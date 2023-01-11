FISHKINET
Сообщество Юмор 16218 постов • 3293 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Как бы наши предки объясняли современные слова

Как бы наши предки объясняли современные слова

Автор:
11 января 2023 13:58
Сообщество : Юмор
Метки: Интернетъ по-русски   Прикол   вконтакте   забавно   картинки   наши предки   смешные картинки   старо русский язык   
1034
16

В сообществе Вконтакте "Интернетъ по-русски" собраны разные современные слова и их объяснения. По словам создателей, таким бы видели интернет наши предки. Самые актуальные и популярные слова, толкуют которые в старо-русской манере.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Интернетъ по-русски   Прикол   вконтакте   забавно   картинки   наши предки   смешные картинки   старо русский язык   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
JeanLuk 10 минут назад
Опять баян, поиском перед постингом воспользоваться не?

Иллюстрации, которые объясняют интернет-термины
Иллюстрации, которые объясняют интернет-термины

Словарь чудных слов с царства-государства интернетовского.


Как наши прапрапрадеды видели бы современные интернет-мемы
Как наши прапрапрадеды видели бы современные интернет-мемы

Интернет — это, конечно, особое пространство. Тут свой сленг, свои мемы, свои герои. Люди, которые проводят в нём не так много времени, порой за голову хватаются от всех этих непонятных словечек.


Как бы выглядели «интернеты глазами наших прапрапрадедов
Как бы выглядели «интернеты глазами наших прапрапрадедов

Создатели проекта Интернетъ по-русски, где выходят забавные определения разных слов, стараются следить за трендами

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Shtoppi 45 минут назад
Оргазм - Чудо чудное, диво дивное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 47 минут назад
Фу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40179



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 января
Совмещаем кадры советского кино с голливудским
Совмещаем кадры советского кино с голливудским
Набирающие популярность в сообществах
Про грибы
Про грибы
Toyota MR2 Mk1: "Феррари" для бедных из 80-х, которым очень весело управлять
Toyota MR2 Mk1: "Феррари" для бедных из 80-х, которым очень весело управлять
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато честно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомобили#дтп#аварии#улыбнуло#кино#Приколы#в мире#шоу бизнес
#Юмор#Прикол#автомир#забавно#позитив#дети#креатив#творчество#маразм#Москва
#интересно#история#интересное#подборка#авто аварии#картинки#люди#Фотографии#Прошлое#звезды
Создан сервис для общение с умершими людьми. Дорого (видео) Создан сервис для общение с умершими людьми. Дорого (видео) Мемы с котом, который каламбурит по полной Мемы с котом, который каламбурит по полной 20 мемов, которые поймет каждый, кто живет от зарплаты до зарплаты 20 мемов, которые поймет каждый, кто живет от зарплаты до зарплаты 17 веселых кадров, претендующих на звание "Мем года" 17 веселых кадров, претендующих на звание "Мем года" 14 ситуаций с тещами в главной роли, которые так достали, что сил никаких нет 14 ситуаций с тещами в главной роли, которые так достали, что сил никаких нет Причудливые и абсурдные картинки, претендующие на звание "Мем года" Причудливые и абсурдные картинки, претендующие на звание "Мем года"

На что жалуетесь?

Вернуться