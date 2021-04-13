Города без людей: цифровые фантазии на тему постапокалипсиса

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Французский фотограф и цифровой художник Крис Морин-Эйтнер начал свой проект "Однажды... завтра" еще в 2012 году. Он пытается представить, как будет выглядеть мир, в котором больше нет людей и природа постепенно отвоевывает своё. В представлении автора это место не мрачное и пессимистичное, а полное красок и жизни... некое далекое будущее, в котором человечество перестало существовать.
"Ангкор - возвышенная поэзия... напоминание о давно ушедшей цивилизации, - рассуждает Крис. - Почему же Дубай, Шанхай, Нью-Йорк или Париж не могут стать следующими?... Представьте, как будут выглядеть всем известные городские пейзажи, если наша цивилизация исчезнет - так же, как древние? То, что я изображаю, - полная противоположность обычному представлению об апокалиптическом мире. Я вижу его полным жизни, своего рода новым Эдемом, в котором не счесть животных, птиц, цветов и растений".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: города мира постапокалипсис постапокалиптический мир природа берет верх природа берет свое цифровое искусство цифровой художник
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