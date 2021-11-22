Средневековый замок - крепость на дне Каспийского моря

Мы видим, что над Северным Каспием разместилась Золотая Орда со столицей Сарай-Берке, а внизу (на юге) находится государство Хулагуидов. В российском востоковедении это обозначение державы, основанной чингизидом Хулагу и управляющейся его потомками. Основано в 1256 году, а исчезло в 1335 году. (На карте очертания Каспия современные, но эта карта содержит информацию не о море, а о народах, населявших эти территории, поэтому пока что форму моря здесь не рассматриваем).

Вернемся к старой карте. Следуя тому, что на ней изображено, мы делаем вывод, что моря ниже Баку не было. А озеро - сейчас южная часть современного Каспия. У меня практически нет сомнений в том, что вот эти изменения случились в результате сейсмической деятельности, ведь и по сей день в Каспийском море часто наблюдаются извержения грязевых вулканов, которые как раз находятся на побережье южной части моря, на его многочисленных островах и банках. Больше всего таких вулканов расположено в районе Бакинского архипелага. В результате деятельности грязевых вулканов на Каспии часто образуются новые небольшие острова. Некоторые извергаются редко, и даже иногда считаются потухшими вулканами, но через 60-70 лет они снова просыпаются, например вулкан на острове Булла. На этой карте отмечены точки вулканической деятельности.