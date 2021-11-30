Песня Владимира Высоцкого, не теряющая актуальности

Не знаю, как вы, а я слегка побаиваюсь смотреть телевизор. Особенно некоторые каналы.

Наслушаешься, насмотришься там... Впрочем, в интернете творится то же самое. Если не хуже. Стоит зайти в какой-нибудь YouTube, а там и Земля уже плоская, и американцы на Луне то ли были, то ли не были, и дух Сталина вызывают для интервью... Собственно, чего далеко ходить: