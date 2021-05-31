30 мая в Екатеринбурге бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл огонь по прохожим из карабина. По словам очевидцев, в это время мужчина кричал: «Требую отменить гомосексуализм».
Из окна дома на улице Бородина, 31 житель Екатеринбурга открыл огонь по прохожим. Мужчина оказался бывшим полицейским.
— Я заехал на улицу Бородина, а тут уже Росгвардия, и народ стоит, глазеет. Мужчина с голым торсом на четвертом этаже кричит что-то типа: «Требую отменить гомосексуализм!» — а затем начинает стрелять по росгвардейцам и прохожим, — рассказал очевидец порталу E1.RU.
В результате стрельбы пострадало двое человек: сотрудник росгвардии и ребёнок. Мужчина был ранен в ногу, а ребёнку пуля попала в живот. В Минздраве сообщили, что девятилетняя девочка находится в тяжёлом состоянии.
"Девочка находится в крайне тяжёлом состоянии, мужчина — в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении министерства.
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Боевики задержали стрелка во время штурма дома. Им оказался бывший сотрудник ППС Сергей Болков. На записи видно, как мужчина лежит на земле, пока полицейские осматривают его дом. Во время задержания мужчина был пьян.
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Из окна своего дома мужчина палил по прохожим из охотничьего карабина с нарезным стволом ВПО-136 "Вепрь-КМ" калибром 7,62 х 39 миллиметров. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. При этом, все условия хранения оружия были соблюдены, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Сергей Болков был уволен из внутренних органов более десяти лет назад, сообщил руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Валерий Горелых.
"Задержанный никогда в полиции не был. Он служил в должности рядового инспектора ППС и в звании старшего прапорщика. Ещё до реорганизации милиции в полицию из системы МВД его уволили порядка десяти лет назад", — рассказал полковник Горелых.
В последнее время мужчина работал ВРИО директора местного ЧОПа. Сергей сидел на сайтах знакомств, в надежде найти свою любовь. В анкете он указал, что ищет умную и красивую женщину для создания семьи. Сергей не скрывал, что у него есть сын, который с ним не живёт, сообщает Life.
Также мужчина отметил, что ему не нравятся люди, которые не могут "справиться со своим гневом, позволяя себе крики и грубость в адрес других людей".
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Что за боевики задержали стрелка? Из какой группировки?