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Следственный комитет показал видео задержания екатеринбургского стрелка

Следственный комитет показал видео задержания екатеринбургского стрелка (4 фото + 3 видео)

Автор:
31 мая 2021 10:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Бывший полицейский   видео   екатеринбург   открыл огонь   прохожие   фото   
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30 мая в Екатеринбурге бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл огонь по прохожим из карабина. По словам очевидцев, в это время мужчина кричал: «Требую отменить гомосексуализм».

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Метки: ynews   Бывший полицейский   видео   екатеринбург   открыл огонь   прохожие   фото   
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15  комментариев
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734
Алксандр Шевченко Час назад
Мент бывшим не бывает. Главное его живым взяли (хотя за дите стоило бы там же четвертовать), а пацана за рулон обоев тупо расстреляли, пенсионера заживо зажарили. Такое ощущение что людей делят на 2 сорта из системы и остальных. Как то так ибо уже з...ло.
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10k
Иван Васильевич Минуту назад
Боевики задержали стрелка во время штурма дома. Им оказался бывший сотрудник ППС Сергей Болков.

=====

Что за боевики задержали стрелка? Из какой группировки?
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−31
v-50 12 минут назад
ему любовник изменил с чуркой
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7
bulavochka 18 минут назад
расстрелять к х/уям -матерям ...
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3k
Борис Карабанов 21 минуту назад
Понятно. Теперь, наверное, карабины ВПО-136 "Вепрь-КМ" калибром 7,62 х 39 миллиметров запретят и возраст разрешения поднимут до возраста преступника. Ну, ещё можно запретить оружие бывшим полицейским. Вот, тогда уже всё! Вот, тогда железно больше не будет никаких инцидентов с оружием! 100%!
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1k
Андрей Манахов Полчаса назад
У полицаев профессиональная деформация - алкоголизм, тунеядство, непобедимая тупость. Как правило, на гражданке их не берут на работу. Как только такой персонаж попадает в коллектив, начинается полный разлад - склоки, пьянство, борзота и нуль эффективности. За все время оей работы на стройке, исключением стал - кинолог. Правда, через полгода уволили за пьянку, но мужик был добрый и отзывчивый.
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21k
SerGProS 55 минут назад
Вот ведь пи.до.рас какой,а!
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9k
harlamov Час назад
На фишках наверняка тоже сидел. Здесь воинствующих антигомосеков хватает)
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9k
Мафусаил Час назад
Тоже в игры переиграл?
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4k
a6m5 Час назад
Видимо, он пострадал от гомосеков.
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4k
Алексей Час назад
Теперь будет требовать отменить гомосексуализм из-под лавки.
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