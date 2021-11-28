А Вы тоже так делаете? 8 основных ошибок "прикуривания" машин

843
6
Можно ли вообще "прикуривать" от современного автомобиля? А если можно, то как сделать так, чтобы не навредить любимой "ласточке"? Разбираемся и делимся опытом.
В эпоху "Жигулей" "прикуривание" было обычной практикой. Однако с тех пор утекло много воды, авто сейчас больше напоминают мобильные компьютеры, и такая вот доброта на дороге порой выходит боком. Многие водители жалуются, что после "прикуривания" отказывает бортовая электроника.
И это понятно: если уж простое отключение клеммы авто, напичканное автоматикой, воспринимает порой как покушение на суверинитет и отказывается работать дальше, то что говорить о таком интимном процессе как "прикуривание"?
×
×
Итак, какие ошибки нежелательны, если все-таки приходится оказывать подобную помощь другому автомобилисту или пользоваться самому взаимовыручкой?
1. Лучше отказать в "прикуривании" владельцу автомобиля, стартер которого нормально крутился, пока не посадил батарею в ноль, но мотор при этом так и не завел. Это серьезная неисправность, которую нужно устранять. В противном случае, просто посадите и свою АКБ тоже.
2. Не стоит пытаться запускать автомобиль с батареей более мощной, чем ваша. Если летом такой номер еще может прокатить, то зимой уже нет. Силенок малолитражки не хватит для прокрутки холодного многолитрового дизеля.
3. Возможно, нелепая, но распространенная ошибка. При подсоединении проводов лучше не соединять первыми "минусы". Если все же это сделано и вы случайно заденете плюсовым проводом любой металлический элемент машины, то минимум что при этом получите в подарок - дым, искры и фейерверк. А если плюсовой провод случайно упадет в моторный отсек, то и до пожара недалеко.
Напротив, если первыми соединить "плюсы", то вероятность плохого исхода практически исключена. Ну только если уронить минусовой провод прямиком на плюсовую клемму.
1. Лучше отказать в "прикуривании" владельцу автомобиля, стартер которого нормально крутился, пока не посадил батарею в ноль, но мотор при этом так и не завел. Это серьезная неисправность, которую нужно устранять. В противном случае, просто посадите и свою АКБ тоже.
2. Не стоит пытаться запускать автомобиль с батареей более мощной, чем ваша. Если летом такой номер еще может прокатить, то зимой уже нет. Силенок малолитражки не хватит для прокрутки холодного многолитрового дизеля.
3. Возможно, нелепая, но распространенная ошибка. При подсоединении проводов лучше не соединять первыми "минусы". Если все же это сделано и вы случайно заденете плюсовым проводом любой металлический элемент машины, то минимум что при этом получите в подарок - дым, искры и фейерверк. А если плюсовой провод случайно упадет в моторный отсек, то и до пожара недалеко.
Напротив, если первыми соединить "плюсы", то вероятность плохого исхода практически исключена. Ну только если уронить минусовой провод прямиком на плюсовую клемму.
4. Не стоит для этих целей использовать тонкие бытовые провода. Толку от них - минимум: расплавятся, да еще и обожгут. Единственное, как их можно использовать - подсоединить ими донорскую батарею и оставить в таком состоянии на какое-то время - таким образом, можно хотя бы на чуть-чуть подзарядить разряженную АКБ.
5. Желательно не подключать минусовой провод капризного авто с минусовой клеммой АКБ. Лучше постараться отыскать под капотом (хоть это и непросто) металлическую часть двигателя — к примеру, рым для поднятия силового агрегата. В этом случае сопротивление на пути тока до стартера хотя бы немного сократится. Хотя, конечно, найти нужный металл нелегко - под капотом современных машин все "внутренности" закрыты пластиковыми щитками.
5. Желательно не подключать минусовой провод капризного авто с минусовой клеммой АКБ. Лучше постараться отыскать под капотом (хоть это и непросто) металлическую часть двигателя — к примеру, рым для поднятия силового агрегата. В этом случае сопротивление на пути тока до стартера хотя бы немного сократится. Хотя, конечно, найти нужный металл нелегко - под капотом современных машин все "внутренности" закрыты пластиковыми щитками.
6. Это правило надо зазубрить кажздому автовладельцу: не стоит позволять посторонним подсоединять пусковые провода! Нужно самостоятельно убедиться в том, что кабели не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя, а также несколько раз проверить правильность полярности подключения.
7. Не стоит отсоединять при "прикуривании" клемму с аккумулятора машины-донора. Навороченный современный автомобиль может растолковать такое отключение как аварийную ситуацию и заблокирует все, что можно и нельзя. На простеньких авто подобное вмешательство проходит спокойно - разве что магнитола "обидится" (но не точно и не всегда).
