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А Вы тоже так делаете? 8 основных ошибок "прикуривания" машин

А Вы тоже так делаете? 8 основных ошибок "прикуривания" машин (6 фото)

Автор:
28 ноября 2021 12:45
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   авто   
843
6
Можно ли вообще "прикуривать" от современного автомобиля? А если можно, то как сделать так, чтобы не навредить любимой "ласточке"? Разбираемся и делимся опытом.
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Метки: Автомобиль   авто   
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4  комментария
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9k
Cornho Час назад
Самое нелепое, что часто можно слышать при прикуривании - это просьбу завести своё авто, да к тому же ещё непременно "погазовать". Таких шлю лесом сразу. Нормально настроенное авто спокойно заводится от аккумулятора-донора, просто стоящего на земле, сам так делал не раз. И всегда дам "прикурить" попавшему в такую беду собрату-автомобилисту, но только при условии, что моё авто будет при этом заглушено, а ключ вынут из замка зажигания.
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Совранский 55 минут назад
Оставляем пункт 2 из всего текст, если и он сложен для восприятия - то лучше не открывать капот в принципе!
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1k
Карандаш 2,0 Час назад
Интересно, написавший всё ЭТО когда-нибудь сам "прикуривал"? Одно только <<...не касались лопаток вентилятора...>> убивает. Как??? Как провода могут коснуться лопаток вентилятора? Хотя... У нас альтернативно одарённых много.
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