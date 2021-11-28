Когда руки из нужного места: «Брат 2077» и другое народное творчество, достойное внимания

Но вернемся к ролику. Довольно обидно, что подобные труда рискуют кануть в небытие. «Брат 2077» был опубликован ещё в начале октября и набрал тогда всего 4 тыс. просмотров.

К счастью, сейчас эту оплошность исправили, распространяя видео в соцсетях.