20 удивительных макрофотографий, которые позволят увидеть мельчайшие детали крошечных вещей

595
21
Макроснимки — это то, что можно рассматривать очень долго, удивляясь тому, сколько красоты и мельчайших деталей скрывается в самых крошечных объектах.
Можно вглядываться в узоры мыльного пузыря или пузырьков кофе. А как необычно выглядят глаза насекомых при сильном приближении! Мы собрали для вас подборку макрофотографий, которые позволят увидеть мир непривычно близко.
Макросъемка подёнки
×
Мыльный пузырь
Песок
Паук-скакунчик
Маленькая подвязочная змея
Пчела в пыльце
Кошачий глаз
Турецкий кофе
Богомол
Этот богомол появлялся у нашей сетчатой двери 3 ночи подряд.
Черника
Дремлющая пчела
Крылья бабочки монарха
Немного акриловых чернил
Портрет махаона
Столовая соль
Только что погашенный фитиль свечи
Крошечный гриб среди мха
Цикада
Сегодня нашёл у себя во дворе эту цикаду. Я думал, что она мертва, но она всё ещё двигалась. Последние пару дней здесь было холодно и дождливо.
Парашютный шнур
Лимон
Источник:
Ссылки по теме:
- Фотограф запечатлел необычный момент, когда лев обнимал дерево в Кении
- Макрофотографии, которые покажут, каким удивительным бывает мир, если взглянуть на него поближе
- Дровосек-титан: таинственный жук размером с человеческую ладонь
- Элизия: животное, которое превращается в овощ
- Фотограф показал самые необычные семена и плоды в мире
19
Понравилось19
Новости партнёров