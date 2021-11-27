Вспомнил, прослезился. Сотовая связь, тарифы и телефоны в конце 90-х

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Сейчас, когда мобильной связью пользуются даже детсадовцы и столетние старцы, сложно представить, что на обладателя сотового телефона в конце 90-х смотрели во все глаза и провожали взглядом, а скромные по функционалу аппараты казались чудом из чудес. Тем не менее, это было. Вспоминаем о самых популярных марках телефонов, тарифах и о том, какой была мобильная связь в конце прошлого века.
Мобильный телефон сейчас не роскошь, а просто удобное дополнение к современной жизни. С его помощью можно не только разговаривать, общаться в чатах и соцсетях, но и оплачивать ЖКХ-услуги и покупки в магазинах, переводить деньги на счет в банке. Сами девайсы продаются на каждом углу, и каждый выбирает подходящую по функционалу и цене модель. И сейчас не очень верится в то, что когда-то мобильник стоил практически как авто.
А ведь это действительно так. Первой в России продавать сотовые телефоны частным лицам начала компания "Дельта Телеком". На фото - исторический момент. Анатолий Собчак, исполнявший в 1991 году, обязанности мэра Санкт-Петербурга, 9 сентября впервые поговорил со своим знакомым из Нью-Йорка по сотовому телефону. Аппарат в его руке, если сравнивать его с нынешними, довольно громоздкий и неуклюжий, Эта кнопочная Nokia Mobira MD59-NB2 весила около 3-х килограммов, работала по стандарту NMT-450 и стоила громадных денег - около 2000 долларов. Кстати, в декабре того же года средняя зарплата в стране чуть превышала 100 долларов по официальному курсу "Госбанка".
Первые мобильники такими и были - громоздкими, тяжелыми, и купить их мог далеко не каждый. Мало приобрести телефон - еще нужно было подключить его (еще 2000 долларов) и оплатить саму связь. Минута разговора оценивалась в один доллар, а телефоны тогда называли "дельтами" в честь "Дельты Телеком".
Однако начало было положено, и в течение следующего десятилетия мобильная связь развивалась довольно быстро, а число абонентов росло. Уже к 1999-ому году в России насчитывалось почти полтора миллиона активных симкарт.
Хотя мобильник в 90-е считался по-прежнему атрибутом роскоши и обязательным приложением к "новым русским" наравне с малиновым пиджаком. Те, кто не мог себе его позволить, устраивали горячие диспуты, этично ли обладателям сотовых разговаривать по телефону в общественных местах. Некоторые из тех, кто втайне мечтал об этом девайсе, не не мог себе его позволить, носили в карманах ТВ-пульты, выдавая их за престижную мобилку. Признайся, делал так? =)
Билайн
12 декабря 1998 года (скрин сделан с webarchive.org)
В 1999-ом случился переломный момент и сотовая связь стала превращаться из элитарной услуги в массовую. Рынок абонентов тогда почти пополам был поделен между "Билайном" и "МТС", а вот Северо-Западный-GSM (будущий "Мегафон") у этого куска пирога мог отъесть на этот момент лишь 10% рынка. Остальные симкарты принадлежали мелким региональным операторам.
Тарифные планы и услуги "Билайн", 1998 год
А теперь самое время вспомнить о тарифах. В табличке все очень наглядно, но для полноты картины стоит вспомнить о финансовой обстановке на начало 1999-го года. Итак,
Средняя зарплата в России на этот период составляла около 70 долларов/1500 рублей;
Литр бензина ~ 7 рублей;
Литр молока ~ 4 рубля;
Десяток яиц ~ 11 рублей;
Нефть Brent ~ 10 долларов/250 рублей за баррель.
Чтобы подключиться к сети "Билайн", рядовому россиянину со скромной зарплатой приходилось лезть в заначку или, как вариант, ходить впроголодь. Аналогичные расценки предлагал и МТС. Впрочем, довольно скоро звонки внутри сети сделали бесплатными. А GPRS и возможность подключиться к мобильному интернету появились в 2001.
Средняя зарплата в России на этот период составляла около 70 долларов/1500 рублей;
Литр бензина ~ 7 рублей;
Литр молока ~ 4 рубля;
Десяток яиц ~ 11 рублей;
Нефть Brent ~ 10 долларов/250 рублей за баррель.
Чтобы подключиться к сети "Билайн", рядовому россиянину со скромной зарплатой приходилось лезть в заначку или, как вариант, ходить впроголодь. Аналогичные расценки предлагал и МТС. Впрочем, довольно скоро звонки внутри сети сделали бесплатными. А GPRS и возможность подключиться к мобильному интернету появились в 2001.
А вот с покрытием связью было не очень хорошо, и, глядя на эту карту, можно в этом убедиться. В регионах тоже все работало с перебоями и не везде. И хотя на сегодняшний момент создать единую федеральную сеть вроде бы удалось, на территории РФ еще довольно много мест, где связи просто нет.
МТС
А это страничка сайта "МТС", дизайн для которого делала студия Артемия Лебедева. Дизайн для него делала студия Артемия Лебедева. Также декабрь, 1998 года. Если в середине 90-х крупные операторы того времени "Сонет", "Московская сотовая связь" и "Дельта Телеком" еще занимали часть рынка, в начале 2000-х они сдали свои позиции, уступив натиску "большой тройки".
