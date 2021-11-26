Глава Лиги безопасного интернета выступила против принудительного QR-кодирования населения

Член Общественной палаты России и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Госдуму даже не рассматривать инициативы по законопроектам, запрещающих допуск граждан в общественные места и транспорт без QR-кодов.





«Лига безопасного интернета выступает против принятия законопроектов о QR-кодах и призывает Госдуму вообще не рассматривать эти законопроекты. Ситуация вокруг законопроектов о QR-кодах взрывоопасная и может дестабилизировать положение в нашей стране и вывести людей на улицы», - заявила Мизулина на слушаниях в Общественной палате.





Перед тем как выступить перед чиновниками и главврачами регионов России Мизулина провела на своей страничке во «Вконтакте» опрос, в котором приняли участие более 49 тысяч россиян. Подавляющее большинство граждан (95,68%) выступили против внедрения QR-кодов.