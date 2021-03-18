Художник высмеивает мир социальных сетей с помощью классики

"Я хотел бы, чтобы люди поразмышляли о том, как наша жизнь изменилась с помощью социальных сетей. Это и критика, и ирония, и саморефлексия".



В своих работах художник рассматривает такие темы, как стандарты красоты, погоня за "лайками" и количеством подписчиков, объективация, зависимость от соцсетей, нарциссизм, который приходит с популярностью, и другие.