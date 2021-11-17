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Почему финны "выселили" ванны из своих домов?

Почему финны "выселили" ванны из своих домов? (4 фото)

Автор:
17 ноября 2021 10:02
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   ванна   традиция   факты   финны   фото   
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В современных финских домах и квартирах почти нет ванн. Вместо них финны устанавливают душевые кабинки и сауны. Сами ванны можно встретить в основном лишь на пастбищах, при этом редко когда их используют по назначению.

Почему же финны отказались от ванн в пользу саун и душа?


Почему отказались от ванн

Финны очень серьезно относятся к экологии: они разделяют и перерабатывают мусор, продают старые вещи, а не выкидывают, ну и конечно, экономят воду. Некоторые даже предпочитают параллельно с душем сходить в туалет! Все это чтобы не использовать лишний раз воду. И это при том, что платят финны за нее не по счетчикам, а усреднено. Так что дело не в деньгах, а в бережном отношении к природе.

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Чтобы наполнить целую ванну, придется использовать много воды. В душе же, если купаться быстро, понадобится малое ее количество. Что касается финнов, они находятся в душе недолго, так как экономят воду и собственное время. К тому же, посетив до этого сауну, им достаточно просто смыть с себя пот. Некоторые жители Финляндии даже не пользуются моющими средствами, так как считают, что пар сам по себе хорошо очищает кожу.


Ванны на пастбище

Многие ванны переместились из домов на пастбище. Жители деревень, так же как и городские, предпочитают использовать для купания сауны, поэтому ванны там используются в качестве поилки для животных. Объем у ванны большой, а значит добавлять воду в нее можно реже. Да и финны считают, что вещам нужно давать вторую жизнь, а не выкидывать.

Значение сауны в Финляндии

Для финнов приглашение в сауну очень почетно, чтобы ответить отказом на предложение, нужно иметь очень веские причины. Еще в сауне есть свои правила: в парилке должна быть тишина, даже музыку не рекомендуется включать. Все из-за того что в сауне человек очищается не только телом, но и душой.


Финны обожают сауну. У многих она есть даже в квартире. Если площадь жилья не позволяет ее разместить, можно пойти в общественную. Такая сауна есть почти во всех многоквартирных домах. Стоимость ее обслуживания около 10 евро в месяц с семьи, что совсем немного для финнов. Время посещения бронируется и остается за квартирой.

Финны настолько любят сауну, что построили её даже на колесе обозрения в Хельсинки

Также по всей стране есть большое количество обычных и не очень общественных саун, в которых финны собираются компанией. Парилки есть даже в пунктах общественного питания, например, в Бургер Кинге, и офисах. Есть и совсем экзотичные места для саун: на колесе обозрения и в кабинке подъемника.

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Метки: Жизнь   ванна   традиция   факты   финны   фото   
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5  комментариев
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 46 минут назад
Так вот из-за кого глобальное потепление. Это Фигня в майках сидят, экологию спасают :-)
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12k
ss 9 минут назад
Внимание! На Фишки, последние дни, втирается экоидиотизм. Валом накатили статьи сторонников Греты. Насаждается эдакий "гретинизм"
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38k
Татьяна Юсова 23 минуты назад
Очень они бережно относятся к природе! Воду экономят! Очень похвально!
А чем они топят сауны? Электроэнергией? А откуда она берется? Почему финны не экономят электроэнергию?
Или дровами? Какой ужас! Вырубают леса и загрязняют воздух угарным газом?
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Не понял. Они чё, срут прямо в душе?
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