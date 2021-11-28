18 занимательных снимков любопытных совпадений и интересных сюжетов

Люди с большим удовольствием пользуются фотоаппаратом, когда хотят запечатлеть какой-то интересный момент. А если быть более внимательным, можно узнать, что нас окружает гораздо больше забавных сюжетов, чем кажется. Порой для этого достаточно просто выйти из дома. Именно так думает американский фотограф российского происхождения Эрик Коган, который снимает в жанре уличной фотографии. Он считает, что пространство города дарит большой прилив вдохновения, поскольку даёт возможность извлечь из обыденности неожиданный сюжет.

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