Смертные грехи Facebook: какие иски компания получила в последнем году

«Facebook утверждал, что заботится о наших детях и отсеивает онлайн-троллей, а на деле плодил страдания и раскол ради прибыли», — отметил генпрокурор Огайо Дейв Йотс.

В иске от компании потребовали больше не вводить инвесторов в заблуждении и изменить подход к работе. Но дело не ограничивается только грозными словами. С компании потребовали выплатить ущерб на более чем 100 миллиардов долларов.

Причиной иска стало то, что с 29 апреля по 21 октября этого года компания и ее топ-менеджеры нарушали федеральный закон о ценных бумагах и врали о негативном воздействии своих продуктов на несовершеннолетних. И все это для того, чтобы получать еще больше денег.

Вся эта история всплыла в тот момент, когда в сентябре The Wall Street Journal опубликовал расследование о том, что Facebook знает о токсичном влиянии соцсети на девочек-подростков, в том числе о том, что девочки, смотря на отредактированные фото инста-моделей, и, не имея возможностей добиться такого же результату, начинают впадать в депрессию и даже подумывают о суициде. Но вот только делать своевременно там никто ничего не захотел.

Штрафы, штрафы, штрафы

В конце 2020 года на компанию подали в суд из-за того, что топ-менеджеры не нанимали беженцев из третьих стран, которые обладали достаточными навыками для работы в компании, а отдавали предпочтения американским гражданам.