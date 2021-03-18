Художник высмеивает мир социальных сетей с помощью классики

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24-летний цифровой художник из Италии, известный как crudeoil2.0, дал старым картинам новую жизнь - в качестве сатиры на современное общество. По его мнению, оно серьезно поражено болезнью под названием "соцсети", ставшей новой религией и новым кредо. "Главный герой моих работ - смартфон, как символ времени", - говорит автор.
"Я хотел бы, чтобы люди поразмышляли о том, как наша жизнь изменилась с помощью социальных сетей. Это и критика, и ирония, и саморефлексия".
В своих работах художник рассматривает такие темы, как стандарты красоты, погоня за "лайками" и количеством подписчиков, объективация, зависимость от соцсетей, нарциссизм, который приходит с популярностью, и другие.
В своих работах художник рассматривает такие темы, как стандарты красоты, погоня за "лайками" и количеством подписчиков, объективация, зависимость от соцсетей, нарциссизм, который приходит с популярностью, и другие.
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8. Напоминание: "Не возбуждайте ненависть и не оставайтесь к ней безучастны". Сделайте что-нибудь
Источник: — переведено специально для fishki.net
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тьфу в общем