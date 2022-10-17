37-летнюю учительницу приговорил к 10 годам тюрьмы за секс с учеником

Полиции также стало известно, что педагог переписывалась с подопечным в мессенджере и отправляла ему свои обнаженные фото. Кроме того, они обсуждали будущие свидания и покупку наркотиков. Ученик заявил во время допроса, что Мазок давала ему наличные, а он приобретал запрещенные вещества, которые они оба употребляли во время встреч.