Кстати, один из оставшихся и существующих до сих пор операторов, не входящих в этот союз - "Смартс". (Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем). С тех времен он сумел сохраниться без кардинального ребрендинга, и, более того, расширил сферу влияния. Если в 1999-ом он работал только в Самарской и Ивановской областях, то сейчас оператор обслуживает абонентов в Мордовии, Марий Эл, Пензе и Ульяновске.
Кстати, один из оставшихся и существующих до сих пор операторов, не входящих в этот союз - "Смартс". (Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем). С тех времен он сумел сохраниться без кардинального ребрендинга, и, более того, расширил сферу влияния. Если в 1999-ом он работал только в Самарской и Ивановской областях, то сейчас оператор обслуживает абонентов в Мордовии, Марий Эл, Пензе и Ульяновске.
А теперь давайте вспомним о моделях телефонов тех времен.
Во-первых, все они были огромными, довольно тяжелыми и, в случае чего, запросто могли послужить дополнительным средством самообороны. А до выхода знаменитой Nokia-3310 оставалось несколько лет, первая партия которой была выпущена в сентябре 2000 года.
Bosch Dual-Com 738 — $239
Этот девайс не заслужил любовь россиян, несмотря на колоссальное доверие населения РФ к бытовой технике, которую выпускал этот производитель. А вот телефон отчего-то людям не понравился. Он мог принимать SMS, в нем был режим виброзвонка, 100 ячеек для номеров в адресной книге. В режиме разговора гаджет мог работать аж три часа кряду.
Ericsson SH888 — $419
У этого телефона виброзвонка не было, зато был редактор мелодий. Кроме того, в нем имелись будильник и калькулятор. Стоил он дороже аппаратов эконом-класса, а в режиме разговора мог проработать целых 5 часов.
Motorola 8900 — $199
Сравнительно недорогой телефон с мощным аккумулятором - Моторола работала 6 часов без перерыва в режиме разговора. Этот аппарат был оснащен виброзвонком, возможностью получать и отправлять SMS. Ничего лишнего.
Nokia 9000 Communicator — $719
Первый Nokia 9000 Communicator выпустили в 1996 году. Этот аппарат был оснащён двумя монохромными дисплеями: внутренним с разрешением 640 x 200 точек и внешним 50 x 38. Вес — 397 граммов.
В сложенном состоянии он был похож на сотовый телефон, в разложенном напоминает скорее уменьшенную копию ноутбуков. Девайс был слишком крутым и недоступным для обывателя. В нем было все, что нужно для делового человека: операционка на 4 MB и 2 MB для хранения данных, заметки, электронная почта, браузер, адресная книга. В коммуникатор был встроен GSM-модем, с помощью которого устанавливалось соединение через сотовую сеть.
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Sagem DC 715 — $59
Простенький аппарат, в котором не было виброзвонка и, уж тем более, доступа в интернет. Телефонная книга на 50 номеров, будильник и калькулятор. В режиме разговора телефон мог работать 2,1 час, а в режиме ожидания - 60 часов.
Siemens C25 — $203
Неубиваемый аппарат, верой и правдой служивший многим россиянам. И хотя в нем нет каких-то вычурных функций, его безотказность покрывает этот недостаток. В народе до сих пор ходят легенды о том, как Siemens C25 выдерживал смертельные для любого другого телефона полеты с 7-го этажа и попадания под колеса самосвала.
Phillips Aeon — $49
Этот аппарат продавали в офисах Билайн - в комплект шло бесплатное подключение (для других моделей за эту услугу приходилось платить). В 1999 году этот телефон стал одним из самых продаваемых - во многом благодаря рекламе по ТВ и рекордно низкой цене.
Многие любили его за выдвижную антенну, которая придавала девайсу крутой вид, хотя на самом деле не особенно улучшала качество связи.
Многие любили его за выдвижную антенну, которая придавала девайсу крутой вид, хотя на самом деле не особенно улучшала качество связи.
Как пополняли счет
Если вспомнить, то в конце 1990-ых не было ни QIWI-терминалов, ни онлайн-банкинга. Если юридические лица могли оплатить связь переводом на банковский счет, частники просто покупали карточки - они продавались у дилеров "Билайн" и "МТС". Карточку нужно было активировать, а для этого все использовали монетки - ими стирали защитную полоску, чтобы обнаружит секретный код. Зачисление средств происходило с задержкой и люди ждали, когда, наконец, телефон снова оживет.
А проверить баланс можно было единственным способом - звонком в сервисный центр.
А каким был ваш первый телефон, уважаемый фишкяне? Поделитесь своими рассказами в комментариях!
А проверить баланс можно было единственным способом - звонком в сервисный центр.
А каким был ваш первый телефон, уважаемый фишкяне? Поделитесь своими рассказами в комментариях!
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Ну провинция всегда отставала от москвичей жирных котов ..
Такой был у москвича выцаганил ..хе хе
Положил на баланс 5 баксов. Мне их хватило, чтоб позвонить другу на домашний и сказать, что я купил мобилу ))))