Песня Владимира Высоцкого, не теряющая актуальности

Во времена, когда жил и творил Владимир Высоцкий, не было интернетов. Зато телевизор был. А в нём... Летающие тарелки. Чудовища. Бермудский треугольник. И прочие происки врагов.
Не знаю, как вы, а я слегка побаиваюсь смотреть телевизор. Особенно некоторые каналы.
Наслушаешься, насмотришься там... Впрочем, в интернете творится то же самое. Если не хуже. Стоит зайти в какой-нибудь YouTube, а там и Земля уже плоская, и американцы на Луне то ли были, то ли не были, и дух Сталина вызывают для интервью... Собственно, чего далеко ходить:
Источник:
Во времена, когда жил и творил Владимир Высоцкий, не было интернетов. Зато телевизор был. А в нём... Летающие тарелки. Чудовища. Бермудский треугольник. И прочие происки врагов. Отсюда и шуточная песня 1977 года «Дорогая передача», в которой бард, поэт и автор-исполнитель вещает от имени взволнованных новостями обитателей «Канатчиковой дачи», то есть психиатрической больницы № 1. Остроумно, артистично и актуально по сей день!
Источник:
На сочинение Высоцкого мог вдохновить выпуск «Очевидного — невероятного» от 13 ноября 1976 года на тему Бермудского треугольника. Но раз песня «Дорогая передача» пользовалась таким успехом, значит, были и другие программы такого рода. И народ тема Бермуд, пирамид и НЛО действительно крайне волновала.
Источник:
В наши дни такого очевидного — невероятного на ТВ и в интернете скопилось столько, что пора вызывать главврача! А вы как думаете?
Источник:
- Олимпийскую чемпионку встретили песней из сериала «Ведьмак» в исполнении хора
- ABBA представили две новые песни и шоу с цифровыми клонами
- "Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х
- Откуда взялась "Сюзанна", которую Адриано Челентано прославил на весь СССР
- Легендарные "Ураганы". Что стало с группой, которая превосходила "Битлз"
Понравилось21