке.

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: real   изобретения   интересное   история   сигареты   табак   фото   
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145
Nаnе First NameLаst 18 минут назад
Я бросил курить лет 6 назад. По причине, что в сигаретах, что в папиросах, что в табаке для трубки - дрянь химозная.

Кто самосадом мне трубочку забьёт и угостит - я с удовольствием. Есть две вересковые трубочки женские. Потому что сильно крепкие я не перевариваю. Ну и все причиндалы к трубкам имеются в наличии. Даже хьюмидор есть.
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11k
кира 8 минут назад
Сколько денег зашибают на вредных привычках!!!
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