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Странная деталь на старинной русской картине: детей держат в печи

Странная деталь на старинной русской картине: детей держат в печи (3 фото)

Автор:
27 ноября 2021 10:19
Сообщество : Факты
Метки: дети   интересно   картина   печь   познавательно   факты   фото   
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На картине Егора Покровского "Крестьянские дети зимой в избе", написанной в 1884 году, всё на первый взгляд выглядит вполне пасторально: серьёзный бородатый папа качает на руках малыша, ещё один кроха сидит у его ног (и, кажется, вот-вот будет облизан телёнком).


Третий ребенок сидит у печи и трёт глазки - видимо, чем-то расстроен. Ещё одного сразу и не заметишь - устроился под крышей, на полатях, и оттуда наблюдает за происходящим.

А вот в левой части картины происходит что-то странное: мама всего этого многочисленного семейства заглядывает в печь, из которой выглядывают двое детей - маленький мальчик и девочка постарше.


Что тут вообще происходит? Почему дети в печи?

Егор Арсеньевич Покровский - русский педиатр и исследователь детского физического воспитания. Эта картина была создана им в качестве иллюстрации к его же собственной книге "Физическое воспитание детей у разных народов, преимущественно России". И странная сцена около печки на самом деле демонстрирует интереснейшую деталь ухода за ребёнком - "перепекание".


В Поволжье, центрально- и южнорусских губерниях, в Сибири бытовал такой старинный способ выхаживания недоношенных младенцев, очень худых деток и малышей с "собачьей старостью" (рахитом). Крестьяне считали, что раз ребёнок слабый, то он "не дозрел" в материнском чреве. А значит, надо его "довести до готовности" - буквально как хлеб.


Для этого малыша ненадолго отправляли в тёплую (но не горячую) печь - как правило, тепло в ней оставалось после готовки. Подержав там какое-то время, дитя вытаскивали, а затем снова отправляли "греться". Так повторяли несколько раз (обычно трижды). Потом кроху обдавали холодной водой и хорошенько укутывали.

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В более старом варианте этой "процедуры" младенца перед перепеканием оборачивали тестом, оставляя отверстия только для рта и носа, и отправляли в печь на хлебной лопате. Пока он "перепекался", мама или знахарка читала специальные наговоры. После процедуры маленького пациента «сбрасывали с лопаты сквозь хомут к порогу, где собака съедала покрывавшее ребёнка тесто» [1].


Помимо чисто физической пользы от мягкого прогревания больного малыша, в перепекание закладывался и более глубокий смысл - ритуальное сжигание болезни, а также символическое возвращение в материнское чрево и повторное рождение ребёнка, на этот раз здорового и сильного [2].


Лечение детей перепеканием считалось очень эффективным и кое-где применялось даже после революции. На картине Покровского изображёно как раз окончание процедуры - молодая мама или старшая сестра передаёт "перепечённого" младенца старшей женщине.

[1] О таком варианте обряда упоминает этнограф П.В. Денисов

[2] Топорков, А.Л. "Перепекание" детей в ритуалах и сказках восточных славян. - РАН, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклохо-Маклая, С.-Петербургский филиал, 1992


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Метки: дети   интересно   картина   печь   познавательно   факты   фото   
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18  комментариев
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2k
Mowgley 2 часа назад
В Костромской области в печке парились как в сауне.
Я сам в ней парился по малолетству
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11k
Valiko 9 минут назад
горизонтальный солярий в старые времена
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14k
Hairy. Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
Элементарно, в печи просто мылись.
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1k
Pjrk Полчаса назад
Хрень какая, мылись просто зимой в печи! Застилали свежей соломкой, и вперёд, эдакая мини-баня. Тесновато, зато тепло в прогретой печке
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−44
424
Mixan 57 минут назад
Теперь понятно ,откуда Баба -Яга взялась ..(шутка !)
Или слово забанили ха ха ха

Ссылка youtu.be
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−192
1 Час назад
у всех народов дури хватало.
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21k
Андрей Иванов Час назад
Да там мелких детей мыли. Не надо растапливать баню
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428
Вжик Андрей Иванов 45 минут назад
И не только мелких. Сами тоже парились.
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6k
hairov Час назад
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15k
Краюхин Тихон 2 часа назад
Главное - хорошенько натереть чесноком, солью, перцем..
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5k
hhwost 2 часа назад
"так", сказал бедняк, полезая в печку...
народная присказка
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46k
zloykoyot 2 часа назад
А вполне возможно что ребёнка там просто мыли. И удивительного в этом ничего нет.
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