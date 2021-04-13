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Города без людей: цифровые фантазии на тему постапокалипсиса

Города без людей: цифровые фантазии на тему постапокалипсиса (40 фото)

Автор:
13 апреля 2021 13:15
Сообщество : Искусство
Метки: города мира   постапокалипсис   постапокалиптический мир   природа берет верх   природа берет свое   цифровое искусство   цифровой художник   
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Французский фотограф и цифровой художник Крис Морин-Эйтнер начал свой проект "Однажды... завтра" еще в 2012 году. Он пытается представить, как будет выглядеть мир, в котором больше нет людей и природа постепенно отвоевывает своё. В представлении автора это место не мрачное и пессимистичное, а полное красок и жизни... некое далекое будущее, в котором человечество перестало существовать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: города мира   постапокалипсис   постапокалиптический мир   природа берет верх   природа берет свое   цифровое искусство   цифровой художник   
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765
4EPMET Полчаса назад
Русский постапокалипсис
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2k
Outcast 6 минут назад
А без людей эти места гораздо лучше.
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