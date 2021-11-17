Почему финны "выселили" ванны из своих домов?

Чтобы наполнить целую ванну, придется использовать много воды. В душе же, если купаться быстро, понадобится малое ее количество. Что касается финнов, они находятся в душе недолго, так как экономят воду и собственное время. К тому же, посетив до этого сауну, им достаточно просто смыть с себя пот. Некоторые жители Финляндии даже не пользуются моющими средствами, так как считают, что пар сам по себе хорошо очищает кожу.

Ванны на пастбище

Многие ванны переместились из домов на пастбище. Жители деревень, так же как и городские, предпочитают использовать для купания сауны, поэтому ванны там используются в качестве поилки для животных. Объем у ванны большой, а значит добавлять воду в нее можно реже. Да и финны считают, что вещам нужно давать вторую жизнь, а не выкидывать.