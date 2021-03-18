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Художник высмеивает мир социальных сетей с помощью классики

Художник высмеивает мир социальных сетей с помощью классики (31 фото)

Автор:
18 марта 2021 13:41
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Проблемы общества   критика   сатира   соцсети   соцсети зло   цифровое искусство   цифровой художник   
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24-летний цифровой художник из Италии, известный как crudeoil2.0, дал старым картинам новую жизнь - в качестве сатиры на современное общество. По его мнению, оно серьезно поражено болезнью под названием "соцсети", ставшей новой религией и новым кредо. "Главный герой моих работ - смартфон, как символ времени", - говорит автор.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Проблемы общества   критика   сатира   соцсети   соцсети зло   цифровое искусство   цифровой художник   
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5  комментариев
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4k
RomaXz 4 часа назад
Снова какая-то безвкусная хрень под громким лозунгом. Не интересно
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4k
TirAn 2 часа назад
5+++
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2k
Mutantino 2 часа назад
судя по тому, что несколько раз итальянский художник делает напоминания "не бойся, будь собой!" и "не прячься за доспехами, будь собой", а там реально гомосяо свел всю сатиру к пропаганде

тьфу в общем
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2k
DyadyaSasha 3 часа назад
Реклама яблокофона ?
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12k
Роберт Шекли 4 часа назад
Ничего не понял, но совсем не интересно
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