Глава Лиги безопасного интернета выступила против принудительного QR-кодирования населения

По мнению Екатерины Мизулиной, государство провалило информационную компанию о вакцинации и теперь пытается исправить положение повсеместным внедрением QR-сертификатов. Но это не сработает, а только спровоцирует многотысячные уличные протесты.
Член Общественной палаты России и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Госдуму даже не рассматривать инициативы по законопроектам, запрещающих допуск граждан в общественные места и транспорт без QR-кодов.
«Лига безопасного интернета выступает против принятия законопроектов о QR-кодах и призывает Госдуму вообще не рассматривать эти законопроекты. Ситуация вокруг законопроектов о QR-кодах взрывоопасная и может дестабилизировать положение в нашей стране и вывести людей на улицы», - заявила Мизулина на слушаниях в Общественной палате.
Перед тем как выступить перед чиновниками и главврачами регионов России Мизулина провела на своей страничке во «Вконтакте» опрос, в котором приняли участие более 49 тысяч россиян. Подавляющее большинство граждан (95,68%) выступили против внедрения QR-кодов.
«Чиновники перестали слушать население. Они подталкивают к протестным действиям тех, кто не является сторонником Навального и иностранными агентами. Это патриоты, поверившие президенту. Но сейчас их называют ботами, антиваксерами и ставят знак равенства между противниками вакцинации и противниками QR-кодов», - заявила на Екатерина Мизулина.
Как глава Лиги безопасного интернета Мизулина отметила, что при принятии Госдумой законопроектов нет гарантий того, что собранные для формирования QR-кодов данные не окажутся в свободном доступе.
Слушания Общественной палаты длились более трёх часов и транслировались онлайн:
Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об использовании QR-кодов. В одном из них говорится, что до 1 февраля кроме QR-кода на массовых мероприятиях, магазинах, кафе и ресторанах можно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или медотвод, а затем - только медотвод. Во втором документе речь идёт о поездках как внутри России так и за границу. Для передвижения гражданам потребуется QR-сертификат, медотвод, либо справка о перенесенном заболевании.
Общественная палата провела пока провела так называемое нулевое слушание. Рассмотрением законопроектов Госдума займётся с 16 декабря.
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Те же яйца, только в профиль.
Нашли камень преткновения, ну отменят коды, будут в автобус по паспортам пускать- легче станет?
Кто на это дал право?
Коли все так хреново, так не сложить ли обеим Мизулиным полномочия? Нет?
Х.й всем. Дальше будут сидеть-пыхтеть на гос.обеспечении.
Почему то мигранты вообще не болеют ,одни русские и давят нас прям жестко ..
Давайте проведите операцию в Москве ,по вакцинированию принудительному мигрантов ..Полицейскую операцию проведите ! Тогда поверим ..И заразы сразу меньше станет и вы отстанете от провинции со своими пандемиями постоянными ..
Ты вообще не удивлён, что Путин хотя бы пытается донести до идиотов информацию??? Как он по твоему должен???
на коленях слёзно уговаривать "ну привейтесь ради Христа, ну что ж Вы любезные, я вам премию всем в миллион выдам!"
Я бы тупому непривитыму скоту отказывал в БЕСПЛАТНОМ лечении КОВИДА.
НЕ ПРИВИЛСЯ??? Ах заболел, молодца. 3 миллиона на счет больницы переведи, потом в палату положим.
Собак прививают, кошек прививают, коров, свиней, лошадей - собственники прививают своих питомцев, т.к ОНИ им ДОРОГИ, а детей??
Не, детей не будем прививать!!!!
Ещё раз, мракобесы, еб,аные мракобесы антипрививочники!!!
80-ти процентам непривитых плевать на сделавших прививку - ну, сделал и сделал, его право.
80 процентов привитых готовы как минимум насильно заставлять сделать вакцинацию, как максимум - уничтожить физически непривитых, в ходу оскорбительные высказывания (см. выше).
Для сведения долбойобов, аналогичных отписавшемуся выше:
"бесплатная" медицина оплачена налогами граждан, причём как привитых, так и не привитых.
А я бы отказывал курящим и употребляющим алкоголь в бесплатном лечении онкологии, заболеваниях печени, сосудов, легких и прочих.