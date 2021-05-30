Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина на улице Бородина, 31 открыл стрельбу из карабина "Сайга" по прохожим с балкона на четвертом этаже. Как удалось выяснить местным СМИ, стрелок - бывший сотрудник МВД Сергей Боков.





Боков не выдвигал никаких требований приехавшим на вызов полицейским. Скорее всего, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Между выстрелами он кричал "требую отменить гомосексуализм".