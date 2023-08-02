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Легендарный итальянский вратарь Буффон объявил о завершении карьеры

Легендарный итальянский вратарь Буффон объявил о завершении карьеры

Автор:
02 августа 2023 18:25
Сообщество : Спорт
Метки: Вратарь   Джанлуиджи Буффон   Италия   завершение карьеры   легенда   парма   футбол   ювентус   
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Годы взяли своё и реакция уже не та.

Один из самых знаменитых и титулованных голкиперов современности итальянец Джанлуиджи Буффон объявил на своей страничке в Instagram* о завершении футбола.


Ну вот и все, ребята. Вы дали мне все. Я отдал вам все. Мы сделали это вместе

Вратарю сборной Италии 45 лет и реакция у легенды уже совсем не та, что раньше. В 2021 году он вернулся в ФК "Парма", который выступает во втором по значимости дивизионе страны. Он сыграл за клуб 19 матчей и пропустил 24 мяча. По истечении контракта с "Пармой", Буффон решил завязать с профессиональным футболом.

Буффон начинал карьеру (и закончил) в составе "Пармы". Вместе с клубом он выиграл кубок UEFA, Кубок Италии и Суперкубок Италии. в 2021 году "Ювентус" заплатил за его переход в клуб рекордные по тогдашним временам 52 миллиона евро. Итальянский голкипер провёл рекордные 176 матчей за сборную Италии, участвовал в пяти чемпионатах мира и четырёх чемпионатах Европы. После победы сборной Италии в чемпионате мира в 2006 году Буффона признали лучшим голкипером турнира.

* Запрещены в РФ

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Метки: Вратарь   Джанлуиджи Буффон   Италия   завершение карьеры   легенда   парма   футбол   ювентус   
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5  комментариев
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13k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Да, он и правда легенда!

Из моей молодости, когда я еще страстно любил и смотрел футбол
В одном ряду со Перруджи, Шмейхелем, Симаном, Канном, Ван дер саром
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5k
Котэ Минуту назад
и чо? нам это ни чем не грозит, Российский футбол стол местечковым, и чо там в италиях нам полосато!
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1k
Darki 19 минут назад
А гол и вправду был)
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257
Человече Z Полчаса назад
Достойная карьера достойного человека!
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128
User_1678028 Полчаса назад
Спасибо, Джанлуиджи за доставленное тобой удовольствие от великой игры! Всего тебе лучшего в дальнейшей жизни.
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Burzum
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