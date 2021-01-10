Популярные киноперсонажи в сюжетах классических картин

Цифровой художник из Австралии Scadam умело объединяет в единое целое сюжеты классической живописи и современную поп-культуру. Он умудряется вписать популярных персонажей из "Звездных войн" и "Мандалорца" в историческую канву и сделать это весело, задорно, с огоньком!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Коллажи звездные войны классика персонажи поп-культура художества цифровое искусство цифровой художник
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