8. Не стоит пытаться перед прикуриванием пускать мотор на машине-доноре. И проку в этом особенного нет, т.к. львиную долю нагрузки на себя примет батарея, и возможны такие неприятные последствия, как всплески, броски, перепады, когда электронные блоки "обижаются" на "чужих". Лучше не рисковать здоровьем автодонора, даже если твердо уверены, что ему ничего не угрожает.
7. Не стоит отсоединять при "прикуривании" клемму с аккумулятора машины-донора. Навороченный современный автомобиль может растолковать такое отключение как аварийную ситуацию и заблокирует все, что можно и нельзя. На простеньких авто подобное вмешательство проходит спокойно - разве что магнитола "обидится" (но не точно и не всегда).
8. Не стоит пытаться перед прикуриванием пускать мотор на машине-доноре. И проку в этом особенного нет, т.к. львиную долю нагрузки на себя примет батарея, и возможны такие неприятные последствия, как всплески, броски, перепады, когда электронные блоки "обижаются" на "чужих". Лучше не рисковать здоровьем автодонора, даже если твердо уверены, что ему ничего не угрожает.
Итак, чтобы запустить двигатель автомобиля с севшим аккумулятором необходимо соблюдать правильную очередность действий этой процедуры и некоторые правила безопасности.
1. Ставим оба авто максимально близко друг к другу, но не допускаем соприкасания. Если автомобиль-донор провел долгое время на стоянке, то сначала стоит дать ему несколько минут поработать на средних оборотах. Если же он находился в эксплуатации, то без этого можно вполне обойтись.
2. Соединяем положительный (+) пусковой провод с положительным (+) выводом аккумулятора-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи. Другой провод (отрицательный) соединяем одним концом с минусовой клеммой АКБ–донора, а другим концом – с любой металлической деталью автомобиля с разряженной батареей. Если доступа к "металлу" нет, соединяем его с (-) выводом батареи незаводящегося автомобиля.
3. Внимательно смотрим, чтобы провода не касались лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя.
4. Если мотор запустился, то отсоединяем провода в обратной последовательности: сначала отрицательный провод (первым - от ожившего автомобиля, затем от батареи-донора), а затем положительный. Чтобы снизить пик напряжения в электросети при отсоединении проводов, многие автомобилисты рекомендуют сначала включить несколько электрических приборов в реанимируемом авто (к примеру, магнитолу или обогрев заднего стекла, но не фары - скачок напряжения может привести к перегоранию ламп.)
5. Проверяем работоспособность двигателя — не глушим его сразу. Пусть подзаряжает штатную АКБ.
Всех, кто имеет свое собственное мнение по части "прикуривания", приглашаем рассказать о своем способе и нештатных ситуациях, в которые вам удавалось при этом попадать.
1. Ставим оба авто максимально близко друг к другу, но не допускаем соприкасания. Если автомобиль-донор провел долгое время на стоянке, то сначала стоит дать ему несколько минут поработать на средних оборотах. Если же он находился в эксплуатации, то без этого можно вполне обойтись.
2. Соединяем положительный (+) пусковой провод с положительным (+) выводом аккумулятора-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи. Другой провод (отрицательный) соединяем одним концом с минусовой клеммой АКБ–донора, а другим концом – с любой металлической деталью автомобиля с разряженной батареей. Если доступа к "металлу" нет, соединяем его с (-) выводом батареи незаводящегося автомобиля.
3. Внимательно смотрим, чтобы провода не касались лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя.
4. Если мотор запустился, то отсоединяем провода в обратной последовательности: сначала отрицательный провод (первым - от ожившего автомобиля, затем от батареи-донора), а затем положительный. Чтобы снизить пик напряжения в электросети при отсоединении проводов, многие автомобилисты рекомендуют сначала включить несколько электрических приборов в реанимируемом авто (к примеру, магнитолу или обогрев заднего стекла, но не фары - скачок напряжения может привести к перегоранию ламп.)
5. Проверяем работоспособность двигателя — не глушим его сразу. Пусть подзаряжает штатную АКБ.
Всех, кто имеет свое собственное мнение по части "прикуривания", приглашаем рассказать о своем способе и нештатных ситуациях, в которые вам удавалось при этом попадать.
Источник:
Ссылки по теме:
- ДТП более чем вековой давности: какими они были?
- "Мужчины так не ездят": актер Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге
- Автобус ЗИЛ-159, который так и не вышел на дороги
- Почему на дорогах все больше номеров без российского флага
- Первый серийный автомобиль на солнечной энергии пустят в продажу к концу 2021 года
Метки: Автомобиль авто
34
Понравилось34
Новости партнёров