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Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге

Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге (4 фото + 2 видео)

Автор:
30 мая 2021 20:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Бывший полицейский   видео   екатеринбург   прохожие   стрельба   
2013
4
2

Из окна своей квартиры мужчина успел ранить маленькую девочку и бойца Росгвардии. СОБР готовится к штурму.

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Метки: ynews   Бывший полицейский   видео   екатеринбург   прохожие   стрельба   
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38  комментариев
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183
pomoxa 2 часа назад
Отменить гомосексуализм? Попробовал и разочаровался?
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Дмитрий Копыльцов 2 минуты назад
Девочку за что?

А людям...хлеба и зрелищ...
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−164
ЦСКА Полчаса назад
Бедный полицейский подумал, что он в ссср и можно творить дичь.
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27k
lem02 Полчаса назад
Девочку жалко.
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17k
babuby 46 минут назад
Снайперы должны первыми выезжать на стрельбу или угрозы гражданским!
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895
zu4ara 53 минуты назад
Ему нельзя сейчас дать сдохнуть раньше времени (наверняка будет пытаться) ,пускай на зону приедет ,там зеки накажут гниду. По детям стрелял сволоч...
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607
X Æ A-12 54 минуты назад
Не алкоголь вообще ни причём.
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564
дункан Час назад
Новость была б интересней, если бы она звучала так:"Бывший прохожуй открыл стельбу по полицейским"
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924
Миша Час назад
Под Новосибирском сотрудник ДПС пристрелил пьяного - все в восторге, тут бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим - бурное негодование. Вы уже определитесь, убивать людей это хорошо, или плохо.
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158
first Миша Полчаса назад
Миша ты в порядке? Неадекват стреляет в маленькую девочку и стрельба в неадеквата для тебя одно и тоже? Ты уж определись, что такое хорошо, а что такое плохо.
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−109
Гоша Мокеев Час назад
Ну что,кто там за оружие топил? Нужно ещё закон ужесточить с оборотом оружия.
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2k
Mellivora Час назад
Есть такое явление у бывших, заливать свою службу до появления белочки.
Стреляются, в других шмаляют....
Бывших надо аттестовать перед пенсией, проводить через медосмотр, а там держать на контроле. А то у него белочка и запой, а ствол под рукой.
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Может запретить бывших полицейских? Сразу при выходе на пенсию расстреливать?
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Интересно, где теперь гайки будут закручивать?
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1k
Alex Xela 2 часа назад
Бывший он сегодня только стал? Опять отмазываются сучары!
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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633
Hypnosis 2 часа назад
Добухался...сука
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11k
Евгений 2 часа назад
Ребёнка то за что? Мусарила конченная.
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3k
Ваник 2 часа назад
Уволился он вчера или перед стрельбой?
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1k
Медведь Кустовой 2 часа назад
[мат]! Он стоит на балконе, неужели в полиции снайпера закончились? Какой штурм, зачем рисковать? Из винтовки пулю в лоб, чтоб башка разлетелась по балкону и все!
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−17
Лучший Друг 2 часа назад
Неужели у штурмующих нет снайперов? Или задача взять живым?

А за лозунг
"требую отменить гомосексуализм" у нас многие готовы всех перестрелять...
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532
Старичок 2 часа назад
при штурме выбросить его из окна.
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346
manul74 Старичок 2 часа назад
как бы случайно
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