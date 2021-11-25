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В Краснодаре на помойке обнаружили партию вполне актуальной вакцины

В Краснодаре на помойке обнаружили партию вполне актуальной вакцины (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 05:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Вакцина   Россия   видео   грипп   краснодар   помойка   самовакцинация   шприц   
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В краевом центре Кубани 24 ноября рядом с мусорным контейнером на месте сбора бытовых отходов по улице Жлобы обнаружили более 500 вакцин от гриппа.

Шприцы в упаковке были разбросаны вдоль большой лужи рядом с домом № 19. Срок годности препаратов профилактики гриппа истекал в сентябре 2022 года, сообщается на интернет-портале Кубань 24.


Кто и зачем выкинул пригодную вакцину на помойку, предстоит выяснить. Вчера ампулы ещё лежали в свободном для людей доступе. Остаётся надеяться, что если нашлись желающие подправить свой иммунитет, у них достанет ума проконсультироваться с лечащим врачом перед, тем как приступить к самовакцинации.


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Метки: Вакцина   Россия   видео   грипп   краснодар   помойка   самовакцинация   шприц   
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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
а если холодильник сломался и вакцина испортилась? вызывает охреневание способ утилизации.просто такие вещи выкидывать нельзя.кто то где то накосячил мол " и так сойдёт"...
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4k
soar 41 минуту назад
В стране нет гриппа, да что там грипп, теперь люди вообще не болеют ничем, кроме коронавируса. Вот и выкинули уколы за ненадобностью.
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−180
Александр Час назад
Ну, нашли на своём законном месте, что удивительного
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47k
Albert GER 2 часа назад
так соберите и до сэбэ у Кыйив. цэ ж халява!!!
Кубань це Украина! можно брать - типа халяльмаляль.
Я такие утверждения не от блохеров, а от какихто дубиозных укрополитиков читал.
забыл кого. вроде от стрелка по портретам на поддонах. но это неточно.
в принципе и разницы между ними не особо вижу. одни клоуны.
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