Легендарный итальянский вратарь Буффон объявил о завершении карьеры

Вратарю сборной Италии 45 лет и реакция у легенды уже совсем не та, что раньше. В 2021 году он вернулся в ФК "Парма", который выступает во втором по значимости дивизионе страны. Он сыграл за клуб 19 матчей и пропустил 24 мяча. По истечении контракта с "Пармой", Буффон решил завязать с профессиональным футболом.