А Вы тоже так делаете? 8 основных ошибок "прикуривания" машин

Итак, чтобы запустить двигатель автомобиля с севшим аккумулятором необходимо соблюдать правильную очередность действий этой процедуры и некоторые правила безопасности.

1. Ставим оба авто максимально близко друг к другу, но не допускаем соприкасания. Если автомобиль-донор провел долгое время на стоянке, то сначала стоит дать ему несколько минут поработать на средних оборотах. Если же он находился в эксплуатации, то без этого можно вполне обойтись.

2. Соединяем положительный (+) пусковой провод с положительным (+) выводом аккумулятора-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи. Другой провод (отрицательный) соединяем одним концом с минусовой клеммой АКБ–донора, а другим концом – с любой металлической деталью автомобиля с разряженной батареей. Если доступа к "металлу" нет, соединяем его с (-) выводом батареи незаводящегося автомобиля.

3. Внимательно смотрим, чтобы провода не касались лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя.

4. Если мотор запустился, то отсоединяем провода в обратной последовательности: сначала отрицательный провод (первым - от ожившего автомобиля, затем от батареи-донора), а затем положительный. Чтобы снизить пик напряжения в электросети при отсоединении проводов, многие автомобилисты рекомендуют сначала включить несколько электрических приборов в реанимируемом авто (к примеру, магнитолу или обогрев заднего стекла, но не фары - скачок напряжения может привести к перегоранию ламп.)

5. Проверяем работоспособность двигателя — не глушим его сразу. Пусть подзаряжает штатную АКБ.



Всех, кто имеет свое собственное мнение по части "прикуривания", приглашаем рассказать о своем способе и нештатных ситуациях, в которые вам удавалось при этом попадать.