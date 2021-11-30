Быстрое окончание уличной драки

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Уличная драка двух парней закончилась, не успев начаться. Один из молодых людей отправил другого в нокаут точным ударом в челюсть.
Опытный электрик отключил питание.
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