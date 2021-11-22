Средневековый замок - крепость на дне Каспийского моря

На старинных картах Каспийское море имеет овально - вытянутую форму и довольно внушительные размеры. Нет и Аральского моря. А в наше время Каспий выглядит совсем иначе.
Многие считают, что средневековые картографы рисовали это море просто "от балды", никогда не видя его вживую. Я же к картографам отношусь более уважительно, и считаю, что они изображали то море, которое они либо сами видели, либо перерисовывали его с более древних карт. И мы видим огромное море, от которого ныне имеется, хорошо если третья часть. Может быть и правда такого моря никогда не было? Но если посмотреть на спутниковую карту, то прежние очертания моря вполне можно угадать.
На карте видно, что Каспийское море имеет систему полноводных рек, впадающих в него по всему периметру. Сейчас же, основные реки, впадающие в Каспий – это Волга и Урал. При таком количестве рек в прошлом, это должен быть густонаселенный, благодатный край. Не могли древние картографы так ошибаться и в геометрических формах водоема и в количестве впадающих в него рек.
На картах также нет Аральского моря – это единый бассейн Каспия.
Мы видим, где сейчас находится Южный Каспий, на карте большое количество городов и есть озеро. Значит ли это, что произошло что-то в те далекие времена, и многие города могли оказаться на дне нынешнего Каспия? Вполне могло такое быть. Но мы не знаем точно:
1. какое время изобразил средневековый картограф;
2. когда произошла катастрофа, изменившая очертания моря;
3. был ли Каспий другим в то время, которое отражено на карте, или очертания Каспия вымышленные.
Я хочу попробовать разобраться.
Какой народ жил на территории под Южным Каспием в XIV веке? Смотрим на карту:
Мы видим, что над Северным Каспием разместилась Золотая Орда со столицей Сарай-Берке, а внизу (на юге) находится государство Хулагуидов. В российском востоковедении это обозначение державы, основанной чингизидом Хулагу и управляющейся его потомками. Основано в 1256 году, а исчезло в 1335 году. (На карте очертания Каспия современные, но эта карта содержит информацию не о море, а о народах, населявших эти территории, поэтому пока что форму моря здесь не рассматриваем).
Вернемся к старой карте. Следуя тому, что на ней изображено, мы делаем вывод, что моря ниже Баку не было. А озеро - сейчас южная часть современного Каспия. У меня практически нет сомнений в том, что вот эти изменения случились в результате сейсмической деятельности, ведь и по сей день в Каспийском море часто наблюдаются извержения грязевых вулканов, которые как раз находятся на побережье южной части моря, на его многочисленных островах и банках. Больше всего таких вулканов расположено в районе Бакинского архипелага. В результате деятельности грязевых вулканов на Каспии часто образуются новые небольшие острова. Некоторые извергаются редко, и даже иногда считаются потухшими вулканами, но через 60-70 лет они снова просыпаются, например вулкан на острове Булла. На этой карте отмечены точки вулканической деятельности.
На карте также видна Южно-Каспийская впадина. Возможно, она когда - то и была тем озером, которое находится южнее Каспия на старой карте.
Что мы имеем?
Мы имеем сейсмическую деятельность в этой области моря, впадину и грязевые вулканы. А еще имеем Апшеронский порог! В этом месте дно Каспия приподнято, что может вполне себе оправдывать мои надежды на то, что в этом месте раньше был берег. Но я пока лишь предполагаю.
Что-то произошло и неизмеримые массы воды хлынули в южную сторону Каспия и остановились у предгорий Эльбруса. На карте видна гора, которая называется Демавенд. Это довольно высокая гора. Ее можно увидеть на старой карте немного южнее озера под Каспием. Вот так она выглядит в наши дни:
И это спящий стратовулкан. Его высота 5610 м над уровнем моря, а диаметр - 20 км. По оценкам ученых последнее извержение вулкана произошло около 7 тысяч лет назад, но он не потухший, и вокруг него продолжаются тектонические процессы. Конечно, утверждать, что произошла деятельность вулкана я не стану, но грязевые вулканы вместе с тектоническими процессами могли спровоцировать подвижки земной коры в области Апшеронского порога, и вода начала переливаться в низменность, которая здесь была:
Как можно видеть в южной части Каспия по берегам преобладает темно-зеленый цвет, что указывает на очень низкие места. В средней части уровень низменности повыше. Вот поэтому вода могла свободно заливаться в этот район.
А теперь вопрос, когда все это случилось?
Я бы долго мучилась над этим вопросом, если б не безызвестная крепость Сабаил, или по-другому - Сабаильский замок, который был построен в 1234 году, а ныне покоится на дне Каспийского моря. Он был расположен на одном из островов Баиловской бухты, недалеко от Баку в Азербайджане.
До недавнего времени этот замок был окутан легендами и мифами, но в конце 2000 - х годов из воды показались верхние части строения. Замок был построен в виде сильно вытянутого с севера на юг четырехугольника неправильной формы, и был опоясан толстыми крепостными стенами. Там же находились и башни круглой и полукруглой формы. Больше 7 столетий назад здесь правил Ширваншах Фарибуз Третий.
Крепость Сабаил. Компьютерная графика. https://pbs.twimg.com/media/EU3XXdBXYAEpBqC.jpg
Что говорят историки об этой крепости?
Они уверены в том, что крепость была построена на суше в XIII веке. По их же предположению, в 1306 году произошло землетрясение, и крепость очутилась под водой.
Конечно, это совсем скудная информация. На дне Аральского моря приблизительно в этот же период были затоплены Золотоордынские города. Возможно это Каспий то уменьшался, то увеличивался, и его форма могла изменяться неоднократно. А может быть и там где находился Арал, тоже произошло землетрясение, или дошли его отголоски. Отсюда и понятно, почему на старинных картах Каспий имеет такую форму. Уровень его то поднимался, то опускался. В наше время происходит падение его уровня, и процессы проходят довольно быстро, Арал пересох за какие - то всего 60 лет, да и этот процесс продолжается.
В наше время на Каспии также бывают и землетрясения, и высокие волны в море. Есть упоминания в летописях о других городах, которые были затоплены морем. Но эти города пропали с суши намного раньше, что и говорит о том, что очертания Каспия менялись неоднократно. И если сегодня море уходит, и мы переживаем, что его постигнет судьба Арала, то, наверно, оно может внезапно вернуться, и снова, изменив свои очертания, забрать у людей целые поселки и города.
Источник:
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После начался его подъём, годов до 1990.
Так,что не стало пляжей в Каспийске, начало размывать набережную. Сейчас уровень опять падает.