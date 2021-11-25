В Краснодаре на помойке обнаружили партию вполне актуальной вакцины

В краевом центре Кубани 24 ноября рядом с мусорным контейнером на месте сбора бытовых отходов по улице Жлобы обнаружили более 500 вакцин от гриппа.
Шприцы в упаковке были разбросаны вдоль большой лужи рядом с домом № 19. Срок годности препаратов профилактики гриппа истекал в сентябре 2022 года, сообщается на интернет-портале Кубань 24.
Кто и зачем выкинул пригодную вакцину на помойку, предстоит выяснить. Вчера ампулы ещё лежали в свободном для людей доступе. Остаётся надеяться, что если нашлись желающие подправить свой иммунитет, у них достанет ума проконсультироваться с лечащим врачом перед, тем как приступить к самовакцинации.
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Кубань це Украина! можно брать - типа халяльмаляль.
Я такие утверждения не от блохеров, а от какихто дубиозных укрополитиков читал.
забыл кого. вроде от стрелка по портретам на поддонах. но это неточно.
в принципе и разницы между ними не особо вижу. одни клоуны.
шоб с спутников считывать. только кастрюли не дают. это всё так.
так шо там по Кубани, возражения есть???
ты юберменьш. а мы все унтерменьши)))