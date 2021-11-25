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Загадка Долины смерти

Загадка Долины смерти (10 фото)

Автор:
25 ноября 2021 09:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Долина смерти   горный хребет   загадка   интересно   познавательно   природа   фото   
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На западе США, к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада, находится одно из самых страшных и загадочных мест на Земле. Здесь – и только здесь на планете! – происходит нечто противоестественное...

Вход в Долину смерти. Добро пожаловать! Вот прямо по дорожке, будьте любезны...

Но сначала пару слов об этом месте. Это национальный парк (заповедник) Долина смерти. Его главная часть – вытянутая впадина, стиснутая меж двух горных хребтов.

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Здесь была зафиксирована самая высокая температура в Западном полушарии за всю историю наблюдений: + 56 градусов по Цельсию. (Было это, впрочем, в 1913 году.) Однако зимой эта впадина покрывается снегом и льдом:

Размеры этого удивительного и загадочного места: протяжённость 225 км, ширина – от 8 до 24 км. А теперь главное.

Рядом со впадиной с привлекательным для храбрых туристов названием (именно рядом, а не в самой впадине, как пишут некоторые источники!) расположено горное пересыхающее озеро Рейстрек-Плайя. Именно здесь происходят загадочные события...

Голубой линией обведена межгорная впадина "Долина смерти". Светлое пятно внутри красного круга – озеро Рейстрек-Плайя. Оба объекта входят в национальный парк Долина смерти.


Большую часть времени воды в озере нет. Только в сезон дождей вода стекает сюда со склонов окружающих гор, но быстро испаряется под палящим солнцем. Глиняное дно, высыхая, трескается и образует узор из шестиугольников на ровной как стол поверхности.

Тут и там на дне озера можно увидеть разбросанные скальные обломки – довольно крупные, весом до 300 килограммов! – за которыми тянется своеобразный след, как будто камень полз, двигался по пустыне:

Посмотрите ещё на это удивительное зрелище:

Главное, эти камни действительно движутся! Учёные высверлили в нескольких камнях отверстия и установили туда спутниковые GPS-датчики. Данные со спутника показали: камни действительно передвигаются по дну... Но – только зимой! Это открытие и дало ключ к возможной разгадке.

Учёные предложили следующую гипотезу. В сезон дождей дно озера покрывается водой, но слой, как уже говорилось, двольно тонкий. Затем температура опускается ниже нуля, и поверх воды образуется ледяная корка, в которую вмерзает камень. Затем поднимается ветер, который разламывает лёд на большие отдельные пластины – и тогда такая ледяная пластина с вмёрзшим камнем начинает плыть по тонкому водяному слою. Камень процарапывает характерный след по дну и перемещается на новое место.

Вот такой снимок удалось сделать в зимнее время. Однако находиться здесь длительное время для наблюдений – физически невозможно!

Логично? Другого объяснения просто нет... Но посмотрите на фотографии ниже. Вам верится, что это работа ветра?

Если это сделал трудолюбивый шутник (а добраться к озеру Рейстрек-Плайя ох как непросто), то как? Камни тяжёлые, чтобы они оставляли след, передвигать их нужно по мягкой, ещё не высохшей глине с усилием, а это значит – нужно самому изо всех сил упираться в дно озера... Где следы?

Кстати, горы, окружающие озеро Рейстрек-Плайя сами по себе заслуживают внимания. Полюбуйтесь:


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Метки: Долина смерти   горный хребет   загадка   интересно   познавательно   природа   фото   
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25k
Vazari Полчаса назад
Мест с аномалиями полно в мире. Я лично встречался с дорогой, на которой машина на нейтралке катилась вверх по спуску, а не вниз. Выглядит впечатляюще.
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Serg2001 Полчаса назад
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