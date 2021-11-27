Странная деталь на старинной русской картине: детей держат в печи

Третий ребенок сидит у печи и трёт глазки - видимо, чем-то расстроен. Ещё одного сразу и не заметишь - устроился под крышей, на полатях, и оттуда наблюдает за происходящим.

А вот в левой части картины происходит что-то странное: мама всего этого многочисленного семейства заглядывает в печь, из которой выглядывают двое детей - маленький мальчик и девочка постарше.

Что тут вообще происходит? Почему дети в печи?

Егор Арсеньевич Покровский - русский педиатр и исследователь детского физического воспитания. Эта картина была создана им в качестве иллюстрации к его же собственной книге "Физическое воспитание детей у разных народов, преимущественно России". И странная сцена около печки на самом деле демонстрирует интереснейшую деталь ухода за ребёнком - "перепекание".

В Поволжье, центрально- и южнорусских губерниях, в Сибири бытовал такой старинный способ выхаживания недоношенных младенцев, очень худых деток и малышей с "собачьей старостью" (рахитом). Крестьяне считали, что раз ребёнок слабый, то он "не дозрел" в материнском чреве. А значит, надо его "довести до готовности" - буквально как хлеб.

Для этого малыша ненадолго отправляли в тёплую (но не горячую) печь - как правило, тепло в ней оставалось после готовки. Подержав там какое-то время, дитя вытаскивали, а затем снова отправляли "греться". Так повторяли несколько раз (обычно трижды). Потом кроху обдавали холодной водой и хорошенько укутывали.