Смертные грехи Facebook: какие иски компания получила в последнем году

Крупнейшая социальная сеть Facebook не раз становилась объектом крупных скандалов. Вспоминаем, какие претензии были к компании Марка Цукерберга за последний год.
Страдающие девочки-подростки
Последним громким разбирательством стал недавний иск к компании Meta. Такое название она получила после ребрендинга, объявленного Цукербергом совсем недавно. Прокуратура штата Огайо подала в суд на компанию, которая, по ее мнению, дурила головы людей относительно влияния ее работы на детей.
«Facebook утверждал, что заботится о наших детях и отсеивает онлайн-троллей, а на деле плодил страдания и раскол ради прибыли», — отметил генпрокурор Огайо Дейв Йотс.
В иске от компании потребовали больше не вводить инвесторов в заблуждении и изменить подход к работе. Но дело не ограничивается только грозными словами. С компании потребовали выплатить ущерб на более чем 100 миллиардов долларов.
Причиной иска стало то, что с 29 апреля по 21 октября этого года компания и ее топ-менеджеры нарушали федеральный закон о ценных бумагах и врали о негативном воздействии своих продуктов на несовершеннолетних. И все это для того, чтобы получать еще больше денег.
Вся эта история всплыла в тот момент, когда в сентябре The Wall Street Journal опубликовал расследование о том, что Facebook знает о токсичном влиянии соцсети на девочек-подростков, в том числе о том, что девочки, смотря на отредактированные фото инста-моделей, и, не имея возможностей добиться такого же результату, начинают впадать в депрессию и даже подумывают о суициде. Но вот только делать своевременно там никто ничего не захотел.
Штрафы, штрафы, штрафы
В конце 2020 года на компанию подали в суд из-за того, что топ-менеджеры не нанимали беженцев из третьих стран, которые обладали достаточными навыками для работы в компании, а отдавали предпочтения американским гражданам.
Все это было воспринято как дискриминация, и в конечном счете компания была вынуждена заплатить 14,25 миллионов долларов штрафа за то, что 2,6 тысячи работников остались без возможности заработать себе на пропитание. При этом у всех были визы.
Домогательства
Сам Цукерберг тоже не раз становился объектом судебных исков. В сентябре по отношению к нему и его жене был подан иск о домогательствах и дискриминации.
Истцами выступили неизвестный под именем Джон Доу, работавший в семье «управляющим домашним хозяйством» с января 2017 года по март 2019 года, и Миа Кинг, которая с мая 2018 года по февраль 2019 года работала в компании Limitless Specialty Services LLC, предоставляющей услуги безопасности для семьи Цукерберг.
Помимо дискриминации и сексуальных домогательств, Цукерберга и Чан обвиняют и в том, что они своевременно не выплачивали сотрудникам зарплату.
При этом представитель семьи заявил, что доказать подобное невозможно.
Дискриминация по фамилии
Тренер волгоградского «Ротора» в принципе человек видный. У него активная жизнь, и он делится событиями из нее в своем профиле Facebook.
Вот только загвоздка в том, что фамилия у него неподходящая. А именно – Хохлов. А это нынче слово дискриминационное, и если пользователи упоминают его в соцсети, то их банят. Суд состоится 7 февраля следующего года.
«Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце весны», —рассказал Хохлов.
Трамп и его иски к соцсетям
Дональда Трампа перманентно забанили в соцсетях в начале этого года из-за событий у Капитолия и внутри его 6 января.
По мнению Цукерберга и руководителей компании, экс-президент США оказывает дурное влияние на пользователей и может призывать к противоправным действиям. Сам президент уверен, что это акт цензуры.
Иск был подан Трампом еще в июле этого года. Он требует признать практику цензурирования контента антиконституционной, вернуть ему доступ к соцсетям и выплатить компенсацию за блокировку.
РКН и его многочисленные иски
Российское ведомство неоднократно подавало иски к компании Цукерберга из-за того, что площадка не удаляет многочисленные запрещенные материалы.
Более того, в удалении некоторого контента площадка вовсе отказывает, ссылаясь на свободу слова.
Но в итоге Роскомнадзор продолжает судиться, и в сентябре этого года даже планировал подать миллиардный иск за повторное неудаление запрещенной информации.
Антимонопольщики
Не секрет, что корпорация Meta лидирует на рынке соцсетей. Вот только оказывается, что это нарушает законодательство нескольких стран.
Так, в конце августа Федеральная комиссия по торговле США (FTC) подала иск против Facebook Марка Цукерберга, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства при покупке Instagram и WhatsApp.
У этой истории глубокие корни: тянется она аж с середины 10-х годов нашего века, и только в прошлом году дошла до суда. Правда, первый иск отклонили из-за недостатка доказательств, а новый иск, по мнению Facebook, абсурден. Все потому, что ведомство само дало разрешение на покупку компаний.
Прилепин и вмешательство в выборы
Летом активно шла предвыборная гонка. И в какой-то момент в Instagram заблокировали одного из самых видных политиков последних лет – Захара Прилепина, который выступал в качестве сопредседателя партии СРЗП Захара Прилепина.
Оказалось, что такие действия можно трактовать как вмешательство в российские выборы, а действия соцсети неправомерно.
В итоге писатель Прилепин подал на компанию в суд.
Тотальная слежка
Еще в апреле 2015 года жители штата Иллинойс подали коллективный иск против компании. Они были не согласны с использованием соцсетью технологии распознавания лиц без согласия пользователей.
И только в апреле этого года суд наконец дошел до финальной точки. Так, выяснилось, что компания создала и сохранила шаблоны лиц порядка 7 миллионов жителей штата.
В итоге с компании взыскали 650 миллионов долларов, 97,5 из которых направили на гонорары адвокатам, а еще 915 тысяч – на судебные издержки. Каждый из истцов, указанные в иске, получил по 5 тысяч долларов, а остальную сумму распределили между участниками коллективного иска. То есть каждый из них получил по 345 долларов.
Сговор с Google
В декабре прошлого года генпрокуроры десяти американских штатов подали в суд на Google из-за того, что та якобы заключила тайное соглашение с соцсетью, согласно которому она получала преимущества на аукционах по распределению заказов на интернет-рекламу.
В частности, у Facebook было 300 миллисекунд, чтобы подать заявку на участие в аукционе. При этом другим участникам выделяли только 160 миллисекунд.
Избежание налогов
В феврале прошлого года Служба внутренних доходов США подала иск к Facebook в суд Сан-Франциско (штат Калифорния) по обвинению в неуплате налогов.
Претензии IRS касаются передачи корпорацией в 2010 году прав на интеллектуальную собственность своей дочерней компании, зарегистрированной в Ирландии, за $6,5 млрд.
В результате этих действий Facebook выплачивала корпоративный налог в Ирландии по ставке 12,5%, в то время как в Соединенных Штатах он составляет 35%. Американский регулятор полагает, что в ходе осуществленной финансовой операции стоимость прав была сильно занижена.
Как отметила газета, благодаря действующему ирландскому режиму налогообложения, холдинговая компания Facebook в республике по итогам 2018 года заплатила всего лишь $101 млн в виде налогов с прибыли размером более $15 млрд.
Источник:
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Вот это размах. Не то, что наши штрафы
Даже Трампа забанили ха ха ха
Это кто же ими управляет ,такие смелые ?
Я вообще стараюсь особо в этих ггуглах и прочих не светиться ..Хотя банят меня в одном интересном ресурсе ,а я пробиваюсь просто ради принципа
Цукерман вон переименовал свой ресурс ..Как думаете мужики почему ?