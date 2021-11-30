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Песня Владимира Высоцкого, не теряющая актуальности

Песня Владимира Высоцкого, не теряющая актуальности (1 фото + 3 видео)

Автор:
30 ноября 2021 09:17
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Владимир Высоцкий   видео   забавно   музыка   песня   фото   
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Во времена, когда жил и творил Владимир Высоцкий, не было интернетов. Зато телевизор был. А в нём... Летающие тарелки. Чудовища. Бермудский треугольник. И прочие происки врагов.

Не знаю, как вы, а я слегка побаиваюсь смотреть телевизор. Особенно некоторые каналы.

Наслушаешься, насмотришься там... Впрочем, в интернете творится то же самое. Если не хуже. Стоит зайти в какой-нибудь YouTube, а там и Земля уже плоская, и американцы на Луне то ли были, то ли не были, и дух Сталина вызывают для интервью... Собственно, чего далеко ходить:


Во времена, когда жил и творил Владимир Высоцкий, не было интернетов. Зато телевизор был. А в нём... Летающие тарелки. Чудовища. Бермудский треугольник. И прочие происки врагов. Отсюда и шуточная песня 1977 года «Дорогая передача», в которой бард, поэт и автор-исполнитель вещает от имени взволнованных новостями обитателей «Канатчиковой дачи», то есть психиатрической больницы № 1. Остроумно, артистично и актуально по сей день!


На сочинение Высоцкого мог вдохновить выпуск «Очевидного — невероятного» от 13 ноября 1976 года на тему Бермудского треугольника. Но раз песня «Дорогая передача» пользовалась таким успехом, значит, были и другие программы такого рода. И народ тема Бермуд, пирамид и НЛО действительно крайне волновала.


В наши дни такого очевидного — невероятного на ТВ и в интернете скопилось столько, что пора вызывать главврача! А вы как думаете?

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Метки: Владимир Высоцкий   видео   забавно   музыка   песня   фото   
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Серпом по молоту. Час назад
Моя Мама ходила на концерт Высоцкого. Пришла домой и говорит - Вышел мужик сел на стул , поиграл на гитаре. Она ничего не поняла . А билет в то время стоил 20 рублей. мы над ней всей семьей смеяли как она расстроилась.. Ну не для деревенских такие песни..
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SerGProS Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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896
Opliut 59 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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