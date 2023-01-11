Как бы наши предки объясняли современные слова

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В сообществе Вконтакте "Интернетъ по-русски" собраны разные современные слова и их объяснения. По словам создателей, таким бы видели интернет наши предки. Самые актуальные и популярные слова, толкуют которые в старо-русской манере.
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Метки: Интернетъ по-русски Прикол вконтакте забавно картинки наши предки смешные картинки старо русский язык
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Словарь чудных слов с царства-государства интернетовского.
Интернет — это, конечно, особое пространство. Тут свой сленг, свои мемы, свои герои. Люди, которые проводят в нём не так много времени, порой за голову хватаются от всех этих непонятных словечек.
Создатели проекта Интернетъ по-русски, где выходят забавные определения разных слов, стараются следить за трендами