В Краснодаре на помойке обнаружили партию вполне актуальной вакцины

Кто и зачем выкинул пригодную вакцину на помойку, предстоит выяснить. Вчера ампулы ещё лежали в свободном для людей доступе. Остаётся надеяться, что если нашлись желающие подправить свой иммунитет, у них достанет ума проконсультироваться с лечащим врачом перед, тем как приступить к самовакцинации.