Вспомнил, прослезился. Сотовая связь, тарифы и телефоны в конце 90-х

А это страничка сайта "МТС", дизайн для которого делала студия Артемия Лебедева. Дизайн для него делала студия Артемия Лебедева. Также декабрь, 1998 года. Если в середине 90-х крупные операторы того времени "Сонет", "Московская сотовая связь" и "Дельта Телеком" еще занимали часть рынка, в начале 2000-х они сдали свои позиции, уступив натиску "большой тройки".



Кстати, один из оставшихся и существующих до сих пор операторов, не входящих в этот союз - "Смартс". (Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем). С тех времен он сумел сохраниться без кардинального ребрендинга, и, более того, расширил сферу влияния. Если в 1999-ом он работал только в Самарской и Ивановской областях, то сейчас оператор обслуживает абонентов в Мордовии, Марий Эл, Пензе и Ульяновске.