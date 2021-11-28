Когда руки из нужного места: «Брат 2077» и другое народное творчество, достойное внимания

Народное творчество порой будоражит воображение. Периодически в YouTube, как правило, случайно, выплывают в рекомендациях ролики, показывающие, насколько бывают талантливы люди.
Да ещё и обладают прямыми руками, делая монтаж, дающий прикурить отечественному напичканному кривой графикой кино.
Буквально на днях одним из обсуждаемых видео стал ролик под названием «Брат 2077».
Умелец под ником Nikten решил впихнуть Данилу Багрова в игру Cyberpunk 2077, и сделал это весьма недурно. И хоть там не знаменитого монолога про «в чём сила?», вышло очень даже недурно.
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К слову, польские разработчики, вероятно, прекрасно знакомы с творчеством Балабанова, поскольку известная фраза всё-таки промелькнула в оригинальной игре.
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Причём из колоритных пасхалок там также можно было обнаружить граффити с надписью «Цой жив».
Присутствовала и отсылка на «12 стульев», а именно надпись «здесь были Киса и Ося».
Но вернемся к ролику. Довольно обидно, что подобные труда рискуют кануть в небытие. «Брат 2077» был опубликован ещё в начале октября и набрал тогда всего 4 тыс. просмотров.
К счастью, сейчас эту оплошность исправили, распространяя видео в соцсетях.
Брат в Cyberpunk 2077— Маркетинг под лупой 🔎 (@marketing_lupa) November 24, 2021
Ничего лучше вы сегодня уже не увидите pic.twitter.com/sBHe75QfIP
- Вот ты говорил: "Найт-сити — сила!" А здесь слабые все.— Fongott (@Fongott_Online) November 27, 2021
- Найт-сити это злая сила...#fongott #мемесы https://t.co/f6DOwAvlu9
Подобных роликов в YouTube не так много, но все они сделаны довольно талантливо. Например, секретный агент и любимец женщин Остин Пауэрс оказался во вселенной Mass Effect.
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Или сериальный Уолтер Уайт из «Во все тяжкие» оказался в Half-Life».
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Туда же нелегкая занесла и Владимира Путина.
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К сожалению, подобных экспериментов в Сети маловато, видимо, из-за слабой реакции пользователей.
Однако хорошо, что народные творцы не бросают свое дело и продолжают творить что-то новое, выдавая монтаж, которому стоило бы поучиться отечественным киноделам.
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