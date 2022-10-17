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37-летнюю учительницу приговорил к 10 годам тюрьмы за секс с учеником

37-летнюю учительницу приговорил к 10 годам тюрьмы за секс с учеником

Автор:
17 октября 2022 09:58
Сообщество : Истории
Метки: в мире   люди   секс   тюрьма   ученик   учитель   фото   
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Преподавательницу школы Oak Ridge High School округа Монтгомери, штат Техас, Бонни Гесс Мазок осудили за неподобающие отношения с учеником, которые начались в январе.

По данным следствия, первой в полицию обратилась бабушка жертвы. Позже выяснилось, что сначала подросток рассказал о сексуальной связи с Мазок своему двоюродному брату.

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В ходе расследования детективам удалось установить, что ученик занимался сексом с женщиной в ее машине и у себя дома несколько раз во время зимних каникул. «Муж не удовлетворял ее дома, поэтому этим пришлось заниматься мне», — объяснил он.

Полиции также стало известно, что педагог переписывалась с подопечным в мессенджере и отправляла ему свои обнаженные фото. Кроме того, они обсуждали будущие свидания и покупку наркотиков. Ученик заявил во время допроса, что Мазок давала ему наличные, а он приобретал запрещенные вещества, которые они оба употребляли во время встреч.

Согласно судебным документам, Бонни Гесс Мазок устроилась работать в Oak Ridge High School 3 августа 2021 года. Женщина будет отбывать десятилетний срок в одной из тюрем штата Техас. О том, была ли подана адвокатами бывшей учительницы апелляция, не сообщается.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   люди   секс   тюрьма   ученик   учитель   фото   
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15  комментариев
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16k
Вася 2 часа назад
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1k
Алексей Гулевич 8 минут назад
"жертва" )) да уж
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182
Sata33 9 минут назад
есть же нормальные учителя ...
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445
Италия Воробьёва Полчаса назад
Да что себе позволяет эта белая гетеросексуальная педогогофилка.

Вот, пусть берет пример , каким должен быть настоящий педагог))).
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2k
fkamash 48 минут назад
Не знаю, не знаю)) У нас в школе, помнится, тридцатилетняя завуч по воспитательной работе очень многим старшеклассникам помогала бороться с гормонами взросления)))
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18k
Жан Батист Эмануэль Зорг 56 минут назад
Ишь чего удумала! Из парня (сколько ему на фото?) сделать мужика не через жопу! На кол её!
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8k
Shtoppi Час назад
Новости заокеанского Содома и Гоморры так особо и не блещут разнообразием. Все как на заезженной пластинке: убийства, наркотики, растление малолетних и т. д. по списку пристрастий "самой исключительной НАЦИи".
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32k
ACU900 2 часа назад
Анекдот: Вовочка обозвал учительницу проституткой. Она вызывает отца в школу, после беседы с ней, отец воспитывает сына:
- Как тебе не стыдно так говорить о своей учительнице. Она тебя учит, она о тебе заботится, хочет что бы ты вырос умным и достойным человеком, так какое твое собачье дело чем она после работы занимается?
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4k
SandMANn 2 часа назад
..."жертвы"?
"Учитель, прежде всего, учит, то есть помогает учащимся овладеть обобщенным человеческим опытом, знаниями"... (из функций педагогической деятельности)
Однако если судить по её фото, ...можно и согласиться с определением "пострадавших"
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31k
Игорь 2 часа назад
Всегда удивлялся подобным случаям! Вот учительницы - они же работают не один год с подростками, должны понимать же всё. Какого они на это идут?!
Ведь в таком возрасте подростку даже не секс с учительницей (или кем там ещё) нужен. Обязательно нужно ПОХВАСТАТЬСЯ этим среди тех, перед кем ему нужно КАЗАТЬСЯ круче.
Т.е. получается всё элементарно - они просто дуры!?
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5k
Copycat 2 часа назад
чел на фото выглядит довольным
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20k
ЦСКА 2 часа назад
Мазок на гонокок...
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9k
antonium 2 часа назад
Во всем виноват муж. Он ее не удовлетворял. Ученик просто взял учительницу на поруки.
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