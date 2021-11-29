Куда москвичи ходили по нужде до революции?

Проблема общественных туалетов Москвы XIX века заключалась в том, что их как явления попросту не было. Народ бегал по нужде туда, где приспичит. Те, кто обладал некой природной стеснительностью, старались скрыться где-нибудь во дворах, дабы не делать процесс достоянием общественности. А смелые и самоуверенные орошали дома и столбы у всех на глазах. Понятно, что речь идет о представителях сильной половины. Дамам решать пикантную проблему приходилось труднее.

Возможно, народонаселение и не заостряло бы внимание на этом вопросе. Если бы не стойкий мерзкий запах. Он буквально облаком висел над городом, лишая жителей возможности наслаждаться чистым воздухом.

В 1867 году чиновники приняли решение устранить проблему, установив на улицах общественные писсуары. Но идея так и осталась идеей, не получив дальнейшего воплощения. Народ пытался решать проблему самостоятельно. Одним из вариантов стали ушаты, которые жители устанавливали во дворах как раз для «писающих мальчиков». Но тара заполнялась настолько быстро, что смысл в ее использовании практически отсутствовал.