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20 удивительных макрофотографий, которые позволят увидеть мельчайшие детали крошечных вещей

20 удивительных макрофотографий, которые позволят увидеть мельчайшие детали крошечных вещей (21 фото)

Автор:
15 октября 2021 09:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Макроснимка   детали   кадр   красота   под микросопом   природа   фото   
595
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Макроснимки — это то, что можно рассматривать очень долго, удивляясь тому, сколько красоты и мельчайших деталей скрывается в самых крошечных объектах.

Можно вглядываться в узоры мыльного пузыря или пузырьков кофе. А как необычно выглядят глаза насекомых при сильном приближении! Мы собрали для вас подборку макрофотографий, которые позволят увидеть мир непривычно близко.


Макросъемка подёнки

×

Мыльный пузырь

Песок

Паук-скакунчик

Маленькая подвязочная змея

Пчела в пыльце

Кошачий глаз

Турецкий кофе

Богомол

Этот богомол появлялся у нашей сетчатой ​​двери 3 ночи подряд.


Черника

Дремлющая пчела

Крылья бабочки монарха

Немного акриловых чернил

Портрет махаона

Столовая соль

Только что погашенный фитиль свечи

Крошечный гриб среди мха

Цикада

Сегодня нашёл у себя во дворе эту цикаду. Я думал, что она мертва, но она всё ещё двигалась. Последние пару дней здесь было холодно и дождливо.


Парашютный шнур

Лимон

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Метки: Макроснимка   детали   кадр   красота   под микросопом   природа   фото   
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