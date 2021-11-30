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Быстрое окончание уличной драки

Быстрое окончание уличной драки (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 11:51
Метки: видео   драка   конфликт   негатив   нокаут   удар   
3229
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Уличная драка двух парней закончилась, не успев начаться. Один из молодых людей отправил другого в нокаут точным ударом в челюсть.
Опытный электрик отключил питание.

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Метки: видео   драка   конфликт   негатив   нокаут   удар   
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33k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Валѣнтиныч 4 минуты назад
Простите, а на каком языке они общались?
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6k
Shade116 22 минуты назад
быстро, четко и незамысловато
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10k
Максим 23 минуты назад
Я помню такое! 2 мудака решили выяснить кто сильнее. Проблема в том что они мои лучшие друзья. И весят суммарно чуть больше чем я. Подошел, решил обоих утихомирить, но бой начался. Глаза открыл, эти два мудака надо мной как медсестры над бойцом склонились и сильно переживают... Хотел прибить их, но знал что не догоню. Точно попасть в челюсть, и слон упадёт.
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koleos72 Полчаса назад
Хук словил и свет потух!
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7k
Позитив 38 минут назад
нормально
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 44 минуты назад
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19k
kamanch 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Сергей Сергеев 2 часа назад
Один удар. Грамотно. Хотя лично я за "двоечку"
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