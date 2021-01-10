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Популярные киноперсонажи в сюжетах классических картин

Популярные киноперсонажи в сюжетах классических картин (36 фото)

Автор:
10 января 2021 15:14
Сообщество : Искусство
Метки: Коллажи   звездные войны   классика   персонажи   поп-культура   художества   цифровое искусство   цифровой художник   
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Цифровой художник из Австралии Scadam умело объединяет в единое целое сюжеты классической живописи и современную поп-культуру. Он умудряется вписать популярных персонажей из "Звездных войн" и "Мандалорца" в историческую канву и сделать это весело, задорно, с огоньком!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Коллажи   звездные войны   классика   персонажи   поп-культура   художества   цифровое искусство   цифровой художник   
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Alf 8 минут назад
Популярные киноперсонажи в сюжетах классических картин
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