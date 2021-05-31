В последнее время мужчина работал ВРИО директора местного ЧОПа. Сергей сидел на сайтах знакомств, в надежде найти свою любовь. В анкете он указал, что ищет умную и красивую женщину для создания семьи. Сергей не скрывал, что у него есть сын, который с ним не живёт, сообщает Life.