Города без людей: цифровые фантазии на тему постапокалипсиса

"Ангкор - возвышенная поэзия... напоминание о давно ушедшей цивилизации, - рассуждает Крис. - Почему же Дубай, Шанхай, Нью-Йорк или Париж не могут стать следующими?... Представьте, как будут выглядеть всем известные городские пейзажи, если наша цивилизация исчезнет - так же, как древние? То, что я изображаю, - полная противоположность обычному представлению об апокалиптическом мире. Я вижу его полным жизни, своего рода новым Эдемом, в котором не счесть животных, птиц, цветов и растений".