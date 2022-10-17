37-летнюю учительницу приговорил к 10 годам тюрьмы за секс с учеником

Преподавательницу школы Oak Ridge High School округа Монтгомери, штат Техас, Бонни Гесс Мазок осудили за неподобающие отношения с учеником, которые начались в январе.
По данным следствия, первой в полицию обратилась бабушка жертвы. Позже выяснилось, что сначала подросток рассказал о сексуальной связи с Мазок своему двоюродному брату.
В ходе расследования детективам удалось установить, что ученик занимался сексом с женщиной в ее машине и у себя дома несколько раз во время зимних каникул. «Муж не удовлетворял ее дома, поэтому этим пришлось заниматься мне», — объяснил он.
Полиции также стало известно, что педагог переписывалась с подопечным в мессенджере и отправляла ему свои обнаженные фото. Кроме того, они обсуждали будущие свидания и покупку наркотиков. Ученик заявил во время допроса, что Мазок давала ему наличные, а он приобретал запрещенные вещества, которые они оба употребляли во время встреч.
Согласно судебным документам, Бонни Гесс Мазок устроилась работать в Oak Ridge High School 3 августа 2021 года. Женщина будет отбывать десятилетний срок в одной из тюрем штата Техас. О том, была ли подана адвокатами бывшей учительницы апелляция, не сообщается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот, пусть берет пример , каким должен быть настоящий педагог))).
- Как тебе не стыдно так говорить о своей учительнице. Она тебя учит, она о тебе заботится, хочет что бы ты вырос умным и достойным человеком, так какое твое собачье дело чем она после работы занимается?
Ведь в таком возрасте подростку даже не секс с учительницей (или кем там ещё) нужен. Обязательно нужно ПОХВАСТАТЬСЯ этим среди тех, перед кем ему нужно КАЗАТЬСЯ круче.
Т.е. получается всё элементарно - они просто дуры!?