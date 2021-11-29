Куда москвичи ходили по нужде до революции?

Неужели правда рассказы о том, что жители Москвы вплоть до середины прошлого века справляли естественные физиологические потребности прямо на улице? А писсуар легко находился, стоило только повернуть голову, гуляя по городу?
Туалетный бизнес – он актуален во все времена. По той простой причине, что все мы люди, и справлять нужду – это естественная и неотъемлемая потребность организма.
Проблема общественных туалетов Москвы XIX века заключалась в том, что их как явления попросту не было. Народ бегал по нужде туда, где приспичит. Те, кто обладал некой природной стеснительностью, старались скрыться где-нибудь во дворах, дабы не делать процесс достоянием общественности. А смелые и самоуверенные орошали дома и столбы у всех на глазах. Понятно, что речь идет о представителях сильной половины. Дамам решать пикантную проблему приходилось труднее.
Возможно, народонаселение и не заостряло бы внимание на этом вопросе. Если бы не стойкий мерзкий запах. Он буквально облаком висел над городом, лишая жителей возможности наслаждаться чистым воздухом.
В 1867 году чиновники приняли решение устранить проблему, установив на улицах общественные писсуары. Но идея так и осталась идеей, не получив дальнейшего воплощения. Народ пытался решать проблему самостоятельно. Одним из вариантов стали ушаты, которые жители устанавливали во дворах как раз для «писающих мальчиков». Но тара заполнялась настолько быстро, что смысл в ее использовании практически отсутствовал.
Казалось бы, поставить общественные уборные по всему городу, и дело с концом. Но в Москве отсутствовала центральная канализация. Для тех, кто обладал очень высокими моральными принципами и уважением к окружающим, решением стали туалеты в гостиницах, где за небольшую плату можно было сделать свои дела в комфорте, избавив прохожих от пикантных подробностей.
Примерно с 1880-х в столице стали постепенно устанавливать общественные писсуары. Прямо на улицах. Они представляли собой круглые конструкции, разделенные на пять частей перегородками. Некоторые из них позднее стали подсоединять к появившейся центральной системе канализации. Но только некоторые, не все. Специфической изюминкой архитектурной конструкции стало отсутствие у сооружения крыши. Ради экономии или вентиляции это было сделано – неизвестно. Но жители окрестных домов с верхних этажей могли спокойно лицезреть весь процесс от и до.
Так как о полноценных санузлах речи не шло, то народ справлял в писсуары не только малую, но и большую нужду. Что частенько выводило конструкцию из строя. Альтернативу писсуарам придумали и для дам: это были просто зарешеченные отверстия в полу. Но они представляли собой уже более серьезные архитектурные решения, а не просто лайт-варианты.
Вплоть до конца позапрошлого века в общественных уборных было не просто грязно, а очень грязно. Стены красили в черный, дабы не заморачиваться с уборкой. Конструкции часто выходили из строя. А некоторые особо предприимчивые посетители утаскивали с собой и двери, лишая собратьев даже намека на иллюзию уединения.
Ближе к началу XX века в Москве стали появляться ретирады. На языке оригинала – французском это значит отступление. Но в нашей действительности слово закрепилось в туалетной области. Это были довольно внушительные сооружения, зачастую даже не лишенные дизайнерской эстетики. Они предназначались для посетителей обоих полов.
Но сначала в ретирадах отсутствовали сидения. Были только вмонтированные в бетон чаши. Среди посетителей преобладали представители невысоких сословий, и власти боялись, что они просто будут нечаянно ломать унитазы. Несмотря на активный почин, к 1905 году в Москве насчитывалось 10 ретирад и 38 писсуаров. А население города на тот момент уже перевалило за миллион.
Свою помощь в решении деликатного, но острого вопроса предлагал коммерсант Г.А. Гайо. Он предлагал оборудовать город туалетными павильонами. По типу тех, что успешно использовали в Париже. Но чиновничья братия первопрестольной идеей не заинтересовалась. И аргументировала свою позицию нехваткой площади и узкими тротуарами. И было принято решение строить ретирады под землей.
Так и сделали, открыв в столице три подземных ретирады. Эталонной считалась та, что находилась на Театральной площади. Внутри были унитазы с сиденьями из красного дерева. Туалет был оборудован умывальниками с мылом и полотенцами. Правда, за комфорт приходилось платить. Посещение обходилось в 5 копеек, что по тем временам было не так мало. Недостатком были и низкие перегородки: не всем было комфортно справлять нужду в таких условиях.
Позднее доделали ретираду на Сухаревской площади. Годовой доход московских общественных туалетов составлял без малого 30 тыс. рублей. Вероятно, популярность была обусловлена расположенным неподалеку рынком и стремлением народа к комфорту и удобству.
Еще одна подземная ретирада работала на территории современной Пушкинской площади. На 1914 год была запланирована модернизация системы общественных клозетов, но помешала война. А потом все пошло уже по совсем другому пути.
Источник:
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