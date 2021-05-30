Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге

Из окна своей квартиры мужчина успел ранить маленькую девочку и бойца Росгвардии. СОБР готовится к штурму.
В Екатеринбурге мужчина на улице Бородина, 31 открыл стрельбу из карабина "Сайга" по прохожим с балкона на четвертом этаже. Как удалось выяснить местным СМИ, стрелок - бывший сотрудник МВД Сергей Боков.
Боков не выдвигал никаких требований приехавшим на вызов полицейским. Скорее всего, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Между выстрелами он кричал "требую отменить гомосексуализм".
Мужчина ранил в живот маленькую девочку. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Также ранение получил сотрудник Росгвардии.
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Мужчина продолжает вести беспорядочную стрельбу. Вместе с ним в квартире находится жена. Перед стрельбой Боков отправил знакомым сообщения: «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».
Бойцы СОБРа пошли на штурм квартиры. О результатах их работы пока не сообщается.
UPD: по информации ТАСС, Сергея Бокова задержали живым. Знакомые мужчины сообщили, что из-за ссор с женой он в последнее время находился в запое.
Перед началом штурма в доме выключили газ и свет, люди вышли во двор и начали играть на гитаре pic.twitter.com/6vQ43SkPUM— Двач (@ru2ch) May 30, 2021
Так может он хочет отменить запрет🤷♂️ Ну по поступку точно пидапрас🥶— Andrey (@AndreyAntory) May 30, 2021
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А людям...хлеба и зрелищ...
Даже сложно придумать, что теперь нужно запретить. Балконы? Алкоголь?
Например: https://lenta.ru/news/2021/05/29/s_balkona/https://lenta.ru/news/2021/05/29/s_balkona/
Стреляются, в других шмаляют....
Бывших надо аттестовать перед пенсией, проводить через медосмотр, а там держать на контроле. А то у него белочка и запой, а ствол под рукой.
Вы же знаете как это у нас в России бывает.
А за лозунг
"требую отменить гомосексуализм" у нас многие готовы всех перестрелять...
Таких даже в ментовских тюрьмах опускают.