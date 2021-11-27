Странная деталь на старинной русской картине: детей держат в печи

На картине Егора Покровского "Крестьянские дети зимой в избе", написанной в 1884 году, всё на первый взгляд выглядит вполне пасторально: серьёзный бородатый папа качает на руках малыша, ещё один кроха сидит у его ног (и, кажется, вот-вот будет облизан телёнком).
Третий ребенок сидит у печи и трёт глазки - видимо, чем-то расстроен. Ещё одного сразу и не заметишь - устроился под крышей, на полатях, и оттуда наблюдает за происходящим.
А вот в левой части картины происходит что-то странное: мама всего этого многочисленного семейства заглядывает в печь, из которой выглядывают двое детей - маленький мальчик и девочка постарше.
Что тут вообще происходит? Почему дети в печи?
Егор Арсеньевич Покровский - русский педиатр и исследователь детского физического воспитания. Эта картина была создана им в качестве иллюстрации к его же собственной книге "Физическое воспитание детей у разных народов, преимущественно России". И странная сцена около печки на самом деле демонстрирует интереснейшую деталь ухода за ребёнком - "перепекание".
В Поволжье, центрально- и южнорусских губерниях, в Сибири бытовал такой старинный способ выхаживания недоношенных младенцев, очень худых деток и малышей с "собачьей старостью" (рахитом). Крестьяне считали, что раз ребёнок слабый, то он "не дозрел" в материнском чреве. А значит, надо его "довести до готовности" - буквально как хлеб.
Для этого малыша ненадолго отправляли в тёплую (но не горячую) печь - как правило, тепло в ней оставалось после готовки. Подержав там какое-то время, дитя вытаскивали, а затем снова отправляли "греться". Так повторяли несколько раз (обычно трижды). Потом кроху обдавали холодной водой и хорошенько укутывали.
В более старом варианте этой "процедуры" младенца перед перепеканием оборачивали тестом, оставляя отверстия только для рта и носа, и отправляли в печь на хлебной лопате. Пока он "перепекался", мама или знахарка читала специальные наговоры. После процедуры маленького пациента «сбрасывали с лопаты сквозь хомут к порогу, где собака съедала покрывавшее ребёнка тесто» [1].
Помимо чисто физической пользы от мягкого прогревания больного малыша, в перепекание закладывался и более глубокий смысл - ритуальное сжигание болезни, а также символическое возвращение в материнское чрево и повторное рождение ребёнка, на этот раз здорового и сильного [2].
Лечение детей перепеканием считалось очень эффективным и кое-где применялось даже после революции. На картине Покровского изображёно как раз окончание процедуры - молодая мама или старшая сестра передаёт "перепечённого" младенца старшей женщине.
[1] О таком варианте обряда упоминает этнограф П.В. Денисов
[2] Топорков, А.Л. "Перепекание" детей в ритуалах и сказках восточных славян. - РАН, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклохо-Маклая, С.-Петербургский филиал, 1992
Источник:
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Я сам в ней парился по малолетству
Или слово забанили ха ха ха
народная присказка