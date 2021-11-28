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18 занимательных снимков любопытных совпадений и интересных сюжетов

18 занимательных снимков любопытных совпадений и интересных сюжетов (19 фото)

Автор:
28 ноября 2021 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Эрик Коган   кадр   красота   подборка   природа   снимок   удачный кадр   фото   
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19

Фотограф, который умеет поймать любопытные совпадения на улицах Нью-Йорка и делает это настолько точно, что почитатели его таланта не устают восхищаться проницательностью автора.

Люди с большим удовольствием пользуются фотоаппаратом, когда хотят запечатлеть какой-то интересный момент. А если быть более внимательным, можно узнать, что нас окружает гораздо больше забавных сюжетов, чем кажется. Порой для этого достаточно просто выйти из дома. Именно так думает американский фотограф российского происхождения Эрик Коган, который снимает в жанре уличной фотографии. Он считает, что пространство города дарит большой прилив вдохновения, поскольку даёт возможность извлечь из обыденности неожиданный сюжет.

Стоп-сигнал

×
×

Крестик на фоне крестика

Две половины

На высокой скорости

Осветил облака

Кривое зеркало

Ещё в далёком 2004 году Эрик окончил свои первые курсы по художественной фотографии. Именно это и научило фотографа уделять больше внимания окружающей действительности. А результатом тому стали бесконечные поиски интересных сюжетов среди обыденности, которые Эрик ловко передаёт через объектив своей камеры.

Имитация

Наряд Адама

Контраст чёрного и белого

Отметины

Оставить след

Подходящая реклама

Своими работами Эрик охотно делится в Инстаграме, где на него подписано более 36 тысяч человек. Именно там вы можете увидеть ещё больше интересных снимков автора.

Весна — осень

Птичка-галочка

Опали листья

Птица в небе

Местечко поудобней

Хочу поймать

Источник:

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Метки: Эрик Коган   кадр   красота   подборка   природа   снимок   удачный кадр   фото   
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1  комментарий
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Вишенка Крокодилова 58 минут назад
Уже были эти снимки, это один и тот же фотограф снимал, только я его имя не запомнила.
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