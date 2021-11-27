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Вспомнил, прослезился. Сотовая связь, тарифы и телефоны в конце 90-х

Вспомнил, прослезился. Сотовая связь, тарифы и телефоны в конце 90-х (17 фото + 4 видео)

Автор:
27 ноября 2021 13:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Жизнь   факты   
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Сейчас, когда мобильной связью пользуются даже детсадовцы и столетние старцы, сложно представить, что на обладателя сотового телефона в конце 90-х смотрели во все глаза и провожали взглядом, а скромные по функционалу аппараты казались чудом из чудес. Тем не менее, это было. Вспоминаем о самых популярных марках телефонов, тарифах и о том, какой была мобильная связь в конце прошлого века.

А теперь давайте вспомним о моделях телефонов тех времен.

Во-первых, все они были огромными, довольно тяжелыми и, в случае чего, запросто могли послужить дополнительным средством самообороны. А до выхода знаменитой Nokia-3310 оставалось несколько лет, первая партия которой была выпущена в сентябре 2000 года.

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Метки: Жизнь   факты   
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15  комментариев
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Mixan 2 часа назад
А каким был ваш первый телефон, уважаемый фишкяне? Поделитесь своими рассказами в комментариях!
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Ну провинция всегда отставала от москвичей жирных котов ..
Такой был у москвича выцаганил ..хе хе

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1k
Палыч Час назад
А про это ещё помнит кто-то?
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67k
7guest 2 часа назад
Nokia 3210. Громадное сожаление - отсутствие виброзвонка. (2001г.)
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15k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Первый телефон Моторолла М3680, первый тариф в GSM - 26 центов за минуту.
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
Сименс С 35
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711
BHU1004 2 часа назад
Мой первый телефон был филипс аеон, но купил я его за 150 баксов, это примерно за полгода до начала акции - мобила за 49, как в описании.
Положил на баланс 5 баксов. Мне их хватило, чтоб позвонить другу на домашний и сказать, что я купил мобилу ))))
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4k
Core 2 часа назад
Siemens c25))) давно это было)))
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37k
Alex 2 часа назад
Знаком с человеком, который видел как отправляли первое СМС в сети МегаФона
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