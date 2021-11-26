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Глава Лиги безопасного интернета выступила против принудительного QR-кодирования населения

Глава Лиги безопасного интернета выступила против принудительного QR-кодирования населения

Автор:
26 ноября 2021 18:03
Сообщество : Пандемия
Метки: qr-код   Екатерина Мизулина   видео   общественная палата   опрос   протесты   
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По мнению Екатерины Мизулиной, государство провалило информационную компанию о вакцинации и теперь пытается исправить положение повсеместным внедрением QR-сертификатов. Но это не сработает, а только спровоцирует многотысячные уличные протесты.

Член Общественной палаты России и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Госдуму даже не рассматривать инициативы по законопроектам, запрещающих допуск граждан в общественные места и транспорт без QR-кодов.


«Лига безопасного интернета выступает против принятия законопроектов о QR-кодах и призывает Госдуму вообще не рассматривать эти законопроекты. Ситуация вокруг законопроектов о QR-кодах взрывоопасная и может дестабилизировать положение в нашей стране и вывести людей на улицы», - заявила Мизулина на слушаниях в Общественной палате.


Перед тем как выступить перед чиновниками и главврачами регионов России Мизулина провела на своей страничке во «Вконтакте» опрос, в котором приняли участие более 49 тысяч россиян. Подавляющее большинство граждан (95,68%) выступили против внедрения QR-кодов.

«Чиновники перестали слушать население. Они подталкивают к протестным действиям тех, кто не является сторонником Навального и иностранными агентами. Это патриоты, поверившие президенту. Но сейчас их называют ботами, антиваксерами и ставят знак равенства между противниками вакцинации и противниками QR-кодов», - заявила на Екатерина Мизулина.

Как глава Лиги безопасного интернета Мизулина отметила, что при принятии Госдумой законопроектов нет гарантий того, что собранные для формирования QR-кодов данные не окажутся в свободном доступе.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об использовании QR-кодов. В одном из них говорится, что до 1 февраля кроме QR-кода на массовых мероприятиях, магазинах, кафе и ресторанах можно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или медотвод, а затем - только медотвод. Во втором документе речь идёт о поездках как внутри России так и за границу. Для передвижения гражданам потребуется QR-сертификат, медотвод, либо справка о перенесенном заболевании.


Общественная палата провела пока провела так называемое нулевое слушание. Рассмотрением законопроектов Госдума займётся с 16 декабря.

1/1Поддерживаете повсеместное внедрение QR-кодов?

Источник:

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Метки: qr-код   Екатерина Мизулина   видео   общественная палата   опрос   протесты   
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1k
CAIIIKA1908 Час назад
Хоспаде, а чем принципиально отличается куар код от того же ИНН, или серии паспорта.
Те же яйца, только в профиль.
Нашли камень преткновения, ну отменят коды, будут в автобус по паспортам пускать- легче станет?
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332
Алексей CAIIIKA1908 Час назад
паспорт есть у всех почти, а код получать надо
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28
Golos 6 минут назад
На первом фото- слева молодая безмозглая дебилка, справа- старая.
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174
Nаnе First NameLаst 9 минут назад
И что они за три часа натранслировали? Как нужно QR-код вводить?
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906
Гремлин 17 минут назад
Не гоже боярам с холопами советоваться.
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2k
Хрюн 18 минут назад
Маркировка людей - первый шаг к фашизму !!!
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4k
tamin Полчаса назад
Очередной вброс антиваксера и противника России.
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160k
☭Cheкаво☭ 49 минут назад
А что, появилась функция и возможность у русофобов забугорских на Фишках соц.опросы проводить?
Кто на это дал право?
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160k
☭Cheкаво☭ 54 минуты назад
Комментарий к фото
Мразоты забугорные раскачивают..и автор, гляньте его все посты.
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160k
☭Cheкаво☭ Час назад
лига безопасности интернета (ЛБИ), это что еще ПЯТАЯ КОЛОННА либеройдно-пропиндоская за куйню придумала)
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12k
Bill Час назад
Поддерживаю. Зачем QR-коды, как на товарах в магазине? У всех ведь есть паспорт, можно ставить туда штампик. Можно что-нибудь типа автомобильных номеров на одежду. Можно делать насечки на сетчатке глаза. Можно занести все отпечатки пальцев в единую базу данных.
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28
Golos Bill 4 минуты назад
Тоже вариант QR кода
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16k
Андрей Н. Час назад
Радует, что большинство проголосовавших здесь, на Фишках, адекватные!
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285
Alexander Sar Час назад
Делают проблему на ровном месте.
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14k
Hairy. Час назад
Люстрация неизбежна. Скоро, очень скоро вся педросовская шушера будет держать ответ за все свои делишки.
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611
SilentBob Час назад
респект!
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332
Алексей 2 часа назад
Это та Мизулина, которая дай ей власть весь интернет бы нафиг выключила? Да ну её нафиг, совершенно не интересно, на чём она хайп ловит.
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332
Алексей Алексей 36 минут назад
Это мать и дочь, обе невменяемы.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Ой, а кто это у нас прорезался? Семейный подряд Мизулиных во власти?
Коли все так хреново, так не сложить ли обеим Мизулиным полномочия? Нет?
Х.й всем. Дальше будут сидеть-пыхтеть на гос.обеспечении.
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15k
Дядюшка Ау 2 часа назад
А теперь заслушаем началь...ой, собачку соседки Мизулиной по данному вопросу.
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429
Mixan Дядюшка Ау Час назад
По моему власть переборщила с этими QR кодами ..Народ и так злой !И Путин еще с этим порошком вдыхаемым выступил ..Вообще разозлил конкретно .. Я к Путину хорошо отношусь поднял Россию ,но последнее время ,что то перебарщивает он или верней чувствуется наигранность какая то
Почему то мигранты вообще не болеют ,одни русские и давят нас прям жестко ..
Давайте проведите операцию в Москве ,по вакцинированию принудительному мигрантов ..Полицейскую операцию проведите ! Тогда поверим ..И заразы сразу меньше станет и вы отстанете от провинции со своими пандемиями постоянными ..
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